Чому жовтіє листя монстери

Один пожовклий нижній листок ще не означає, що рослина захворіла. Старе листя поступово відмирає, проте масове пожовтіння потребує уваги.

Як пояснюють у матеріалі Нью-Йоркського ботанічного саду, пожовтіння може бути наслідком надмірного поливу або нестачі поживних речовин.

Найпоширеніші причини:

Надмірний полив. Узимку ґрунт висихає повільніше, тому звичний літній графік поливу може призвести до загнивання коренів.

Узимку ґрунт висихає повільніше, тому звичний літній графік поливу може призвести до загнивання коренів. Нестача світла. Рослина витягується до вікна, формує дрібніше листя та може втрачати старе.

Рослина витягується до вікна, формує дрібніше листя та може втрачати старе. Пересушування ґрунту. Листя втрачає пружність, його краї жовтіють і засихають.

Листя втрачає пружність, його краї жовтіють і засихають. Пошкодження коренів. Листя може в'янути навіть у вологому ґрунті, якщо коренева система не здатна нормально поглинати воду.

Іноді пожовтіння виникає після перенесення рослини з балкона до квартири. Зміна освітлення та умов утримання може спричинити пожовтіння й опадання частини листя.

Чому листя монстери чорніє

Темні плями можуть з'являтися через переохолодження, загнивання коренів або захворювання.

Переохолодження. Монстера чутлива до холодних протягів і різких перепадів температури. Особливо небезпечно, коли листя торкається холодного скла або потрапляє під потік повітря під час провітрювання.

За даними RHS, пошкодження холодом може спричинити почорніння листя та його поникнення. Якщо рослина переохолодилася, переставте її у тепле місце без протягів, але не впритул до батареї.

Загнивання коренів. Якщо листя темніє та в'яне, хоча ґрунт постійно мокрий, варто оглянути кореневу систему.

Як пояснюють фахівці Університету Меріленду, надмірне зволоження взимку підвищує ризик кореневої гнилі.

Ознаки проблеми:

ґрунт довго не просихає;

листя жовтіє та в'яне;

корені стають м'якими, темно-коричневими або чорними;

нижня частина стебла розм'якшується.

Якщо корені загнили, видаліть пошкоджені ділянки чистим інструментом і пересадіть рослину у свіжий, добре дренований субстрат. Здорові, пружні корені потрібно зберегти.

Темні плями на монстері - коли причина у хворобі

Не кожна чорна пляма означає грибкову інфекцію. Схожі пошкодження можуть виникати через холод або неправильний полив.

Як стверджують фахівці, темні плями іноді пов'язані з грибковими захворюваннями. Особливу увагу слід звертати на плями, які збільшуються або з'являються на нових листках.

Якщо є підозра на захворювання:

тимчасово відокремте монстеру від інших рослин;

уникайте тривалого зволоження листя;

забезпечте циркуляцію повітря без холодних протягів;

видаліть сильно уражені листки чистим інструментом.

Не застосовуйте фунгіциди, поки не з'ясували причину пошкодження. Також перевірте нижній бік листя на наявність павутинних кліщів та борошнистих червців.

Чому у монстери сохнуть і темніють кінчики листя

Під час опалювального сезону повітря у квартирі стає сухішим, особливо поблизу батарей.

У матеріалі Університету штату Айова стверджують, що коричневі кінчики листя можуть з'являтися через низьку вологість, нерегулярний полив або накопичення солей від добрив.

Зверніть увагу на характер пошкоджень:

Сухі, ламкі краї можуть свідчити про нестачу вологи, сухе повітря або надлишок добрив.

можуть свідчити про нестачу вологи, сухе повітря або надлишок добрив. М'які темні ділянки потребують перевірки на переохолодження, загнивання та інші пошкодження.

Допомогти може зволожувач повітря або переставлення горщика далі від батареї. Проте частіше поливати ґрунт лише через сухе повітря не потрібно.

Як доглядати за монстерою восени та взимку

За словами фахівців, монстера добре почувається за температури приблизно 18-24 градуси, потребує яскравого розсіяного світла та не переносить тривалого застою води біля коренів.

Щоб уникнути проблем:

Поливайте після перевірки ґрунту. Перевіряйте його вологість на глибині кількох сантиметрів. Коли субстрат достатньо просохне, полийте рослину та злийте воду з піддона. Забезпечте світло. Поставте монстеру ближче до освітленого вікна, але не допускайте контакту листя з холодним склом. Захищайте від перепадів температури. Уникайте протягів і розташування впритул до батарей. Скоротіть підживлення. Якщо рослина майже не росте, зменште внесення добрив. Обрізуйте лише за потреби. Повністю пожовклі або засохлі листки можна видалити. Якщо більша частина листка зелена, краще його зберегти.

Осінню та взимку кімнатним рослинам іноді потрібне додаткове освітлення.

Пошкоджені ділянки листя вже не стануть зеленими. Однак якщо нові плями перестали з'являтися, а решта листя залишається пружною, це може свідчити про поліпшення стану монстери.