Как очистить резиновые уплотнители двери

Для ухода понадобятся мягкая микрофибра, вода и немного автомобильного шампуня или деликатного моющего средства. В рекомендациях Michelin по уходу за резиновыми уплотнителями советуют использовать мыльную воду, микрофибру и мягкую щетку для труднодоступных мест.

Очищать резину нужно последовательно, а именно:

откройте дверь и уберите сухую пыль и песок мягкой тканью,

смочите микрофибру в мыльном растворе и осторожно протрите уплотнитель по всей длине,

для углов и углублений используйте мягкую щетку, не растягивая резину,

удалите остатки моющего средства чистой влажной тканью,

тщательно протрите уплотнители досуха, а также очистите и высушите поверхности кузова, к которым прилегает резина.

Обратите внимание, что крайне важно не оставлять влагу в местах уплотнительного контакта с кузовом: при низкой температуре она может замерзнуть.

Чем обработать резину после очистки

Когда уплотнители полностью высохнут, их можно обработать специальным средством по уходу за автомобильной резиной. Оно помогает поддерживать упругость материала и уменьшать риск его пересыхания.

Однако мы не рекомендуем покупать первый попавшийся силиконовый спрей. К примеру, в руководствах Ford для дверных уплотнителей предусмотрена силиконовая смазка. Volkswagen в рекомендациях для отдельных моделей советует для некоторых дверных уплотнителей специальный кондиционер без силикона.

Учитывая это, все же лучше ориентироваться на инструкцию к конкретному автомобилю. Средство нужно наносить тонким слоем на чистую сухую резину, не допуская попадания на стекло. Volkswagen отдельно предупреждает, что некоторые кондиционеры могут оставлять разводы на окнах.

Чего нельзя делать с уплотнителями

Не очищайте резину бензином, ацетоном и другими агрессивными растворителями;

Не используйте абразивные губки и жесткие щетки, которые могут повредить поверхность;

Не наносите смазку на грязные или мокрые уплотнители;

Не заливайте резину большим количеством средства - излишки лучше убрать тканью;

Не путайте смазочное масло для уплотнителей со средством для замков: для личинок замков требуется отдельный продукт.

Помните: регулярный уход помогает сохранить резину в надлежащем состоянии, но не гарантирует полной защиты от примерзания. Если уплотнители потрескались, деформировались или утратили эластичность, их следует проверить и при необходимости заменить.