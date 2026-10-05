Почему в шкафу появляется запах сырости и как его убрать

Почему в шкафу появляется запах сырости

Одна из главных причин - избыток влаги. Особенно часто проблема возникает в шкафах, стоящих у холодных наружных стен, а также в помещениях с недостаточной вентиляцией.

EPA советует поддерживать относительную влажность в помещении ниже 60%, а оптимально - в пределах 30-50%. Высокая влажность создает условия, при которых плесень может появляться на одежде, мебели и других поверхностях.

Причиной неприятного запаха могут стать и сами вещи. Не стоит складывать в шкаф влажную после стирки одежду, полотенца или обувь. Даже небольшое количество влаги в закрытом пространстве может усугубить проблему.

Как убрать неприятный запах

Сначала шкаф следует полностью освободить. Одежду и другие вещи нужно перебрать, а полки, стенки и углы внимательно осмотреть. Если запах появился на одежде, ее лучше постирать и полностью высушить, прежде чем возвращать в шкаф.

Сам шкаф следует очистить от пыли и загрязнений и хорошо просушить. Важно также обеспечить циркуляцию воздуха: периодически оставлять дверцы открытыми и не заполнять полки вещами слишком плотно.

Если в комнате постоянно повышенная влажность, может помочь осушитель воздуха. Однако важно найти ее причину - например, протечку, конденсат или недостаточную вентиляцию.

Что делать, если в шкафу появилась плесень

Устойчивый затхлый запах может быть одним из признаков появления плесени, даже если ее еще не видно. EPA советует в такой ситуации искать источник влаги, поскольку простой маскировки запаха недостаточно.

Если плесень появилась на твердой поверхности, ее нужно очистить моющим средством и водой, а затем полностью высушить поверхность. Одновременно необходимо устранить источник влаги, иначе проблема может вернуться.

Если поражение значительное, плесень постоянно возвращается или причина сырости непонятна, лучше обратиться к специалистам.

Как не допустить появления запаха снова

Перед сезонным хранением вещи нужно постирать и полностью высушить. Не стоит складывать в шкаф даже слегка влажную одежду или обувь.

Также не следует набивать шкаф вещами вплотную - между ними должно оставаться пространство для циркуляции воздуха. Периодическое проветривание и контроль влажности помогут снизить риск повторного появления сырости.

Ароматизаторы и саше лучше использовать только после устранения причины запаха. Они могут придать вещам приятный аромат, но не решают проблему избыточной влажности или плесени.