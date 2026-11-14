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Полезное 14 ноября 2026, 13:37

Фикус пожелтел в ноябре: как спасти комнатное растение и подготовить к зиме

Почему растение теряет листву осенью и как помочь ей пережить зиму
Юлія Люшньова Юлія Люшньова Редактор-стажер Styler
Женщина ухаживает за фикусом (коллаж: Styler)
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В ноябре фикус может начать желтеть и сбрасывать листья, даже если в течение года выглядел здоровым. Причиной могут быть сезонные изменения, но иногда растение так сигнализирует о неправильном уходе.

Styler рассказывает, как определить причину опадания листьев и что сделать, чтобы фикус хорошо пережил холодный сезон.

Почему фикус сбрасывает листву в ноябре

По информации Университета штата Айова, осенью комнатные растения получают меньше солнечного света. Из-за этого их рост замедляется, а часть старых листьев может опадать.

Особенно чувствителен к таким изменениям фикус Бенджамина. Он реагирует не только на сокращение светового дня, но и на сухой воздух от отопления, холодные сквозняки и перестановку горшка.

Специалисты Pacific Northwest Extension объясняют, что в конце осени фикус Бенджамина может сбрасывать даже зеленые листья. Иногда растение теряет значительную часть кроны, однако остается живым и способным восстановиться.

В то же время пожелтение листьев не всегда связано с сезоном. Среди других возможных причин:

  • Чрезмерный полив. Постоянно мокрая почва ухудшает состояние корней и может вызвать пожелтение листьев.
  • Нехватка воды. Если земля сильно пересыхает, листья могут скручиваться, высыхать и опадать.
  • Недостаточное освещение. В затененном месте растение получает мало света для нормального роста.
  • Холодные сквозняки. Резкие перепады температуры создают дополнительный стресс.
  • Сухой воздух. Во время отопительного сезона листья могут терять влагу и подсыхать.

Что делать, если фикус начал желтеть

Британское Королевское садоводство RHS рекомендует обеспечить фикусам достаточное освещение, умеренный полив и стабильную температуру.

В ноябре следует соблюдать несколько правил:

  1. Проверяйте почву перед поливом. Если верхний слой еще влажный, подождите. Не допускайте постоянного переувлажнения или полного пересыхания земляного кома. Используйте воду комнатной температуры и сливайте остатки с поддона.
  2. Обеспечьте достаточно света. Поставьте фикус в хорошо освещенное место без продолжительного воздействия прямого солнца. Не прижимайте листья к холодному оконному стеклу.
  3. Избегайте сквозняков. Не оставляйте горшок у часто открывающихся дверей или окна во время проветривания.
  4. Позаботьтесь о влажности воздуха. Держите растение подальше от батарей. При необходимости используйте увлажнитель воздуха.
  5. Осмотрите листья. Если вы заметили паутинку, липкий налет или мелких насекомых, проверьте растение на наличие вредителей. До выяснения причин ее лучше отделить от других комнатных цветов.

Нужно ли обрезать и подпитывать фикус осенью

Если фикус теряет листву, не спешите обрезать обнаженные ветки.

В рекомендациях Висконсинского университета отмечается, что после зимнего опадания листья следует прежде всего улучшить условия содержания растения. Удалять рекомендуют только отмершие ветви.

Подкормку также лучше отложить до возобновления активного роста, ведь удобрения не устраняют недостаток света или последствия неправильного полива.

Не нужно срочно пересаживать фикус только через несколько пожелтевших листьев. Плановую пересадку обычно производят весной. Однако если почва долгое время остается мокрой, а стебель размягчается, необходимо проверить состояние корней.

Если ветки остаются живыми, почва нормально просыхает, а опадание листьев постепенно замедляется, фикус, скорее всего, приспосабливается к зимним условиям.

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