Парша на плодовых деревьях в сентябре: как распознать и чем лечить

Почему после дождей растет риск парши

Парша на плодовых деревьях - грибковая болезнь, возбудителем которой является Venturia inaequalis. Для заражения спорам нужна влага на поверхности растения, а длительные периоды дождя или мокрых листьев создают благоприятные условия для развития инфекции.

Кэри Питер, доктор философии, специалист по патологии плодовых деревьев Penn State Extension, отмечает, что хотя паршу обычно считают проблемой начала сезона, при длительной влажной погоде возможны и поздние инфекции. Это особенно актуально в период, когда плоды уже приближаются к сбору.

На листьях болезнь сначала может проявляться оливково-зелеными пятнами. Впоследствии они темнеют, а листья желтеют и могут опадать. На плодах образуются более темные пятна, которые со временем становятся корковыми. Например, молодые яблоки при появлении болезни могут деформироваться или трескаться.

Что делать с деревьями после дождей

Если на дереве уже есть признаки парши, следует прежде всего убрать источники инфекции в саду.

Главная осенняя проблема - опавшие пораженные листья . Именно в нем гриб может пережить зиму и сформировать источник спор для нового цикла заражения весной. Поэтому оставлять такие листья толстым слоем под растением нежелательно.

Специалисты University of Minnesota Extension советуют осенью позаботиться об опавших листьях, ведь возбудитель парши зимует именно на пораженных растительных остатках. Уменьшение количества таких листьев помогает сократить запас спор, которые могут стать источником инфекции в следующем сезоне.

Для небольшого сада практичные варианты просты:

собрать опавшие листья и не оставлять их под кроной;

измельчить листья газонокосилкой, чтобы они быстрее разлагались;

убрать из сада сильно пораженные растительные остатки;

следить, чтобы крона не была слишком загущенной.

Открытая крона быстрее просыхает после осадков, а меньшая продолжительность увлажнения листьев снижает благоприятные условия для грибковых инфекций.

Нужно ли опрыскивать деревья

Здесь важно не спешить с химией только потому, что прошел дождь.

Для парши основной период профилактики приходится на весну, когда высвобождаются споры из опавших листьев. Осенью значительно более важной частью ухода для частного сада является санитарная уборка и ускорение разложения листьев.

Если же дерево нуждается в обработке средством защиты растений, нужно ориентироваться только на препарат, зарегистрированный для соответствующей культуры, его этикетку, норму и срок ожидания.

К примеру, в Украине препарат "Скор 250 ЕС" зарегистрирован для яблони против парши и мучнистой росы, но производитель прямо указывает конкретные нормы, количество обработок и срок ожидания.

То есть обрабатывать яблони "на всякий случай" одним и тем же препаратом после каждого дождя не стоит.

Сколько стоит осенний уход

Самый дешевый способ уменьшить риск парши - не покупать ничего , а вовремя убрать и измельчить опавшие листья.

Если требуется инструмент, цены зависят от модели: например, на украинском рынке садовые секаторы сейчас можно найти примерно от 140-180 грн за простые модели, в то время как профессиональные варианты стоят более 1000 грн.

Стоимость средств защиты растений значительно отличается в зависимости от препарата, объема упаковки и магазина, поэтому для домашнего сада корректнее считать цену всей литровой канистры, а стоимость фактической дозы на одно дерево.

В то же время осенью важнейшая задача - уменьшить количество инфекции, которая останется зимовать в саду. Именно это может повлиять на ситуацию с паршей следующей весной.