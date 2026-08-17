Главная ошибка дачников: почему банановые шкурки категорически нельзя выбрасывать

Чем полезны банановые кожуры для растений

Джеймс Уорд, эксперт компании Wheeldon Brothers, призывает пересмотреть свои привычки.

"Если у вас есть сад, кожуры от бананов - это последнее, что должно попадать в общую свалку. Они полностью биоразложимы и являются фантастическим источником питательных веществ. Вместо того, чтобы покупать удобрения или заполнять свалки, вы можете бесплатно использовать то, что обычно просто выбрасывается", - сказал эксперт.

Банановая шкурка - это настоящая витаминная бомба для почвы. Она природно богата ключевыми микроэлементами:

калий;

фосфор;

кальций.

При правильном перегнивании кожицы образуют высокопитательную органическую массу, которая не только питает цветы и овощные грядки, но и существенно улучшает структуру почвы, помогая ему гораздо дольше удерживать влагу во время жары.

Почему не стоит просто закапывать шкурки

Многие садоводы-любители просто разбрасывают или неглубоко прикапывают целые банановые кожуры прямо у растений. Эксперт предупреждает, что это ложный подход.

Если бросить свежую кожуру на клумбу или под куст, она привлечет внимание нежелательных вредителей, насекомых и грызунов еще до того, как успеет разложиться и принести пользу.

Лучший и наиболее безопасный метод - добавлять банановые отходы непосредственно в компостную яму или бак. Там они могут быстро и правильно перегнить вместе с другими органическими остатками.

Что еще можно и категорически нельзя класть в компост

Создание собственного компоста - это самый простой способ уменьшить количество бытового мусора и получить идеальное, экологически чистое удобрение.

Идеально подходят для компостера:

остатки и обрезки сырых фруктов и овощей;

кофейная гуща и чайные пакетики (только из биоразлагаемых материалов);

яичная скорлупа;

скошенная трава, сухие листья и обрезки растений;

чистый картон и измельченная бумага (без слоя краски или глянца).

Категорически запрещено бросать в компост: