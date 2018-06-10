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"Подмосковные вечера": Криштиану Роналду рассмешили русские традиции

STYLERКурьезы        10.06.2018 - 22:05
Фото: Криштиану Роналду (wikimedia.org)
Фото: Криштиану Роналду (wikimedia.org)

В сети появилось видео встречи сборной Португалии в РФ

Криштиану Роналду рассмешили традиционные приветствия дорогих гостей в России. Видео торжественной церемонии опубликовали на YouTube-канале Tech View.

Криштиану Роналду вместе со сборной Португалии прибыли в Москву для участия в чемпионате мира по футболу.

При приезде на подмосковную базу в "Кратово" для команды Португалии устроили традиционную торжественную церемонию. К футболистам вышла девушка в национальном русском костюме, с кокошником на голове.

Она вынесла каравай с солью, который предложила отведать португальцам. Все это сопровождалось мелодией из песни "Подмосковные вечера".

Первым каравай попробовал сам Криштиану Роналду. Ему для этого пришлось сначала достать из рта жевательную резинку.

После того, как футболист отведал каравай с солью, он повернулся к своим товарищам и начал смеяться.

Видео: Встреча сборной Португалии в РФ (YouTube/Tech View)

Кстати, футболист спас журналистку от удара во время интервью.

Польский футболист Михаил Паздан спас журналистку во время интервью, используя профессиональные навыки. Соответствующее видео появилось на канале TVP Sport на Youtube.

Так, во время интервью, на журналистку начало падать съемочное оборудование, однако член национальной сборной Михаил Паздан спас ее, используя профессиональные навыки. После этого девушка несколько секунд приходила в себя, однако нашла в себе силы продолжить работу.

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Теги: футбол, Роналду, рф
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