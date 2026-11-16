Хліб, молоко та яйця: скільки доведеться заплатити за базові продукти 16 листопада

Скільки коштує хліб

Для аналізу взяли фасований хліб та батони вагою від 350 до 380 г.

За даними онлайн-каталогів, 16 листопада ціни були такими:

АТБ - хліб "Кулиничі" "Геркулес", тостовий із висівками, 350 г - 33,60 грн .

Сільпо - хліб "Цар-хліб" "Президентський", столичний, 350 г - 18,01 грн .

NOVUS - хліб "Цар Хліб" "Паланга", нарізний, 350 г - 28,49 грн .

Ашан - батон "Київхліб" "Золотистий", нарізаний, 380 г - 25,80 грн.

Ціни на продукти в супермаркетах станом на 16 листопада (колаж: Styler)

Молоко

У молочній категорії порівняли продукцію жирністю 2,5-2,6% у пакуванні по 900 г.

Вартість у супермаркетах:

АТБ - молоко "Щоденний збір", пастеризоване, 2,5%, 900 г - 44,50 грн .

Сільпо - молоко "Галичина" "З чистих Карпат", ультрапастеризоване, 2,5%, 900 г - 39,99 грн .

NOVUS - молоко пастеризоване, 2,6%, 900 г - 41,99 грн .

Ашан - молоко "Галичина", ультрапастеризоване, 2,5%, 900 г - 42,90 грн.

Яйця

Для порівняння обрали курячі яйця категорії С1 в упаковках по 10 штук.

Станом на 16 листопада ціни становили:

АТБ - яйця "Своя лінія", категорія С1, 10 шт. - 58,40 грн .

Сільпо - яйця "Пашот", категорія С1, 10 шт. - 55,64 грн .

NOVUS - яйця Marka Promo, категорія С1, 10 шт. - 58,99 грн .

Ашан - яйця Auchan, категорія С1, 10 шт. - 62,70 грн.

Соняшникова олія

Для аналізу використали рафіновану соняшникову олію об'ємом 500 мл.

Ціни на 16 листопада:

АТБ - олія "Своя лінія", рафінована соняшникова, 500 мл - 53,13 грн .

Сільпо - олія "Премія", рафінована соняшникова, 500 мл - 56,99 грн .

NOVUS - олія "Щедрий Дар", рафінована дезодорована, 500 мл - 64,62 грн .

Ашан - олія Auchan, рафінована соняшникова, 500 мл - 49,40 грн.

Гречка

Окремо перевірили вартість гречаної крупи у фасуванні по 1 кг.

Ціни на гречку:

АТБ - гречана крупа "Розумний вибір", 1 кг - 85,90 грн .

Сільпо - гречана крупа "Премія", ядриця швидкорозварювана, 1 кг - 54,99 грн .

NOVUS - гречана крупа Marka Promo, 1 кг - 81,49 грн .

Ашан - гречана крупа Auchan, швидкорозварювана, 1 кг - 85,90 грн.

У скільки обійдеться продуктовий кошик

Щоб оцінити загальну вартість покупки, ми склали умовний кошик із п'яти товарів: однієї упаковки хліба, 900 г молока, десятка яєць, 500 мл соняшникової олії та кілограма гречки.

Для кожної мережі використали ціни на конкретні товари, представлені в огляді.

Вартість набору станом на 16 листопада:

АТБ - 275,53 грн.

Сільпо - 225,62 грн.

NOVUS - 275,58 грн.

Ашан - 266,70 грн.

Найменшу суму за сформований набір отримали в Сільпо - 225,62 грн. Найдорожчим виявився кошик із NOVUS - 275,58 грн.

Але підсумкові суми АТБ та NOVUS практично однакові - різниця між ними становить лише 5 копійок.

На результати суттєво вплинули знижки. У Сільпо за акційними цінами продавалися молоко та гречка, а в Ашані - молоко. Без цих пропозицій співвідношення вартості кошиків могло б бути іншим.

Що потрібно враховувати під час порівняння

Для аналізу використали пропозиції з онлайн-каталогів АТБ, Сільпо та платформи Zakaz.ua, де представлені товари NOVUS і Ашану.

До огляду увійшли продукти зі схожими характеристиками, проте вони можуть відрізнятися виробником, рецептурою, способом виготовлення та іншими особливостями.

Тому наведені результати показують вартість конкретних товарів, а не загальний рівень цін у кожній торговельній мережі.

Ціни перевірено 16 листопада 2026 року. Вони можуть змінюватися залежно від міста, конкретного магазину, наявності продукції та терміну дії знижок.