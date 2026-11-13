Гарантия на бытовую технику в Украине: когда магазин обязан вернуть деньги или заменить товар

Как работает гарантия на бытовую технику

Гарантия - это обязательство производителя, продавца или другого уполномоченного лица обеспечить надлежащую работу товара в течение определенного срока. Если в течение этого времени техника выходит из строя из-за производственного дефекта, потребитель имеет право на безвозмездное устранение неисправности или другие способы защиты, предусмотренные законом.

Основные правила устанавливает статья 7 Закона Украины "Про захист прав споживачів". Гарантийный срок указывается в техническом паспорте или другом документе, который прилагается к продукции.

Это касается, в частности, холодильников, стиральных машин, посудомоек, телевизоров, пылесосов и другой техники, на которую распространяются гарантийные обязательства.

Гарантия распространяется не только на основное устройство, но и на его комплектующие. По общему правилу гарантийный срок на них не может быть меньше, чем на сам товар.

Также продавец не может просто отказаться от обязательств, ссылаясь на то, что гарантия предоставляется исключительно производителем. Закон предусматривает ответственность продавца за принятие товара ненадлежащего качества и удовлетворение законных требований покупателя.

Когда можно вернуть неисправную технику и получить деньги

Если холодильник перестал охлаждать, стиральная машина не запускается или пылесос вышел из строя в течение гарантийного срока, покупатель имеет право обратиться к продавцу с требованием устранить проблему.

Однако не любая неисправность автоматически дает право расторгнуть договор и забрать деньги.

В соответствии со статьей 8 Закона Украины "Про захист прав споживачів", если в товаре обнаружены недостатки, потребитель может потребовать:

пропорционального уменьшения цены,

безвозмездного устранения недостатков в разумный срок,

возмещение затрат на самостоятельное устранение неисправности.

Если же выявлен существенный недостаток, ситуация меняется. В таком случае покупатель может потребовать расторжения договора и возврата денег или замены техники на ту же или аналогичную.

Существенным считается недостаток, который делает невозможным или делает недопустимым использование товара по назначению, возник по вине производителя или продавца, а после устранения проявляется снова по независимым от потребителя причинам.

Поэтому обычная неисправность, которую можно устранить при гарантийном ремонте, сама по себе не означает, что магазин обязан сразу вернуть деньги.

Сколько времени магазин может ремонтировать технику

Гарантийный ремонт должен быть бесплатным для покупателя. Речь идет не только о работе мастеров, но и необходимых для устранения неисправности материалов и комплектующих.

Согласно статье 8 Закона "Про захист прав споживачів" недостатки должны быть устранены в течение 14 дней с даты предъявления товара или по договоренности сторон в другой срок.

Это означает, что магазин или сервисный центр не могут самостоятельно устанавливать неограниченный срок ожидания, ссылаясь на отсутствие деталей или загруженность мастеров.

Есть еще один важный момент: время, в течение которого товар находится на гарантийном ремонте, не засчитывается в гарантийный срок. Его продолжают на период, когда покупатель не мог пользоваться техникой из-за неисправности.

Как обьясняет Госпродпотребслужба, если же речь идет о крупногабаритной технике или устройстве весом более пяти килограммов, доставке продавцу или к предприятию, выполняющему гарантийный ремонт, а также возврат покупателю должен быть организован за счет продавца, производителя или соответствующего предприятия.

Можно ли вернуть исправную бытовую технику в течение 14 дней

Статья 9 Закона "Про захист прав споживачів" предусматривает право обменять непродовольственный товар надлежащего качества в течение 14 дней, не считая дня покупки.

Это возможно, если техника не подошла по форме, габаритам, цвету или другим причинам не может использоваться по назначению.

Однако для такого обмена необходимо соблюсти несколько условий:

товар не использовался,

сохранены его товарный вид и потребительские свойства,

не повреждены пломбы и ярлыки,

есть расчетный документ, подтверждающий покупку.

То есть если человек приобрел пылесос, но дома решил, что ему больше подходит другая модель, он может обратиться в магазин в течение установленного срока при условии соблюдения всех требований закона.

Но возврат денег за исправную технику не является автоматически первым шагом. Сначала речь идет именно об обмене. Если аналогичного товара нет в продаже, покупатель может приобрести другой товар с соответствующим перерасчетом стоимости, расторгнуть договор и получить деньги обратно или дождаться поступления нужной модели.

В то же время, следует помнить, что существуют категории товаров надлежащего качества, которые не подлежат обмену и возврату по правительственному перечню. Поэтому перед обращением следует учесть конкретный вид приобретенной продукции.

Может ли магазин отказать из-за отсутствия коробки или чека

В случае обмена исправного товара закон требует сохранности товарного вида, потребительских свойств, пломб и ярлыков, а также наличия расчетного документа. В то же время, отдельного универсального требования хранить именно заводскую коробку для каждого такого обмена статья 9 не устанавливает.

Для неисправной техники действуют другие правила. Обращаясь с требованиями по товару ненадлежащего качества, покупатель должен предоставить расчетный документ, а для технически сложных бытовых товаров - также технический паспорт или заменяющий его документ с отметкой о дате продажи.

Следовательно, отсутствие оригинальной упаковки само по себе не должно являться основанием для отказа в принятии неисправной техники на гарантийное обслуживание.

Если бумажный чек потерян, следует попытаться получить его электронную копию или другой документ, подтверждающий расчет.

Что делать, если магазин отказывается принимать неисправную технику

Закон обязывает продавца принять товар ненадлежащего качества и рассмотреть требования потребителя. Поэтому устный отказ консультанта не означает, что покупатель лишается права на гарантийное обслуживание.

В такой ситуации следует действовать последовательно:

Подготовьте документы. Найдите чек, гарантийный талон или технический паспорт с датой продажи. Обратитесь к продавцу в письменном виде. Опишите неисправность и четко укажите, чего именно требуете: ремонт, уменьшение цены, замены или возврат денег при наличии законных оснований. Зафиксируйте передачу техники. Предложите оформить документ о принятии товара с указанием его модели, серийного номера, комплектности и описания внешнего состояния. Требуйте информацию о результатах проверки. Если возник спор по причине неисправности, потребитель вправе участвовать в проверке качества товара лично или через представителя.

Если требуется установить причину потери качества, продавец, изготовитель или уполномоченное предприятие по письменному согласию потребителя должны организовать экспертизу в течение трех дней после получения. По общему правилу ее производят за счет продавца или производителя. Если экспертиза докажет, что неисправность возникла из-за нарушения покупателем правил пользования или хранения или из-за действий третьих лиц, расходы на нее могут быть возложены на потребителя.