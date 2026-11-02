Как правильно стирать одежду с принтами: температура, режим и правила ухода

Почему принты портятся после стирки

Не все рисунки на одежде наносят одинаковым способом. От технологии печати зависит, насколько чувствительно к трению, высокой температуре и моющим средствам.

По информации MyPrint, распространенные технологии нанесения имеют следующие особенности:

Сублимация . Краска проникает в волокна полиэстера, поэтому рисунок не образует отдельный слой на поверхности ткани. Такая печать менее подвержена растрескиванию, но может пострадать от агрессивных средств и чрезмерного нагревания.

. Краска проникает в волокна полиэстера, поэтому рисунок не образует отдельный слой на поверхности ткани. Такая печать менее подвержена растрескиванию, но может пострадать от агрессивных средств и чрезмерного нагревания. DTF-печать . Изображение переносят на ткань с помощью пленки и клеевого слоя. Высокая температура и сильное трение могут привести к появлению трещин или отслоению.

. Изображение переносят на ткань с помощью пленки и клеевого слоя. Высокая температура и сильное трение могут привести к появлению трещин или отслоению. Термопленка. Рисунок образует отдельный слой ткани. Если материал садится после горячей стирки, принт может деформироваться.

Именно поэтому одежда с принтами часто нуждается в более деликатном уходе, чем обычные вещи без рисунков.

Что сделать перед стиркой

В рекомендациях American Cleaning Institute отмечается важность правильной сортировки вещей, соблюдения инструкций на этикетках и выбора соответствующего режима.

Перед загрузкой одежды в стиральную машину нужно:

Вывернуть футболку или худые наизнанку, чтобы уменьшить трение по поверхности рисунка. Разделить вещи по цвету и типу тканей. Проверить карманы и убрать посторонние предметы. Застегнуть молнии, чтобы они не повредили другую одежду. Проверить рекомендации по стирке на этикетке.

Не стоит перегружать барабан стиральной машины. Вещи должны иметь достаточно места для движения во время стирки.

Футболки с большими принтами также лучше не стирать вместе с грубыми джинсами или одеждой, имеющей металлические декоративные элементы.

При какой температуре стирать вещи с принтами

В материале GJS рекомендуют стирать вещи с рисунками в холодной воде, не превышая 40 градусов. Высокая температура может ослаблять соединение краски с тканью и повредить изображение.

Если производитель не указал другие требования, осторожным вариантом будут следующие настройки:

Температура - до 30 градусов. Прохладная вода уменьшает риск повреждения принта.

- до 30 градусов. Прохладная вода уменьшает риск повреждения принта. Режим - деликатный. Менее интенсивная стирка помогает уменьшить механическое воздействие на рисунок.

- деликатный. Менее интенсивная стирка помогает уменьшить механическое воздействие на рисунок. Отжим - на низких оборотах. Это позволяет избегать чрезмерного скручивания ткани.

В то же время 30 градусов - не универсальный предел для всех технологий печати. Некоторые материалы могут выдерживать более высокую температуру, но это зависит от конкретного принта и ткани.

Что делать, если тип принта неизвестен

Самое осторожное решение - вывернуть одежду наизнанку, выбрать деликатную программу с температурой до 30 градусов и использовать мягкое средство для стирки.

Если этикетка требует еще более низкой температуры или ручной стирки, необходимо соблюдать эти ограничения.

Какие средства могут повредить рисунок

По рекомендациям Printful, для ухода за вещами с цифровой печатью следует использовать мягкие моющие средства и избегать бельевых кондиционеров.

Чтобы уменьшить риск повреждения принта:

выбирайте мягкое средство для стирки, подходящее для ткани;

избегайте хлорных отбеливателей;

не используйте кондиционер, если производитель этого принта не рекомендует;

не наносите агрессивные пятновыводители непосредственно на рисунок;

не трите изображение жесткой щеткой.

Если на футболке появилось пятно, обработайте загрязненный участок средством, разрешенным для соответствующего материала.

Перед использованием нового пятновыводителя проверьте его на незаметной части ткани. Старайтесь не растирать загрязнение по поверхности принта.

Как правильно сушить футболки и худые с рисунками

Чрезмерный нагрев может повреждать принт даже после правильной стирки.

В рекомендациях производителя печатного оборудования Epson отмечено, что футболки с соответствующими типами печати нужно сушить естественным способом. Также производитель рекомендует избегать длительного воздействия прямых солнечных лучей.

После стирки следует:

осторожно расправить вещь;

не выкручивать ткань чрезмерно;

сушить одежду в хорошо проветриваемом месте;

избегать продолжительного пребывания под прямыми солнечными лучами;

не размещать вещи непосредственно на горячих батареях.

Для некоторых типов печати производители допускают машинную сушку на низкой температуре. Однако если способ нанесения рисунка неизвестен, лучше выбрать естественное высыхание.

Трикотажные вещи, которые могут растягиваться под своим весом, желательно сушить горизонтально.

Можно ли гладить одежду с принтами

Горячая подошва утюга может повредить декоративное покрытие, особенно если изображение нанесено с помощью термопленки или DTF-печати.

По рекомендациям Custom Ink нельзя гладить непосредственно напечатанные и вышитые участки одежды.

Чтобы не повредить рисунок, следует:

Проверить, разрешена ли глажка на этикетке. Вывернуть вещь наизнанку. Установите температуру, допустимую для конкретной ткани. При необходимости использовать дополнительный слой тонкой ткани. Избегайте непосредственного контакта горячей подошвы утюга с принтом.

Также не стоит направлять пару непосредственно на изображение, если производитель не разрешает такого способа ухода.

Когда можно впервые стирать вещь после нанесения принта

Если рисунок только что нанесли на футболку или тощие, не стоит сразу отправлять ее в стиральную машину.

Например, производитель термопленки Siser рекомендует подождать не менее 24 часов после нанесения материала Vernice перед первой стиркой.

Это связано с особенностями закрепления термоперенесенного изображения на ткани.

Однако термины для различных технологий и материалов могут отличаться. Поэтому после изготовления футболки под заказ следует уточнить рекомендации непосредственно в типографии.

Это правило касается именно только что нанесенных принтов. Для готовой одежды из магазина отдельно отсчитывать время после покупки не нужно.

Если рисунок начал отслаиваться уже после первой щекотливой стирки, причиной может быть не только неправильный уход, но и недостаточное качество нанесения.