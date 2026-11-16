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Полезное 16 ноября 2026, 08:58

Хлеб, молоко и яйца: сколько придется заплатить за базовые продукты 16 ноября

Проверили стоимость пяти популярных продуктов в четырех торговых сетях и выяснили, сколько стоит одинаковая по составу продуктовая корзина
Остапова Анастасія Остапова Анастасія Редактор-стажер Styler
Цены на продукты 16 ноября (коллаж: Styler)
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Цены на повседневные продукты в украинских супермаркетах могут заметно отличаться даже при одинаковом весе или объеме товаров. На конечную сумму покупки оказывают влияние производитель, торговая марка и скидки, действующие в конкретной сети.

Styler сравнил предложения АТБ, Сильпо, NOVUS и Ашана на 16 ноября 2026 года, чтобы выяснить, сколько стоят хлеб, молоко, яйца, подсолнечное масло и гречка.

Сколько стоит хлеб

Для анализа выбрали фасованный хлеб и батоны весом от 350 до 380 г.

По данным онлайн-каталогов, 16 ноября цены были следующими:

  • АТБ - хлеб "Кулиничи" "Геркулес", тостовый с отрубями, 350 г - 33,60 грн.

  • Сильпо - хлеб "Царь-хлеб" "Президентский", столичный, 350 г - 18,01 грн.

  • NOVUS - хлеб "Царь Хлеб" "Паланга", нарезной, 350 г - 28,49 грн.

  • Ашан - батон "Киевхлеб" "Золотистый", нарезанный, 380 г - 25,80 грн.

Цены на продукты в супермаркетах по состоянию на 16 ноября (коллаж: Styler)

Молоко

В молочной категории сравнили продукцию жирностью 2,5-2,6% в упаковках по 900 г.

Стоимость в супермаркетах:

  • АТБ - молоко "Ежедневный сбор", пастеризованное, 2,5%, 900 г - 44,50 грн.

  • Сильпо - молоко "Галичина" "Из чистых Карпат", ультрапастеризованное, 2,5%, 900 г - 39,99 грн.

  • NOVUS - молоко пастеризованное, 2,6%, 900 г - 41,99 грн.

  • Ашан - молоко "Галичина", ультрапастеризованное, 2,5%, 900 г - 42,90 грн.

Яйца

Для сравнения выбрали куриные яйца категории С1 в упаковках по 10 штук.

По состоянию на 16 ноября цены составляли:

  • АТБ - яйца "Своя линия", категория С1, 10 шт. - 58,40 грн.

  • Сильпо - яйца "Пашот", категория С1, 10 шт. - 55,64 грн.

  • NOVUS - яйца Marka Promo, категория С1, 10 шт. - 58,99 грн.

  • Ашан - яйца Auchan, категория С1, 10 шт. - 62,70 грн.

Подсолнечное масло

Для анализа использовали рафинированное подсолнечное масло объемом 500 мл.

Цены на 16 ноября:

  • АТБ - масло "Своя линия", рафинированное подсолнечное, 500 мл - 53,13 грн.

  • Сильпо - масло "Премия", рафинированное подсолнечное, 500 мл - 56,99 грн.

  • NOVUS - масло "Щедрый Дар", рафинированное дезодорированное, 500 мл - 64,62 грн.

  • Ашан - масло Auchan, рафинированное подсолнечное, 500 мл - 49,40 грн.

Гречка

Отдельно проверили стоимость гречневой крупы в упаковках по 1 кг.

Цены на гречку:

  • АТБ - гречневая крупа "Разумный выбор", 1 кг - 85,90 грн.

  • Сильпо - гречневая крупа "Премия", ядрица быстроразваривающаяся, 1 кг - 54,99 грн.

  • NOVUS - гречневая крупа Marka Promo, 1 кг - 81,49 грн.

  • Ашан - гречневая крупа Auchan, быстроразваривающаяся, 1 кг - 85,90 грн.

Во сколько обойдется продуктовая корзина

Чтобы оценить общую стоимость покупки, мы составили условную корзину из пяти товаров: одной упаковки хлеба, 900 г молока, десятка яиц, 500 мл подсолнечного масла и килограмма гречки.

Для каждой сети использовали цены на конкретные товары, представленные в обзоре.

Стоимость набора по состоянию на 16 ноября:

  • АТБ - 275,53 грн.

  • Сильпо - 225,62 грн.

  • NOVUS - 275,58 грн.

  • Ашан - 266,70 грн.

Наименьшая сумма за сформированный набор получилась в Сильпо - 225,62 грн. Самой дорогой оказалась корзина из NOVUS - 275,58 грн.

При этом итоговые суммы АТБ и NOVUS практически одинаковые - разница между ними составляет всего 5 копеек.

На результаты существенно повлияли скидки. В Сильпо по акционным ценам продавались молоко и гречка, а в Ашане - молоко. Без этих предложений соотношение стоимости корзин могло бы быть другим.

Что нужно учитывать при сравнении

Для анализа использовали предложения из онлайн-каталогов АТБ, Сильпо и платформы Zakaz.ua, где представлены товары NOVUS и Ашана.

В обзор вошли продукты со схожими характеристиками, однако они могут отличаться производителем, рецептурой, способом изготовления и другими особенностями.

Поэтому приведенные результаты показывают стоимость конкретных товаров, а не общий уровень цен в каждой торговой сети.

Цены проверены 16 ноября 2026 года. Они могут меняться в зависимости от города, конкретного магазина, наличия продукции и срока действия скидок.

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