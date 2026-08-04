Как очистить пожелтевшие фары: 6 бюджетных способов вернуть им прозрачность в домашних условиях

Что нужно сделать перед очисткой фар

Перед любой процедурой фары нужно хорошо вымыть от пыли, грязи и дорожного налета. Если этого не сделать, во время натирания поверхности частицы грязи могут поцарапать пластик.

Что не менее важно - нужно защитить участки кузова вокруг оптики. Для этого подойдет малярный скотч – он поможет случайно не задеть лакокрасочное покрытие во время работы.

После этой простой подготовки вы можете сразу переходить непосредственно к очистке.

Зубная паста, сода, мыло и лимонный сок

Этот способ объединяет несколько простых компонентов. Сода и зубная паста действуют как мягкий абразив, мыло помогает очистить поверхность от загрязнений.

Для приготовления смеси требуется:

натереть на терке примерно четверть куска хозяйственного мыла,

добавить к мылу три столовых ложки зубной пасты,

туда же одну ложку пищевой соды,

завершить приготовление соком половины лимона.

Простой способ отбеливания пожелтевших фар (фото: magnific.com)

Всё нужно хорошо перемешать до однородной консистенции. Затем нанести средство губкой на поверхность фары и аккуратно потереть, уделяя внимание наиболее пожелтевшим участкам.

Обратите внимание, что такую смесь можно оставить на поверхности не более пяти минут, после чего смыть большим количеством воды и вытирать фару досуха.

Лимон и пищевая сода

Еще один простой вариант - использовать обычный лимон и соду. При контакте кислого сока с содой происходит реакция, помогающая очистить поверхность от загрязнений.

Как применять:

лимон разрежьте пополам,

щедро посыпьте срез пищевой содой,

половинкой фрукта натрите фару (периодически выжимая немного сока и добавляя новую порцию соды).

Еще один простой и бюджетный метод очищения (фото: magnific.com)

После обработки поверхность нужно тщательно промыть чистой водой.

Сода и уксус

Для этого способа нужно приготовить своеобразную пасту из пищевой соды и белого уксуса. Их смешивают в соотношении примерно 1:2, чтобы получить однородную смесь.

Сода поможет избавиться от грязи на фарах (фото: magnific.com)

Готовую пасту наносят на фару с помощью салфетки из микрофибры. Поверхность осторожно протирают круговыми движениями, не прилагая чрезмерных усилий.

После процедуры остатки средства следует смыть водой и вытереть оптику досуха.

Помните, что домашние смеси могут очистить поверхностные загрязнения и легкую матовость, но если пластик сильно окислился или имеет глубокие повреждения, может потребоваться профессиональное восстановление.

WD-40 - быстрый блеск, который ненадолго

Среди автомобилистов можно встретить и более необычные способы. Один из них - использование универсального аэрозоля WD-40.

Его распыляют на поверхность фары и растирают бумажным полотенцем. После этого пластик действительно может выглядеть более прозрачным и блестящим.

WD-40 - способ, который долго в чистоте ваши фары не будет держать (фото: magnific.com)

Однако это лишь временный эффект. Средство не убирает само пожелтение, а создает на поверхности маскующую проблему пленку. После дождя или мытья автомобиля результат быстро исчезает. К тому же на жирной поверхности может активнее скапливаться дорожная пыль.

Поэтому этот лайфхак не следует воспринимать как полноценный способ обновления фар.

Репеллент от насекомых - опасный эксперимент

Еще один популярный в интернете метод - использование спрея от комаров, содержащий DEET (диэтилтолуамид).

Поклонники такого способа наносят небольшое количество репеллента на ткань и быстро протирают пластиковую поверхность. Такое средство действительно может влиять на верхний поврежденный слой пластика, поэтому фара на короткое время кажется более прозрачной.

Необычный способ отбеливания фар (фото: magnific.com)

Но именно здесь и кроется главная опасность. Если оставить репеллент на пластике надолго или использовать его слишком много, поверхность может повредиться, стать мутной или неровной.

Поэтому экспериментировать с таким способом не стоит - риск испортить оптику может оказаться гораздо больше потенциальной пользы.

Тормозная жидкость - лайфхак, о котором лучше забыть

Тормозная жидкость также фигурирует среди автомобильных лайфхаков для очистки фар. Ее поклонники утверждают, что она может быстро справиться с окисленным верхним слоем пластика.

Однако этот метод особенно рискован. Тормозная жидкость агрессивна ко многим поверхностям, поэтому ее попадание на лакокрасочное покрытие автомобиля может привести к серьезным повреждениям.

Самый рискованный способ очистки фар (фото: magnific.com)

Даже если средство используется только на фаре, после процедуры поверхность придется очень тщательно промыть. В противном случае агрессивная жидкость может продолжать воздействовать на пластик.

Поэтому из всех популярных автомобильных лайфхаков этот способ точно не следует называть безопасным домашним решением.

Если фары немного пожелтели или потеряли блеск, сначала можно попробовать осторожную очистку. Но когда пластик сильно помутнел, имеет глубокие царапины или поврежденный защитный слой, лучше обратиться к специалистам и профессионально восстановить оптику.

Помните: несколько минут эксперимента могут обернуться необходимостью полностью менять фару.