Як правильно заморозити сливи та виноград на зиму без втрати текстури та смаку: важливі поради

Не складайте виноград одразу в пакет

Це один із найпростіших способів отримати взимку не одну велику крижану грудку, а окремі ягоди.

Замість того щоб одразу пересипати виноград у пакет, розкладіть ягоди в один шар на підносі або деку і поставте в морозилку. Коли вони повністю затверднуть, пересипте їх у пакет чи контейнер.

Utah State University Extension саме так рекомендує заморожувати виноград для подальшого використання окремими ягодами. Penn State Extension також зазначає, що для цілих ягід винограду можна використовувати так зване tray freezing.

Бонус: такі ягоди можна діставати поштучно й використовувати як своєрідні "крижані кубики" для напоїв.

Виноград краще не розморожувати повністю

Ось нюанс, який часто випускають із уваги. Експерти Extension прямо попереджають: повністю розморожений виноград стає м'яким.

Тому заморожені ягоди можна використовувати ще трохи підмороженими - наприклад, як холодний фруктовий перекус або додавати до напоїв. Якщо ж виноград потрібен для соку чи желе, його можна заморожувати без додавання цукру.

Тобто морозилка тут працює не як спосіб отримати взимку "свіжий виноград", а як спосіб зберегти його для конкретних цілей.

Сливи можна заморозити одразу порціями для пирога

Сливи дозволено заморожувати цілими, половинками або четвертинками - головне, щоб кісточка була видалена.

Але є практичний прийом: перед морозилкою одразу наріжте плоди так, як вони знадобляться для майбутньої страви.

Наприклад, половинки зручно використовувати для пирогів і запіканок, а невеликі шматочки - для компотів, соусів чи начинок.

National Center for Home Food Preservation допускає заморожування слив без додавання цукру, а також рекомендує для них сиропну упаковку - 40-50% холодний сироп залежно від кислоти плодів.

Хочете зберегти колір слив - є простий прийом

Після заморожування та розморожування деякі фрукти можуть темніти. Для слив фахівці з домашньої консервації рекомендують аскорбінову кислоту (вітамін С) як засіб, що допомагає уповільнити зміну кольору.

Наприклад, NCHFP рекомендує додавати її до сиропу для заморожування слив. Для сухого способу також існують рецептури з аскорбіновою кислотою.

Це не означає, що без вітаміну С сливи обов'язково потемніють: це лише один зі способів краще зберегти їхній вигляд.

Цукор потрібен не для безпеки

Ще один неочевидний момент: додавати цукор під час заморожування фруктів необов'язково.

Його використовують передусім для якості - цукрове або сиропне пакування може допомогти зберегти текстуру та смак. При цьому сливи й виноград можна заморожувати і без підсолоджування.

Для слив, які взимку підуть у пиріг або компот, несолодкий варіант часто практичніший: ви не прив'язуєте фрукт до конкретного десерту.

Для слив є ще один варіант - заморозити пюре

Якщо частина слив уже дуже стигла й м'яка, не обов'язково намагатися зберегти її цілими шматочками.

З таких плодів можна приготувати сливове пюре або соус, охолодити, розкласти порціями в контейнери й заморозити. NCHFP окремо описує спосіб заморожування сливового соусу: добре стиглі плоди варять до м'якості, видаляють кісточки та шкірку, а потім уварюють м'якоть із соком до потрібної густоти.

Це особливо зручно, якщо взимку плануєте додавати сливу до сирників, млинців, каші або десертів.

І головне - не намагайтеся зробити зі заморожених фруктів свіжі

Заморожування не зберігає первісну текстуру плодів повністю. Через утворення льодових кристалів клітинна структура пошкоджується, тому після розморожування фрукт стає м'якшим.

Саме тому виноград краще використовувати злегка підмороженим або для напоїв, соків і желе, а сливи - для випічки, компотів, соусів та інших страв, де м'якша текстура не буде проблемою.