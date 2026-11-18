Почему желтеют листья монстеры

Один пожелтевший нижний лист еще не означает, что растение заболело. Старые листья постепенно отмирают, однако массовое пожелтение требует внимания.

Как объясняют в материале Нью-Йоркского ботанического сада, пожелтение может являться следствием чрезмерного полива или недостатка питательных веществ.

Самые распространенные причины:

Чрезмерный полив. Зимой почва высыхает медленнее, поэтому привычный летний график полива может привести к загниванию корней.

Зимой почва высыхает медленнее, поэтому привычный летний график полива может привести к загниванию корней. Недостаток света. Растение вытягивается к окну, формирует более мелкие листья и может терять старые.

Растение вытягивается к окну, формирует более мелкие листья и может терять старые. Пересушивание почвы. Листья теряют упругость, его края желтеют и засыхают.

Листья теряют упругость, его края желтеют и засыхают. Повреждение корней. Листья могут увядать даже во влажной почве, если корневая система не способна нормально поглощать воду.

Иногда пожелтение возникает после переноски растения с балкона в квартиру. Изменение освещения и условий содержания может привести к пожелтению и опаданию части листьев.

Почему листья монстеры чернеют

Темные пятна могут появляться из-за переохлаждения, загнивания корней или заболевания.

Переохлаждение. Монстера чувствительна к холодным сквознякам и резким перепадам температуры. Особенно опасно, когда листья касаются холодного стекла или попадают под поток воздуха во время проветривания.

По данным RHS, повреждение холодом может вызвать почернение листьев и его поникновение. Если растение переохладилось, переставьте его в теплое место без сквозняков, но не вплотную к батарее.

Загнивание корней. Если листья темнеют и увядают, хотя почва постоянно мокрая, следует осмотреть корневую систему.

Как объясняют специалисты Университета Мэриленда, чрезмерное увлажнение зимой повышает риск корневой гнили.

Признаки проблемы:

почва долго не просыхает;

листья желтеют и увядают;

корни становятся мягкими, темно-коричневыми или чёрными;

нижняя часть стебля размягчается.

Если корни загнили, удалите поврежденные участки чистым инструментом и пересадите растение в свежий, хорошо дренированный субстрат. Здоровые, упругие корни нужно сохранить.

Темные пятна на монстре - когда причина в болезни

Не каждое черное пятно означает грибковую инфекцию. Подобные повреждения могут возникать из-за холода или неправильного полива.

Как утверждают специалисты, темные пятна иногда связаны с грибковыми заболеваниями. Особое внимание следует обращать на пятна, увеличивающиеся или появляющиеся на новых листьях.

Если есть подозрение на заболевание:

временно отделить монстеру от других растений;

избегайте длительного увлажнения листьев;

обеспечьте циркуляцию воздуха без холодных сквозняков;

удалите сильно пораженные листья чистым инструментом.

Не используйте фунгициды, пока не выяснили причину повреждения. Также проверьте нижнюю сторону листьев на наличие паутинных клещей и мучнистых червецов.

Почему у монстеры сохнут и темнеют кончики листьев

Во время отопительного сезона воздух в квартире становится более сухим, особенно вблизи батарей.

В материале Университета штата Айова утверждают, что коричневые кончики листьев могут появляться из-за низкой влажности, нерегулярного полива или накопления солей от удобрений.

Обратите внимание на характер повреждений:

Сухие, ломкие края могут свидетельствовать о недостатке влаги, сухом воздухе или избытке удобрений.

могут свидетельствовать о недостатке влаги, сухом воздухе или избытке удобрений. Мягкие темные участки нуждаются в проверке на переохлаждение, загнивание и другие повреждения.

Помочь может увлажнитель воздуха или переставление горшка дальше батареи. Однако чаще поливать почву только из-за сухого воздуха не нужно.

Как ухаживать за монстерой осенью и зимой

По словам специалистов, монстера хорошо чувствует себя при температуре примерно 18-24 градуса, нуждается в ярком рассеянном свете и не переносит длительного застоя воды у корней.

Чтобы избежать проблем:

Поливайте после проверки почвы. Проверяйте его влажность на глубине нескольких сантиметров. Когда субстрат достаточно просохнет, полейте растение и слейте воду из поддона. Обеспечьте свет. Поставьте монстеру поближе к освещенному окну, но не допускайте контакта листьев с холодным стеклом. Защищайте от перепадов температуры. Избегайте сквозняков и расположение вплотную к батареям. Сократите подкормку. Если растение почти не растет, уменьшите внесение удобрений. Обрезайте только при необходимости. Полностью пожелтевшие или засохшие листья можно удалить. Если большая часть листа зеленоватая, лучше его сохранить.

Осенью и зимой комнатным растениям иногда требуется дополнительное освещение.

Поврежденные участки листьев уже не станут зелеными. Однако если новые пятна перестали появляться, а остальные листья остаются упругими, это может свидетельствовать об улучшении состояния монстеры.