Як перевірити, чи є у вас штрафи, та сплатити їх онлайн через "Дію" або сервіси МВС

Які штрафи можна перевірити через Дію

У "Дії" можна перевірити та сплатити доступні в застосунку штрафи за порушення ПДР і судові штрафи.

Якщо інформація про штраф не відображається в "Дії", це саме по собі не означає, що його немає. У такому разі постанову варто додатково перевірити через профільний державний сервіс.

Судові штрафи у застосунку винесені в окремий сервіс. Відповідно до офіційної інструкції суду, знайти їх можна за шляхом "Сервіси" - "Судові послуги" - "Судові штрафи".

Інформація про борги, які вже передали на примусове виконання, відображається окремо у сервісі "Виконавчі провадження".

З 25 березня 2026 року в Дії також почали відображатися штрафи за паркування. Як повідомляли в "Дії", спочатку послугу запустили у семи містах: Львові, Житомирі, Хмельницькому, Дніпрі, Дрогобичі, Білій Церкві та Вінниці.

Де перевірити штрафи за порушення ПДР

Водії можуть скористатися офіційними сервісами Міністерства внутрішніх справ.

На сайті "Безпека дорожнього руху" можна перевірити штрафи за порушення, зафіксовані автоматичними камерами.

Для пошуку необхідно вказати державний номер автомобіля та один із додаткових параметрів: дані посвідчення водія, свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу, паспорта власника або постанови.

Сервіс дозволяє переглянути інформацію про порушення, а також фото чи відео, якщо вони доступні.

Ще один варіант - Електронний кабінет водія. У ньому можна перевірити інформацію про штрафи та їхній статус.

Також МВС пропонує застосунок "Штрафи ПДР" і спеціальний Telegram-бот для перевірки постанов.

Як дізнатися, чи є борги за несплаченими штрафами

Якщо постанову про несплачений штраф передали на примусове виконання, варто перевірити, чи відкрито щодо вас виконавче провадження. Це можна зробити через сервіс "Виконавчі провадження" в "Дії".

Для цього потрібно знайти серед послуг «Виконавчі провадження» та переглянути доступну інформацію. Якщо провадження вже відкрите, у застосунку можна побачити відповідні дані та скористатися доступною функцією оплати.

Важливо враховувати, що виконавче провадження може стосуватися не лише штрафів, а й інших боргів, які підлягають примусовому стягненню.

Як сплатити штраф

Залежно від виду порушення сплатити штраф можна через державний сервіс, у якому відображається постанова.

Доступні, зокрема, такі способи:

через застосунок "Дія" для доступних у ньому штрафів;

через офіційні сервіси МВС;

в Електронному кабінеті водія;

через інтернет-банкінг за реквізитами постанови;

у відділенні банку.

Перед оплатою потрібно перевірити суму, номер постанови та реквізити отримувача.

Особливо уважними варто бути під час самостійного переказу коштів. Через помилку в реквізитах платіж може бути не зарахований у рахунок погашення штрафу.

Коли штраф можна сплатити зі знижкою

Для штрафів за порушення ПДР, зафіксовані в автоматичному режимі, передбачена можливість сплатити лише половину суми.

За інформацією МВС, 50% суми штрафу можна сплатити протягом 10 календарних днів із моменту отримання постанови. Ця можливість не поширюється на всі адміністративні штрафи. Тому перед оплатою потрібно перевірити вид постанови, суму до сплати та граничну дату.

Якщо штраф не сплатити у передбачений законом строк, постанову можуть передати на примусове виконання.

Інформацію про постанову та оплату також можна перевірити на офіційному сервісі "Безпека дорожнього руху".

Що робити, якщо штраф сплачено, але він досі відображається

Якщо після оплати штраф продовжує відображатися як непогашений, спочатку потрібно перевірити квитанцію, суму платежу та правильність зазначених реквізитів.

Важливо розрізняти проведення самого платежу та оновлення інформації про нього в державному сервісі. Статус штрафу може змінитися не одразу після переказу коштів.

Якщо кошти перераховані правильно, але штраф і надалі відображається як несплачений, варто звернутися до органу, який виніс постанову, та надати квитанцію про оплату.

Якщо постанову вже передали на примусове виконання та відкрили виконавче провадження, інформацію щодо погашення заборгованості потрібно уточнювати у виконавця.

Як не потрапити на шахраїв під час оплати штрафів

3 червня 2026 року Кіберполіція та Патрульна поліція попередили про шахрайську схему, пов'язану з нібито штрафами за порушення ПДР.

Зловмисники надсилали повідомлення з посиланнями на підроблені сайти та пропонували терміново сплатити нібито нарахований штраф. Таким способом шахраї намагалися отримати платіжні дані користувачів.

У поліції наголосили, що Департамент патрульної поліції не надсилає SMS із вимогами сплатити штраф.

Тому перевіряти нарахування та здійснювати оплату варто через офіційні державні сервіси. Не слід переходити за посиланнями з підозрілих повідомлень або вводити платіжні дані на невідомих сайтах.