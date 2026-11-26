Сколько стоит хлеб

Стоимость хлеба в украинских супермаркетах зависит от производителя, состава, веса и наличия акционных предложений. Для сравнения мы выбрали хлебобулочные изделия в упаковках весом от 350 до 380 г.

По состоянию на 26 ноября цены следующие:

АТБ - хлеб "Кулиничи" "Геркулес" тостовый с отрубями, 350 г - 34,90 грн.

Сильпо - хлеб "Царь-хлеб" "Президентский" столичный, 350 г - 18,01 грн.

Ашан - батон "Киевхлеб" "Золотистый" нарезанный, 380 г - 25,80 грн.

Novus - хлеб "Царь Хлеб" "Паланга" нарезанный, 350 г - 25,99 грн.

Цены на продукты в супермаркетах по состоянию на 26 ноября (коллаж: Styler)

Цены на молоко

Для анализа мы выбрали пастеризованное и ультрапастеризованное молоко жирностью от 2,5% до 2,6% в упаковках по 900 г.

АТБ - молоко "Щоденний збір" пастеризованное 2,5%, 900 г - 42,50 грн.

Сильпо - молоко "Селянське" ультрапастеризованное 2,5%, 900 г - 39,99 грн.

Ашан - молоко "Лукавиця" пастеризованное 2,6%, 900 г - 41,50 грн.

Novus - молоко пастеризованное 2,6%, 900 г - 41,99 грн.

В этой категории цены в торговых сетях отличаются меньше всего. Разница между минимальной и максимальной стоимостью упаковки молока составляет 2,51 грн.

Куриные яйца

Мы проверили стоимость куриных яиц первой категории (С1) в упаковках по 10 штук.

По состоянию на 26 ноября цены распределились следующим образом:

АТБ - яйца куриные "Своя лінія" первой категории, 10 шт. - 59,90 грн.

Сильпо - яйца "Від доброї курки" "Свіжість" С1, 10 шт. - 39,19 грн.

Ашан - яйца куриные Auchan С1, 10 шт. - 63,30 грн.

Novus - яйца куриные Marka Promo С1, 10 шт. - 63,99 грн.

Самое выгодное предложение среди сравниваемых товаров зафиксировали в Сильпо, где десяток яиц стоит менее 40 грн. В других торговых сетях стоимость аналогичной упаковки составляет около 60-64 грн.

Гречка

Гречневая крупа остается одним из продуктов, на которых покупатели могут существенно сэкономить, сравнивая предложения разных супермаркетов. Для анализа мы выбрали упаковки весом 1 кг.

АТБ - гречневая крупа "Розумний вибір" - 89,90 грн.

Сильпо - гречневая крупа "Премія", ядрица быстроразваривающаяся - 54,99 грн.

Ашан - гречневая крупа Auchan, ядрица быстроразваривающаяся - 85,90 грн.

Novus - гречневая крупа Marka Promo - 85,99 грн.

Разница между минимальной и максимальной ценой достигает 34,91 грн. Это самый большой ценовой разрыв среди пяти категорий продуктов, которые мы проанализировали.

Цены на подсолнечное масло

Для сравнения мы выбрали рафинированное подсолнечное масло разных производителей в бутылках объемом 500 мл.

АТБ - подсолнечное масло "Своя лінія", 0,5 л - 53,13 грн.

Сильпо - подсолнечное масло "Премія", 0,5 л - 56,99 грн.

Ашан - подсолнечное масло Auchan, 0,5 л - 49,40 грн.

Novus - подсолнечное масло "Щедрий Дар", рафинированное дезодорированное, 500 мл - 59,99 грн.

Где дешевле купить продукты

Чтобы определить, сколько украинцам придется потратить на базовые продукты 26 ноября, мы составили продуктовый набор из пяти позиций: хлеб весом 350-380 г, упаковка молока 900 г, десяток куриных яиц, килограмм гречки и 500 мл подсолнечного масла.

По результатам подсчетов общая стоимость покупок составляет:

АТБ - 280,33 грн.

Сильпо - 209,17 грн.

Ашан - 265,90 грн.

Novus - 277,95 грн.

Самым доступным среди проанализированных предложений оказался продуктовый набор в Сильпо за 209,17 грн. Эта торговая сеть предложила самые низкие цены сразу в четырех из пяти категорий.

Больше всего за аналогичный по категориям набор продуктов придется заплатить в АТБ - 280,33 грн.

Таким образом, разница между самым дешевым и самым дорогим продуктовыми наборами составляет 71,16 грн.

Стоит учитывать, что результаты сравнения касаются конкретных товаров, а не всего ассортимента торговых сетей. Цены могут отличаться в зависимости от города, производителя, наличия товаров и срока действия акций.

Для анализа использовали предложения из онлайн-каталогов АТБ, Сильпо и платформы Zakaz.ua, где представлены товары Novus и Ашана.