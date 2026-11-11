Каланхоэ не цветет в ноябре: ошибки по уходу и методы стимуляции осенью

Когда каланхоэ должно зацвести

Каланхоэ Блоссфельда относится к растениям короткого дня.

Как объясняют в Университете штата Айова, растение требует примерно шести недель, в течение которых тьма должна длиться 14 часов в сутки.

Подготовка к цветению может начаться уже в октябре, но цветы появляются позже. Поэтому отсутствие раскрытых цветов в ноябре еще не означает, что растение нуждается в лечении.

Почему каланхоэ не образует бутонов

Главное условие цветения - достаточно длительный период непрерывной тьмы. В то же время, на развитие растения влияют температура, дневное освещение и полив.

Недостаточная продолжительность тьмы. Каланхоэ требует не менее 14 часов тьмы ежесуточно в течение примерно шести недель. Даже свет от комнатной лампы вечером может нарушать требуемый режим.

Неподходящая температура. Лучшие условия для формирования бутонов - примерно 21 градус днем и 16 градусов ночью. Чрезмерное тепло может задерживать развитие цветов.

О важности длительных ночей и температурного режима говорится в материале Университета Иллинойса.

Нехватка дневного света. Каланхоэ нуждается в ярком освещении днем. В затененном месте побеги могут вытягиваться, а растение ослабевать.

Чрезмерный полив. Постоянно влажная почва повышает риск загнивания корней. Из-за этого состояние растения ухудшается, даже если листья вначале остаются зелеными.

Специалисты Университета штата Северная Каролина рекомендуют использовать хорошо дренированный субстрат и давать ему просыхать между поливами.

Что сделать в ноябре для появления бутонов

Если каланхоэ здорово, но не цветет, прежде всего следует наладить режим освещения.

Обеспечьте 14 часов тьмы. Каждый вечер, например, с 18:00 до 08:00 переносите горшок в темное помещение. Повторяйте процедуру около шести недель.

Каждый вечер, например, с 18:00 до 08:00 переносите горшок в темное помещение. Повторяйте процедуру около шести недель. Позаботьтесь о свете днем. Утром поворачивайте растение на хорошо освещенный подоконник. Осенью особенно важно, чтобы каланхоэ не стояло в глубокой тени.

Утром поворачивайте растение на хорошо освещенный подоконник. Осенью особенно важно, чтобы каланхоэ не стояло в глубокой тени. Избегайте перегрева. Не размещайте горшок возле горячих батарей. В то же время защищайте его от холодных сквозняков.

Не размещайте горшок возле горячих батарей. В то же время защищайте его от холодных сквозняков. Поливайте умеренно. Дождитесь подсыхания почвы перед последующим поливом. Не оставляйте воду в поддоне.

Дождитесь подсыхания почвы перед последующим поливом. Не оставляйте воду в поддоне. Не торопитесь с обрезкой. Формировать куст лучше после цветения, чтобы не удалить побеги, на которых могут появиться бутоны.

В Нью-Йоркском ботаническом саду объясняют, что каланхоэ можно стимулировать к повторному цветению, искусственно сокращая продолжительность светового дня.

Важно, чтобы в период затемнения на растение не попадало даже искусственное освещение.

Когда появятся первые цветы

Приблизительно шесть недель длинных ночей нужны для формирования бутонов, но до раскрытия цветов проходит дополнительное время.

Если растение получает требуемый световой режим с начала октября, цветение может начаться примерно в январе. Если же начать затемнение в ноябре, появления цветов следует ждать позже.

Увеличивать количество удобрений ради более быстрого цветения не нужно. Значительно важнее обеспечить правильный режим освещения и не допускать переувлажнения почвы.