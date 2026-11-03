Коли День чоловіка в Україні: точна дата і чи буде вихідний у 2026 році

Коли День чоловіка в Україні у 2026 році

Міжнародний день чоловіків щороку відзначають 19 листопада. У 2026 році ця дата припадає на четвер.

За інформацією організаторів Міжнародного дня чоловіків, свято започаткували у 1999 році в Тринідаді і Тобаго за ініціативи доктора Джерома Тілуксінга.

Нині його відзначають у понад 80 країнах світу. Головна мета - привернути увагу до фізичного та психічного здоров'я чоловіків, підтримки хлопчиків, відповідального батьківства та позитивних прикладів чоловічої поведінки.

У 2026 році міжнародною темою свята обрали "The Future Is Everyone", що можна перекласти як "Майбутнє належить усім".

Чи є День чоловіка офіційним святом в Україні

Попри міжнародне поширення, День чоловіка не має статусу державного свята в Україні.

У календарі офіційних свят Верховної Ради України на 2026 рік 19 листопада зазначені День скловиробника та День працівників гідрометеорологічної служби. Міжнародний день чоловіків до переліку державних свят не входить.

Це означає, що українці можуть відзначати цю дату за власним бажанням, вітати рідних, друзів і колег, але вона не передбачає спеціальних державних заходів чи звільнення від роботи.

Чи буде вихідний 19 листопада 2026 року

Додаткового вихідного з нагоди Дня чоловіка в Україні не передбачено.

Згідно зі статтею 73 Кодексу законів про працю України, 19 листопада не входить до переліку святкових і неробочих днів.

Крім того, під час воєнного стану положення цієї статті щодо святкових і неробочих днів не застосовуються відповідно до Закону України №2136-IX.

Отже, четвер, 19 листопада 2026 року, залишається звичайним робочим днем для працівників зі стандартним графіком. Окремі роботодавці можуть самостійно встановлювати додаткові дні відпочинку відповідно до чинних правил.

Чим День чоловіка відрізняється від Дня батька

Міжнародний день чоловіків іноді плутають із Днем батька, хоча це різні свята.

День чоловіка відзначають 19 листопада. Він присвячений чоловікам загалом, незалежно від віку, сімейного стану чи наявності дітей.

Натомість День батька в Україні має офіційно встановлену дату - третю неділю червня. У 2026 році його відзначали 21 червня. Це свято підкреслює значення батьківства, участі татів у вихованні дітей та підтримки родин.

Тому, у листопаді можна привітати не лише чоловіків, які вже стали батьками, а й братів, друзів, коханих і колег.

Як відзначають Міжнародний день чоловіків

Свято не має єдиних обов'язкових традицій. У різних країнах до цієї дати організовують просвітницькі заходи, зустрічі та кампанії, присвячені здоров'ю чоловіків і хлопчиків.

Особливу увагу приділяють профілактиці захворювань, психічному добробуту, підтримці батьківства та рівноправним стосункам у родині.

В Україні День чоловіка можна відзначити привітанням близьких, спільним проведенням часу або невеликим подарунком. Головне - нагадати чоловікам поруч, що їх цінують і підтримують.