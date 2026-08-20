Как легко отмыть жир с кухонного шкафа: 5 действенных лайфхаков, которые упростят уборку

Горячая вода + средство для посуды

Это самый простой вариант для свежего или не слишком старого жира.

В теплой воде разведите несколько капель моющего средства. Смочите мягкую губку, хорошо отожмите ее и протрите фасады.

Если налет липкий, оставьте раствор на поверхности на несколько минут, а затем вытрите чистой влажной губкой. После этого шкаф обязательно вытрите насухо.

Сода

Для более стойкого загрязнения можно приготовить густую пасту из соды и небольшого количества воды.

Нанесите ее на жирное пятно, но сразу не трите. Оставьте на 5-10 минут, после чего аккуратно уберите мягкой губкой.

Важно: сначала проверьте способ на незаметном участке. Абразивная сода может повредить некоторые глянцевые и щекотливые покрытия.

Уксус - для отдельных поверхностей

Раствор воды и столового уксуса поможет справиться с жирным налетом, особенно на устойчивых поверхностях.

Смешайте их в примерно равных пропорциях, нанесите на губку, а не непосредственно на шкаф и протрите загрязнение.

Не используйте уксус на натуральном камне и покрытиях, чувствительных к кислотам.

Пар

Если жирный налет стар и уже затвердел, его сначала нужно размягчить.

Помочь может горячий пар. Удерживайте паровую насадку на небольшом расстоянии от загрязненного участка, после чего сразу протрите размягченный жир мягкой салфеткой.

Перед использованием убедитесь, что материал фасада переносит влагу и нагрев.

Меламиновая губка

Ее можно использовать для стойких следов на крепких поверхностях, но очень осторожно.

Меламиновая губка работает как микроабразив, поэтому на глянцевом, лакированном или деликатном покрытии может оставить матовое пятно или царапины.

Сначала протестируйте ее на незаметном участке и не давите сильно.

Маленький секрет

Лучше всего жир отмывается, когда его не пытаются сразу оттереть досуха.

Сначала размягчите налет теплой водой или подходящим средством, дайте ему несколько минут подействовать - и только после этого протирайте поверхность.

Так уборка будет значительно быстрее, а риск повредить фасады - меньше.