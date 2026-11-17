Как ухаживать за комнатной геранью осенью

В ноябре световой день сокращается, поэтому комнатная герань (пеларгония) получает меньше солнечного света. Поэтому ее рост может замедляться, побеги вытягиваться, а цветение прекращаться.

По советам издания RHS, с наступлением холодов следует переставить светолюбивые растения ближе к южным или западным окнам.

В случае, если природного света не хватает растению, можно использовать лампу для освещения. Это особенно полезно, когда побеги вытягиваются в сторону окна.

Как отмечают в Университете штата Айова, комнатной пеларгонии подходит температура около 18-21 градуса днем и 16-18 градусов ночью.

В то же время горшок не следует ставить вплотную к горячей батарее. Также следите, чтобы листья не касались холодного стекла, а во время проветривания на растение не попадал слишком холодный воздух.

Как правильно поливать герань в ноябре

Осенью пеларгония обычно требует меньше воды, чем летом. Однако частота полива зависит от температуры, освещения и скорости высыхания почвы.

По советам специалистов, растение нужно поливать умеренно, позволяя земле подсыхать между поливами. Чтобы проверить влажность, окуните палец в грунт на несколько сантиметров. Если земля еще влажная, подождите. Если подсохло, полейте растение и дайте лишней воде стечь через дренажные отверстия.

Не оставляйте воду в поддоне. Постоянное переувлажнение ухудшает доступ воздуха к корням и может привести к их загниванию.

Что делать, если герань начала засыхать или желтеть

Прежде всего, обратите внимание на количество поврежденных листьев. Если пожелтели только несколько старых нижних листьев, это может быть естественным процессом. Однако массовое пожелтение или увядание требует проверки условий ухода.

Но следует помнить, что одинаковые симптомы могут иметь разные причины. В частности, листья увядают как из-за нехватки воды, так и из-за чрезмерного полива.

Если листья сухие, а земля пересохла. Полейте растение, дайте лишней воде стечь и переставьте его подальше от батареи. В дальнейшем проверяйте влажность почвы, не дожидаясь сильного увядания.

Если листья желтеют, а земля постоянно мокрая. Сократите полив и проверьте дренаж. Если растение продолжает увядать, осторожно осмотрите корни. Темные, мягкие корни могут свидетельствовать о загнивании. Если почва остается переувлажненной, может потребоваться пересадка в свежий, хорошо дренированный субстрат. Из-за сильного повреждения корней спасти растение удается не всегда.

Если листья бледнеют, а побеги вытягиваются. Возможно, герани не хватает света. Переставьте горшок поближе к солнечному окну или обеспечьте дополнительное освещение.

Если появились пятна, липкий налет или мелкие насекомые. Осмотрите нижнюю сторону листьев и стебли. Растение лучше временно отделить от других вазонов, пока не выясните причину.

Полностью засохшие листья можно осторожно удалить. Листья, которые остаются преимущественно зелеными, лучше сохранить, поскольку они помогают ослабленному растению восстанавливаться.

Нужно ли подкармливать герань осенью

Если герань продолжает активно расти и цвести, подкормку можно не прекращать полностью. Согласно профильным рекомендациям специалистов, осенью и зимой частоту внесения удобрений сокращают примерно до одного раза в месяц.

Для цветущей герани подойдет жидкое удобрение с повышенным содержанием калия. Использовать его следует в соответствии с инструкцией изготовителя.

Если растение почти не растет и не выпускает новые листья, подкормку лучше временно прекратить. Не стоит также удобрять герань, которая увядает из-за неправильного полива или имеет поврежденные корни.

Можно ли пересаживать комнатную герань в ноябре

Наиболее благоприятным временем года для пересадки считают весну, однако если растению стало тесно в горшке или возникли проблемы с почвой, ждать необязательно.

По объяснениям Университета Миннесоты, комнатные растения можно пересаживать в течение года, в случае необходимости.

Об этом могут свидетельствовать:

корни, выходящие из дренажных отверстий;

вода, слишком быстро вытекающая через горшок из-за большого количества корней;

старый грунт, плохо впитывающий воду;

горшок, ставший неустойчивым из-за разросшегося растения.

Однако не всегда нужна замена горшка. Иногда достаточно заменить старый субстрат.

Если же корням действительно не хватает места, выберите емкость ненамного больше предыдущей, обязательно с дренажными отверстиями. Слишком большая емкость может задерживать лишнюю влагу и повышать риск загнивания корней.

Если герань чувствует себя хорошо, почва нормально пропускает воду, а корням достаточно места, пересадку можно спокойно отложить до весны.