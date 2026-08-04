Як очистити пожовклі фари: 6 бюджетних способів повернути їм прозорість у домашніх умовах

Що потрібно зробити перед очищенням фар

Перед будь-якою процедурою фару потрібно добре вимити від пилу, бруду та дорожнього нальоту. Якщо цього не зробити, під час натирання поверхні частинки бруду можуть додатково подряпати пластик.

Що не менш важливо - потрібно захистити ділянки кузова навколо оптики. Для цього підійде малярний скотч - він допоможе випадково не зачепити лакофарбове покриття під час роботи.

Після цієї простої підготовки можете одразу переходити безпосередньо до очищення.

Зубна паста, сода, мило та лимонний сік

Цей спосіб поєднує одразу кілька простих компонентів. Сода та зубна паста діють як м'який абразив, а мило допомагає очистити поверхню від забруднень.

Для приготування суміші потрібно:

натерти на тертці приблизно чверть шматка господарського мила,

додати до мила три столові ложки зубної пасти,

туди ж одну ложку харчової соди,

завершити приготування соком половини лимона.

Простий спосіб для відбілювання пожовклих фар (фото: magnific.com)

Усе потрібно добре перемішати до однорідної консистенції. Потім нанести засіб губкою на поверхню фари та акуратно потерти, приділяючи увагу найбільш пожовклим ділянкам.

Зверніть увагу, що таку суміш можна залишити на поверхні не більше, аніж на п'ять хвилин, після чого змити великою кількістю води та витирати фару насухо.

Лимон і харчова сода

Ще один простий варіант - використати звичайний лимон і соду. Під час контакту кислого соку з содою відбувається реакція, яка допомагає очистити поверхню від забруднень.

Як застосовувати:

лимон розріжте навпіл,

щедро посипте зріз харчовою содою,

половинкою фрукта натріть фару (періодично вичавлюючи трохи соку та додаючи нову порцію соди).

Ще один простий і бюджетний метод очищення (фото: magnific.com)

Після обробки поверхню потрібно ретельно промити чистою водою.

Сода та оцет

Для цього способу потрібно приготувати своєрідну пасту з харчової соди та білого оцту. Їх змішують у співвідношенні приблизно 1:2, щоб отримати однорідну суміш.

Сода допоможе позбутися бруду на фарах (фото: magnific.com)

Готову пасту наносять на фару за допомогою серветки з мікрофібри. Поверхню обережно протирають круговими рухами, не докладаючи надмірних зусиль.

Після процедури залишки засобу потрібно змити водою та витерти оптику насухо.

Пам'ятайте, що домашні суміші можуть допомогти очистити поверхневі забруднення та легку матовість, але якщо пластик сильно окислився або має глибокі пошкодження, може знадобитися професійне відновлення.

WD-40 - швидкий блиск, який ненадовго

Серед автомобілістів можна зустріти й більш незвичні способи. Один із них - використання універсального аерозолю WD-40.

Його розпилюють на поверхню фари та розтирають паперовим рушником. Після цього пластик справді може виглядати прозорішим і блискучим.

WD-40 - спосіб, який довго в чистоті ваші фари не триматиме (фото: magnific.com)

Однак це лише тимчасовий ефект. Засіб не прибирає саме пожовтіння, а створює на поверхні плівку, яка маскує проблему. Після дощу або миття автомобіля результат швидко зникає. До того ж на жирній поверхні може активніше накопичуватися дорожній пил.

Тому цей лайфхак не варто сприймати як повноцінний спосіб відновлення фар.

Репелент від комах - небезпечний експеримент

Ще один популярний в інтернеті метод - використання спрею від комарів, який містить DEET (діетилтолуамід).

Прихильники такого способу наносять невелику кількість репеленту на тканину та швидко протирають пластикову поверхню. Такий засіб справді може впливати на верхній пошкоджений шар пластику, через що фара на короткий час здається прозорішою.

Незвичний спосіб відбілювання фар (фото: magnific.com)

Але саме тут і криється головна небезпека. Якщо залишити репелент на пластику надовго або використати його забагато, поверхня може пошкодитися, стати каламутною чи нерівною.

Тому експериментувати з таким способом не варто - ризик зіпсувати оптику може виявитися набагато більшим за потенційну користь.

Гальмівна рідина - лайфхак, про який краще забути

Гальмівна рідина також фігурує серед автомобільних лайфхаків для очищення фар. Її прихильники стверджують, що вона може швидко впоратися з окисленим верхнім шаром пластику.

Однак цей метод є особливо ризикованим. Гальмівна рідина агресивна до багатьох поверхонь, тому її потрапляння на лакофарбове покриття автомобіля може призвести до серйозних пошкоджень.

Найризикованіший спосіб очищення фар (фото: magnific.com)

Навіть якщо засіб використовують лише на фарі, після процедури поверхню доведеться дуже ретельно промити. В іншому разі агресивна рідина може продовжувати впливати на пластик.

Тому з усіх популярних автомобільних лайфхаків цей спосіб точно не варто називати безпечним домашнім рішенням.

Якщо фари лише трохи пожовкли або втратили блиск, спочатку можна спробувати обережне очищення. Але коли пластик сильно помутнів, має глибокі подряпини чи пошкоджений захисний шар, краще звернутися до фахівців і відновити оптику професійно.

Пам'ятайте: кілька хвилин експерименту можуть обернутися необхідністю повністю міняти фару.