Как правильно заморозить сливы и виноград на зиму без потери текстуры и вкуса: важные советы

Не складывайте виноград сразу в пакет

Это один из самых простых способов получить зимой не один большой ледяной ком, а отдельные ягоды.

Вместо того чтобы сразу пересыпать виноград в пакет, разложите ягоды в один слой на подносе или противне и поставьте в морозилку. Когда они полностью затвердеют, пересыпьте их в пакет или контейнер.

Utah State University Extension именно так рекомендует замораживать виноград для дальнейшего использования отдельными ягодами. Penn State Extension также отмечает, что для целых ягод можно использовать так называемое tray freezing.

Бонус: такие ягоды можно доставать поштучно и использовать в качестве своеобразных "ледяных кубиков" для напитков.

Виноград лучше не размораживать полностью

Вот нюанс, который часто упускают из виду. Эксперты Extension прямо предупреждают: полностью размороженный виноград становится мягким.

Поэтому замороженные ягоды можно использовать еще немного подмороженными - например, в качестве холодного фруктового перекуса или добавлять к напиткам. Если виноград нужен для сока или желе, его можно замораживать без добавления сахара.

То есть морозильник здесь работает не как способ получить зимой "свежий виноград", а как способ сохранить его для конкретных целей.

Сливы можно заморозить сразу порциями для пирога

Сливы разрешено замораживать целыми, половинками или четвертинками - главное, чтобы косточка была удалена.

Но есть практический прием: перед морозилкой сразу нарежьте плоды так, как они пригодятся для будущего блюда.

Например, половинки удобно использовать для пирогов и запеканок, а небольшие кусочки - для компотов, соусов или начинок.

National Center for Home Food Preservation допускает замораживание слив без добавления сахара, а также рекомендует для них сиропную упаковку - 40-50% холодный сироп в зависимости от кислоты плодов.

Хотите сохранить цвет слив - есть простой прием

После замораживания и размораживания некоторые фрукты могут темнеть. Для слив специалисты по домашней консервации рекомендуют аскорбиновую кислоту (витамин С) как средство, помогающее замедлить изменение цвета.

Например, NCHFP рекомендует добавлять ее в сироп для замораживания слив. Для сухого способа также есть рецептуры с аскорбиновой кислотой.

Это не значит, что без витамина С сливы обязательно потемнеют: это лишь один из способов лучше сохранить их вид.

Сахар нужен не для безопасности

Еще один неочевидный момент: добавлять сахар при замораживании фруктов необязательно .

Его используют прежде всего для качества - сахарная или сиропная упаковка может помочь сохранить текстуру и вкус. При этом сливы и виноград можно замораживать и без подслащивания.

Для слив, которые зимой пойдут в пирог или компот, несладкий вариант часто практичнее: вы не привязываете фрукт к конкретному десерту.

Для слив есть еще один вариант - заморозить пюре

Если часть слив уж очень спелая и мягкая, не обязательно пытаться сохранить ее целыми кусочками.

Из таких плодов можно приготовить сливовое пюре или соус, охладить, разложить порциями в контейнеры и заморозить. NCHFP отдельно описывает способ замораживания сливового соуса: хорошо спелые плоды варят до мягкости, удаляют косточки и кожицу, а затем уваривают мякоть с соком до нужной густоты.

Это особенно удобно, если зимой планируете добавлять сливу к сырникам, блинам, каше или десертам.

И главное - не пытайтесь сделать из замороженных фруктов свежие

Заморозка не сохраняет первоначальную текстуру плодов полностью. Из-за образования ледовых кристаллов клеточная структура повреждается, поэтому после размораживания фрукт становится более мягким.

Именно поэтому виноград лучше использовать слегка подмороженным или для напитков, соков и желе, а сливы - для выпечки, компотов, соусов и других блюд, где более мягкая текстура не будет проблемой.