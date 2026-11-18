Входит ли испытательный срок в трудовой стаж

Испытательный срок является частью официальных трудовых отношений, а не отдельным периодом работы без оформления.

В соответствии со статьей 26 Кодекса законов о труде Украины, испытание может устанавливаться по соглашению между работодателем и работником при заключении трудового договора.

Закон предусматривает, что на работников во время испытательного срока распространяются нормы трудового законодательства. Это означает, что человек с первого дня официального трудоустройства имеет трудовые права, независимо от того, завершился ли испытательный срок.

Период испытания учитывается как время работы по трудовому договору. Для включения этого периода в страховой стаж, который используется при назначении пенсии, дополнительное значение имеет уплата единого социального взноса (ЕСВ).

Важно различать трудовой и страховой стаж. Первый связан с периодами трудовой деятельности, а второй определяется по правилам пенсионного законодательства.

Как испытательный срок влияет на будущую пенсию

После 1 января 2004 года для назначения пенсии в Украине основное значение имеет страховой стаж.

Это период, в течение которого человек подлежал общеобязательному государственному пенсионному страхованию и за который уплачивались страховые взносы в соответствии с законодательством.

Если работника официально приняли на работу с испытательным сроком, работодатель обязан начислять заработную плату и выполнять обязательства по уплате ЕСВ.

Для зачисления полного месяца страхового стажа по общему правилу необходимо, чтобы за соответствующий месяц был уплачен взнос не меньше минимального страхового взноса. Закон предусматривает отдельные исключения из правил начисления ЕСВ.

Например, если человек официально работал три месяца на испытательном сроке и за каждый из этих месяцев выполнены условия по страховым взносам, этот период может составлять три месяца страхового стажа.

Если взнос за определенный месяц оказался меньше минимального и нет оснований для применения исключений, в страховой стаж может быть засчитана только часть месяца.

Таким образом, сам факт прохождения испытательного срока не лишает работника пенсионного стажа. Важно, чтобы трудовые отношения были оформлены надлежащим образом, а данные о взносах отражались в системе персонифицированного учета.

Можно ли работать на испытательном сроке без оформления

Работодатель не имеет права допускать человека к работе без надлежащего оформления трудовых отношений только потому, что он проходит испытательный срок.

Как объясняет Государственная служба Украины по вопросам труда, перед началом работы работодатель должен оформить трудовой договор в соответствии с законодательством, издать приказ или распоряжение о приеме на работу и уведомить налоговый орган.

Условие об испытательном сроке также должно быть указано в приказе о приеме на работу.

Работник во время испытательного срока имеет право на:

Официальную заработную плату.

Надлежащее оформление трудовых отношений.

Соблюдение установленных норм рабочего времени и отдыха.

Ежегодный отпуск в соответствии с законодательством.

Социальные гарантии при наличии предусмотренных законом условий.

Зачисление периода официальной работы в соответствующий стаж.

Работа без оплаты под предлогом испытательного срока не соответствует требованиям трудового законодательства.

Если работодатель предлагает сначала поработать несколько недель без договора, а уже потом оформить работника, это создает риск того, что такой период не будет отражен в официальных сведениях о трудовой деятельности и страховом стаже.

Сколько может длиться испытательный срок

Продолжительность испытательного срока в Украине определяется статьей 27 Кодекса законов о труде.

По общему правилу она зависит от категории работника:

До одного месяца - для рабочих, например слесарей, токарей, швей или грузчиков.

До трех месяцев - для других работников, среди которых бухгалтеры, журналисты, менеджеры и руководители.

До шести месяцев - в отдельных случаях по согласованию с соответствующим выборным органом первичной профсоюзной организации.

Важно, что речь идет именно о максимальной продолжительности испытания. Работодатель может установить более короткий срок или вообще принять человека на работу без испытания.

Что будет со стажем, если работник не прошел испытательный срок

Если работодатель решил прекратить трудовые отношения из-за неудовлетворительного результата испытания, это не означает, что уже отработанный период аннулируется.

Работнику должны оплатить фактически выполненную работу и произвести надлежащий расчет при увольнении.

Период официальной работы остается частью трудовой деятельности. Для пенсионного страхового стажа учитываются сведения об уплаченных взносах и другие предусмотренные законом основания.

Как проверить, засчитали ли испытательный срок в стаж

Проверить данные о страховом стаже можно онлайн через электронные сервисы Пенсионного фонда Украины.

Для этого необходимо:

Перейти на портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины. Авторизоваться с помощью КЭП, Дія.Підпис или другого доступного способа. Открыть сведения о страховом стаже. Проверить информацию о работодателе, периодах работы и страховых взносах. При необходимости сформировать справку ОК-5 или ОК-7.

Если определенного периода нет в сведениях или данные о взносах вызывают сомнения, стоит обратиться к работодателю и в Пенсионный фонд для уточнения информации.

Необходимо учитывать, что сведения о последних месяцах работы могут появляться в реестре с задержкой из-за сроков подачи отчетности.