Когда День мужчины в Украине: точная дата и будет ли выходной в 2026 году

Когда День мужчин в Украине в 2026 году

Международный день мужчин ежегодно отмечают 19 ноября. В 2026 году эта дата приходится на четверг.

По информации организаторов Международного дня мужчин, праздник учредили в 1999 году в Тринидаде и Тобаго по инициативе доктора Джерома Тилуксингха.

Сегодня его отмечают более чем в 80 странах мира. Главная цель - привлечь внимание к физическому и психическому здоровью мужчин, поддержке мальчиков, ответственному отцовству и положительным примерам мужского поведения.

В 2026 году международной темой праздника выбрали "The Future Is Everyone", что можно перевести как "Будущее принадлежит всем".

Является ли День мужчин официальным праздником в Украине

Несмотря на международное распространение, День мужчин не имеет статуса государственного праздника в Украине.

В календаре официальных праздников Верховной Рады Украины на 2026 год 19 ноября указаны День стеклопроизводителя и День работников гидрометеорологической службы. Международный день мужчин в перечень государственных праздников не входит.

Это означает, что украинцы могут отмечать эту дату по собственному желанию, поздравлять родных, друзей и коллег, однако она не предусматривает специальных государственных мероприятий или освобождения от работы.

Будет ли выходной 19 ноября 2026 года

Дополнительный выходной по случаю Дня мужчин в Украине не предусмотрен.

Согласно статье 73 Кодекса законов о труде Украины, 19 ноября не входит в перечень праздничных и нерабочих дней.

Кроме того, во время военного положения положения этой статьи относительно праздничных и нерабочих дней не применяются в соответствии с Законом Украины №2136-IX.

Таким образом, четверг, 19 ноября 2026 года, остаётся обычным рабочим днём для сотрудников со стандартным графиком. Отдельные работодатели могут самостоятельно устанавливать дополнительные дни отдыха в соответствии с действующими правилами.

Чем День мужчин отличается от Дня отца

Международный день мужчин иногда путают с Днём отца, хотя это разные праздники.

День мужчин отмечают 19 ноября. Он посвящён мужчинам в целом, независимо от возраста, семейного положения или наличия детей.

В свою очередь, День отца в Украине имеет официально установленную дату - третье воскресенье июня. В 2026 году его отмечали 21 июня. Этот праздник подчёркивает значение отцовства, участия пап в воспитании детей и поддержки семей.

Поэтому в ноябре можно поздравить не только мужчин, которые уже стали отцами, но и братьев, друзей, возлюбленных и коллег.

Как отмечают Международный день мужчин

У праздника нет единых обязательных традиций. В разных странах к этой дате организуют просветительские мероприятия, встречи и кампании, посвящённые здоровью мужчин и мальчиков.

Особое внимание уделяют профилактике заболеваний, психическому благополучию, поддержке отцовства и равноправным отношениям в семье.

В Украине День мужчин можно отметить поздравлением близких, совместным времяпрепровождением или небольшим подарком. Главное - напомнить мужчинам рядом, что их ценят и поддерживают.