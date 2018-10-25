Пока Карпаты засыпает снегом: в Запорожье расцвели яблони (фото)

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Пользователи говорят, что в городе цветут не только яблони, но и сирень

Пока самый высокогорный горнолыжный курорт Украинских Карпат - Драгобрат засыпает снегом, на юге страны расцветают яблони.

В частности, цветение деревьев наблюдается в Запорожье. Соответствующее фото обнародовано в Instagram-аккаунте "Это Запорожье".

"В городе зафиксировали цветение яблони!" - говорится в посте.

В Запорожье зацвели яблони (фото: instagram.com/its_zp)

Отметим, что в комментариях к публикации жители города утверждают, что на днях видели также цветения каштана и сирени.

Скриншот комментариев (instagram.com/its_zp)

Напомним, что в Украине 25 октября ожидается ухудшение погодных условий. Так, по данным украинских синоптиков, дожди и мокрый снег накроют западные, центральные и северные области.

Ранее народный синоптик Владимир Деркач озвучил прогноз погоды на ноябрь 2018 года. Эксперт говорит, что последний месяц осени "чуть-чуть попугает украинцев зимой".

Видео: РБК-Украина