Как проверить, есть ли у вас штрафы, и оплатить их онлайн через "Дію" или сервисы МВД

Какие штрафы можно проверить через Дію

В "Дії" можно проверить и оплатить доступные в приложении штрафы за нарушение ПДД и судебные штрафы.

Если информация о штрафе не отображается в "Дії", это само по себе не означает, что его нет. В таком случае, постановление следует дополнительно проверить через профильный государственный сервис.

Судебные штрафы в приложении вынесены в отдельный сервис. Согласно официальной инструкции суда найти их можно в разделе "Сервисы" - "Судебные услуги" - "Судебные штрафы".

Информация о долгах, уже переданных на принудительное исполнение, отображается отдельно в сервисе "Исполнительные производства".

С 25 марта 2026 года в Действии также начали отражаться штрафы за парковку. Сначала услугу запустили в семи городах: Львове, Житомире, Хмельницком , Днепре, Дрогобыче, Белой Церкви и Виннице.

Где проверить штрафы за нарушение ПДД

Водители могут воспользоваться официальными сервисами Министерства внутренних дел.

На сайте "Безопасность дорожного движения" можно проверить штрафы за нарушения, зафиксированные автоматическими камерами.

Для поиска необходимо указать государственный номер автомобиля и один из дополнительных параметров: данные водительского удостоверения, свидетельства о регистрации транспортного средства, паспорта владельца или постановления.

Сервис позволяет просматривать информацию о нарушениях, а также фото или видео, если они доступны.

Еще один вариант - электронный кабинет водителя . В нем можно проверить информацию о штрафах и их статусе.

Также МВД предлагает приложение "Штрафы ПДД" и специальный Telegram-бот для проверки постановлений.

Как узнать, есть ли долги по неуплаченным штрафам

Если постановление о неоплаченном штрафе передали на принудительное исполнение, стоит проверить, открыто ли в отношении вас исполнительное производство. Это можно сделать через сервис "Исполнительные производства" в "Дії".

Для этого нужно найти среди услуг Исполнительные производства и просмотреть доступную информацию. Если производство уже открыто, в приложении можно увидеть соответствующие данные и воспользоваться доступной функцией оплаты.

Важно учитывать, что исполнительное производство может касаться не только штрафов, но и других долгов, подлежащих принудительному взысканию.

Как оплатить штраф

В зависимости от вида нарушения уплатить штраф можно через государственный сервис, на котором отражается постановление.

Доступны, в частности, следующие способы:

через приложение "Дія" для доступных в нем штрафов;

через официальные сервисы МВД;

в Электронном кабинете водителя;

через интернет-банкинг по реквизитам постановления;

в отделении банка.

Перед оплатой следует проверить сумму, номер постановления и реквизиты получателя.

Особенно внимательными следует быть при самостоятельном переводе средств. Из-за ошибки в реквизитах платеж может быть не засчитан в счет погашения штрафа.

Когда штраф можно оплатить со скидкой

Для штрафов за нарушение ПДД, зафиксированных в автоматическом режиме, предусмотрена возможность уплатить только половину суммы.

По информации МВД, 50% от суммы штрафа можно оплатить в течение 10 календарных дней с момента получения постановления. Эта возможность не распространяется на все административные штрафы. Поэтому перед оплатой нужно проверить вид постановления, сумму к оплате и предельную дату.

Если штраф не уплатить в предусмотренный законом срок, постановление могут быть переданы на принудительное исполнение.

Информацию о постановлении и оплате можно также проверить на официальном сервисе "Безопасность дорожного движения".

Что делать, если штраф уплачен, но он все еще отражается

Если после оплаты штраф продолжает отображаться как непогашенный, сначала следует проверить квитанцию, сумму платежа и правильность указанных реквизитов.

Важно различать проведение самого платежа и обновление информации о нем в государственном сервисе. Статус штрафа может измениться не сразу после перевода средств.

Если средства перечислены правильно, но штраф и дальше отражается как неуплаченный, следует обратиться в вынесший постановление орган и предоставить квитанцию об оплате.

Если постановление уже передано на принудительное исполнение и открыли исполнительное производство, информацию о погашении задолженности следует уточнять у исполнителя.

Как не попасть на мошенников при оплате штрафов

3 июня 2026 года Киберполиция и Патрульная полиция предупредили о мошеннической схеме, связанной с якобы штрафами за нарушение ПДД.

Злоумышленники посылали сообщения со ссылками на поддельные сайты и предлагали срочно оплатить якобы начисленный штраф. Таким способом мошенники пытались получить платежные данные пользователей.

В полиции отметили, что Департамент патрульной полиции не отправляет SMS с требованиями уплатить штраф.

Поэтому проверять начисления и производить оплату следует через официальные государственные сервисы. Не следует переходить по ссылкам из подозрительных сообщений или вводить платежные данные на неизвестных сайтах.