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Полезное 17 августа 2026, 14:07

Почему пачки с чипсами всегда наполовину пусты: настоящая причина вас очень удивит

Зачем в пакеты с чипсами действительно закачивают столько "воздух"
Людмила Жукова Людмила Жукова Редактор Styler
Секрет упаковок чипсов (фото: Getty Images)
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Пожалуй, каждый хоть раз испытывал разочарование: открываешь большую, рыхлую пачку любимых чипсов, а она оказывается заполненной едва наполовину. Первое мнение, возникающее у большинства потребителей, что производители просто обманывают нас, хитро "продавая воздух" и искусственно увеличивая размер упаковки.

Styler со ссылкой на сообщение нутрициолога Людмилы Матюшинец в Instagram рассказывает о причине того, что пакет чипсов наполовину пуст.

Секретный газ вместо кислорода

Однако эксперты пищевой промышленности уверяют: полупустой пакет - это не наглый обман, а строгая технологическая необходимость. Более того, внутри пачки находится совсем не тот воздух, которым мы дышим.

По сути свободное место в пакетах с чипсами заполняют газообразным азотом. Это делается по нескольким чрезвычайно важным причинам, непосредственно влияющим на качество продукта:

  • Защита от порчи (окисления). Обычный воздух содержит кислород, который является главным врагом жареного картофеля. Кислород заставляет жиры быстро окисляться, из-за чего чипсы становятся горькими, неприятными по вкусу и быстро портятся. Азот полностью вытесняет кислород, действуя как природный консервант. Это помогает сохранить первозданный вкус, аромат и свежесть продукта на долгие месяцы.
  • Эффект "защитной подушки". Чипсы - очень хрупкий продукт. Представьте, что с ними произошло бы при транспортировке с завода в склад, а затем на полке супермаркетов, если бы они лежали в пачке плотно. Азот создает упругую подушку, которая амортизирует ушибы. Именно благодаря этому вы получаете целые, хрустящие ломтики картофеля, а не пакет мелких крошек.

Маркетинговый ход

Конечно, не обошлось и без маркетинга. Производители отлично понимают психологию покупателя: большая яркая пачка привлекает гораздо больше внимания на полки супермаркета и подсознательно кажется более выгодной покупкой.

Однако, если бы не было необходимости в азотной "подушке", делать пакеты столь большими было бы просто нерентабельно из-за расходов на упаковку и логистику.

Главный совет для покупателей: никогда не оценивайте продукт по визуальному объему пачки. Всегда смотрите на массу нетто (граммы), указанную на упаковке. Только эта цифра покажет вам реальное количество чипсов, за которое вы платите деньги.

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