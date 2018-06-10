Хороша реакція: футболіст врятував журналістку від удару під час інтерв'ю (відео)

Після НП журналістка продовжила роботу

Польський футболіст Михайло Паздан врятував журналістку під час інтерв'ю, використовуючи професійні навички. Відповідне відео з'явилося на каналі TVP Sport на Youtube.

Так, під час інтерв'ю, на журналістку почало падати знімальне обладнання, проте член національної збірної Михайло Паздан врятував її, використовуючи професійні навички. Після цього дівчина кілька секунд приходила в себе, однак знайшла в собі сили продовжити роботу.

Слід уточнити, що в мережі футболіста вже встигли прозвати "майстром кунг-фу". На думку користувачів інцидент є хорошим знаком перед майбутнім чемпіонатом світу в Російській Федерації.

Відео: футболіст врятував журналістку (Youtube-канал/TVP Sport)

До ркчі, відомий російський актор і футбольний уболівальник Михайло Боярський жорстко принизив збірну РФ напередодні чемпіонату світу з футболу.

"Ні, соромно не буде, ми готові до цього, так що соромитися тут нічого. На чемпіонаті збірна нічого не доб'ється. Якщо б я розбирався у футболі так само, як в театрі, то був би тренером нашої команди, але я займаюся драматичним театром. У театрах теж бувають проблеми. Футбол, чесно кажучи, наше хворе місце. Я думаю, в ньому ще довго нічого не буде відбуватися", - сказав він.

Боярський впевнений, що "росіянам на світовому чемпіонаті робити нічого".

"Ми граємо в іншу гру, у нас свій футбол, російський, а на світовому чемпіонаті нам робити нічого. Ми гратися у цю гру не вміємо. У фінал вийдуть Бразилія та Німеччина, а переможе, швидше за все, остання", - підкреслив артист.

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