Алоэ желтеет в ноябре: причины пожелтения и правила ухода осенью

Почему алоэ желтеет в ноябре

Осенью из-за сокращения светового дня рост алоэ замедляется, а потребность в воде уменьшается. Если продолжать поливать растение так же часто, как летом, можно спровоцировать загнивание корней.

Как объясняют в The Old Farmer's Almanac, определить вероятную причину пожелтения может помочь состояние листьев:

Желтые и мягкие. Если почва долго остается влажной, причиной может быть чрезмерный полив. Водянистые листья иногда свидетельствуют о загнивании.

Желтые и сморщенные. Если земля полностью пересохла, растению, вероятно, не хватает влаги.

Бледные и вытянутые. Алоэ может получать недостаточно света, особенно если стоит вдали от окна.

Желтоватые, но упругие. Если растение недавно переставили под интенсивное солнце, причиной может быть чрезмерное освещение.

Пожелтение одного старого нижнего листа не всегда свидетельствует о проблеме. Алоэ может естественно терять старые листья, если остальное растение остается здоровым.

Как спасти алоэ в ноябре

Проверьте влажность почвы

Не поливайте алоэ по фиксированному графику. Сначала убедитесь, что субстрат просох не только сверху, но и вглубь.

Как отмечают в материале Университета штата Южная Дакота, недостаток воды может вызвать пожелтение и сморщивание листьев.

Если почва полностью сухая, тщательно полейте растение, чтобы вода начала вытекать через дренажные отверстия. После этого слейте ее остатки с поддона. Если земля еще влажная, отложите полив. В холодные месяцы алоэ нужно поливать реже.

Осмотрите корни

Если листья стали водянистыми, а почва долго не просыхает, осторожно достаньте растение из горшка.

Специалисты Университета Мэриленда объясняют, что здоровые корни обычно светлые и упругие, тогда как пораженные гнилью темнеют и размягчаются.

Поврежденные части следует осторожно удалить чистым инструментом. Если остались здоровые корни, пересадите алоэ в свежий субстрат для суккулентов. Горшок должен иметь дренажные отверстия.

Если корневая система сильно загнила, спасти растение удается не всегда. При отсутствии повреждений пересадку лучше отложить до весны.

Защитите от холода

Осенью алоэ требует достаточного освещения, однако холодный подоконник может повредить растению.

В материале Университета Виконсин отмечают, что большинство видов алоэ чувствительны к длительному снижению температуры ниже 10 градусов. Держите горшок у светлого окна, но подальше от холодного стекла и сквозняков. Если растение стояло в тени, приучайте его к более интенсивному освещению постепенно.

Не спешите с подкормкой

Не пытайтесь устранить пожелтение удобрениями, пока не выяснили причину.

По рекомендациям RHS, алоэ требует умеренной подкормки во время активного роста. Осенью и зимой удобрения обычно не требуются.

Также не стоит опрыскивать листья. Избыточная влага может повышать риск загнивания.

Восстановятся ли пожелтевшие листья алоэ

Пожелтевшие листья обычно уже не становятся зелыми даже после устранения причины.

Как объясняет специалист Мири Талабак, растение может постепенно сбрасывать поврежденные листья, предварительно используя часть накопленных в нем питательных веществ.

Поэтому не нужно сразу срезать каждый пожелтевший лист. Полностью отмершие части можно аккуратно удалить чистым инструментом. Если после изменения ухода пожелтение не распространяется, а новые листья растут здоровыми, это свидетельствует о постепенном восстановлении растения.