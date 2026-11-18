Чи входить випробувальний термін до трудового стажу

Випробувальний термін є частиною офіційних трудових відносин, а не окремим періодом роботи без оформлення.

Відповідно до статті 26 Кодексу законів про працю України, випробування може встановлюватися за домовленістю між роботодавцем і працівником під час укладення трудового договору.

Закон передбачає, що на працівників під час випробування поширюються норми трудового законодавства. Це означає, що людина з першого дня офіційного працевлаштування має трудові права, незалежно від того, чи завершився випробувальний термін.

Період випробування враховується як час роботи за трудовим договором. Для зарахування цього періоду до страхового стажу, який використовується під час призначення пенсії, додаткове значення має сплата єдиного соціального внеску (ЄСВ).

Важливо розрізняти трудовий і страховий стаж. Перший пов'язаний із періодами трудової діяльності, а другий визначається за правилами пенсійного законодавства.

Як випробувальний термін впливає на майбутню пенсію

Після 1 січня 2004 року для призначення пенсії в Україні основне значення має страховий стаж.

Це період, протягом якого людина підлягала загальнообов'язковому державному пенсійному страхуванню та за який сплачувалися страхові внески відповідно до законодавства.

Якщо працівника офіційно прийняли на роботу з випробувальним терміном, роботодавець повинен нараховувати заробітну плату та виконувати обов'язки зі сплати ЄСВ.

Для зарахування повного місяця страхового стажу за загальним правилом потрібно, щоб за відповідний місяць було сплачено внесок не менший за мінімальний страховий внесок. Закон передбачає окремі винятки з правил нарахування ЄСВ.

Наприклад, якщо людина офіційно працювала три місяці на випробувальному терміні й за кожен із цих місяців виконані умови щодо страхових внесків, цей період може становити три місяці страхового стажу.

Якщо внесок за певний місяць виявився меншим за мінімальний і немає підстав для застосування винятків, до страхового стажу може бути зарахована лише частина місяця.

Тому сам факт проходження випробування не позбавляє працівника пенсійного стажу. Важливо, щоб трудові відносини були оформлені належним чином, а дані про внески відображалися в системі персоніфікованого обліку.

Чи можна працювати на випробувальному терміні без оформлення

Роботодавець не має права допускати людину до роботи без належного оформлення трудових відносин лише тому, що вона проходить випробування.

Як пояснює Державна служба України з питань праці, перед початком роботи роботодавець повинен оформити трудовий договір відповідно до законодавства, видати наказ або розпорядження про прийняття на роботу та повідомити податковий орган.

Умова про випробувальний термін також має бути зазначена в наказі про прийняття на роботу.

Працівник під час випробування має право на:

Офіційну заробітну плату.

Належне оформлення трудових відносин.

Дотримання встановлених норм робочого часу та відпочинку.

Щорічну відпустку відповідно до законодавства.

Соціальні гарантії за наявності передбачених законом умов.

Зарахування періоду офіційної роботи до відповідного стажу.

Робота без оплати під приводом випробувального терміну не відповідає вимогам трудового законодавства.

Якщо роботодавець пропонує спочатку попрацювати кілька тижнів без договору, а вже потім оформити працівника, це створює ризик того, що такий період не буде відображений в офіційних відомостях про трудову діяльність та страховий стаж.

Скільки може тривати випробувальний термін

Тривалість випробувального терміну в Україні визначається статтею 27 Кодексу законів про працю.

За загальним правилом вона залежить від категорії працівника:

До одного місяця - для робітників, наприклад слюсарів, токарів, швачок або вантажників.

До трьох місяців - для інших працівників, серед яких бухгалтери, журналісти, менеджери та керівники.

До шести місяців - в окремих випадках за погодженням із відповідним виборним органом первинної профспілкової організації.

Важливо, що йдеться саме про максимальну тривалість випробування. Роботодавець може встановити коротший термін або взагалі прийняти людину на роботу без випробування.

Що буде зі стажем, якщо працівник не пройшов випробування

Якщо роботодавець вирішив припинити трудові відносини через незадовільний результат випробування, це не означає, що вже відпрацьований період анулюється.

Працівникові мають оплатити фактично виконану роботу та провести належний розрахунок під час звільнення.

Період офіційної роботи залишається частиною трудової діяльності. Для пенсійного страхового стажу враховуються відомості про сплачені внески та інші передбачені законом підстави.

Як перевірити, чи зарахували випробувальний термін до стажу

Перевірити дані про страховий стаж можна онлайн через електронні сервіси Пенсійного фонду України.

Для цього потрібно:

Перейти на портал електронних послуг Пенсійного фонду України. Авторизуватися за допомогою КЕП, Дія.Підпису або іншого доступного способу. Відкрити відомості про страховий стаж. Перевірити інформацію про роботодавця, періоди роботи та страхові внески. За необхідності сформувати довідку ОК-5 або ОК-7.

Якщо певного періоду немає у відомостях або дані про внески викликають сумніви, варто звернутися до роботодавця та Пенсійного фонду для уточнення інформації.

Потрібно враховувати, що відомості про останні місяці роботи можуть з'являтися в реєстрі із затримкою через строки подання звітності.