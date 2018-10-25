Поки Карпати засипає снігом: у Запоріжжі розквітли яблуні (фото)

Колаж РБК-Україна

Користувачі говорять, що в місті цвітуть не тільки яблуні, але і бузок

Поки самий високогірний гірськолижний курорт Українських Карпат - Драгобрат засипає снігом, на півдні країни цвітуть яблуні.

Зокрема, цвітіння дерев спостерігається в Запоріжжі. Відповідне фото оприлюднено в Instagram-акаунті "Це Запоріжжя".

"В місті зафіксували цвітіння яблуні!" - йдеться в пості.

В Запоріжжі зацвіли яблуні (фото: instagram.com/its_zp)

Відзначимо, що в коментарях до публікації жителі міста стверджують, що днями бачили також цвітіння каштанів і бузку.

Скріншот коментарів (instagram.com/its_zp)

Нагадаємо, що в Україні 25 жовтня очікується погіршення погодних умов. Так, за даними українських синоптиків, дощі та мокрий сніг накриють західні, центральні та північні області.

Раніше народний синоптик Володимир Деркач озвучив прогноз погоди на листопад 2018 року. Експерт каже, що останній місяць осені "трохи полякає українців зимою".

Відео: РБК-Україна