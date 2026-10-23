Компенсация за неиспользованный отпуск: как рассчитать и когда выплачивают деньги

Кто имеет право на компенсацию за неиспользованный отпуск

Согласно статье 83 Кодекса законов о труде Украины и статье 24 Закона "Об отпусках", при увольнении работнику выплачивают компенсацию за все неиспользованные дни ежегодных отпусков.

Речь идет не только об основном ежегодном отпуске, который по общему правилу составляет не менее 24 календарных дней, но и о предусмотренных законодательством ежегодных дополнительных отпусках.

Также компенсации подлежит неиспользованный дополнительный социальный отпуск работникам, имеющим детей или совершеннолетнего ребенка с инвалидностью с детства подгруппы А I группы, если работник имеет право на такой отпуск.

Важно, что право на выплату не зависит от причины увольнения. Компенсацию должны начислить и при увольнении по собственному желанию, и по соглашению сторон, и в других предусмотренных законом случаях.

При этом неиспользованные дни ежегодного отпуска за предыдущие годы не аннулируются автоматически. Если они остались на момент увольнения, работодатель должен учесть их при окончательном расчете.

Можно ли получить деньги за отпуск без увольнения

Получить компенсацию, продолжая работать, также возможно, но не за любое количество неиспользованных дней.

В соответствии со статьей 24 Закона Украины "Об отпусках", по желанию работника часть ежегодного отпуска можно заменить денежной компенсацией.

Однако есть обязательное условие: продолжительность фактически предоставленных ежегодного основного и дополнительных отпусков за соответствующий рабочий год не должна быть меньше 24 календарных дней.

То есть без увольнения компенсировать можно часть ежегодного отпуска сверх 24 календарных дней за соответствующий рабочий год. При этом не менее 24 дней ежегодных отпусков за этот год работник должен использовать.

Например, если работник имеет право на 28 календарных дней ежегодного отпуска, после использования 24 дней он может претендовать на компенсацию за оставшиеся четыре дня.

Если же продолжительность ежегодного отпуска составляет только 24 дня, заменить его деньгами при продолжении работы по общему правилу нельзя.

Работникам в возрасте до 18 лет запрещено заменять отпуска денежной компенсацией во время работы. Однако при увольнении им также выплачивают компенсацию за неиспользованные дни отпусков, которые в соответствии с законодательством подлежат компенсации.

Отдельное правило действует для работников, которых призвали на военную службу или приняли на службу по контракту в предусмотренных законом случаях.

По заявлению они могут получить компенсацию за все неиспользованные дни ежегодных отпусков и дополнительного социального отпуска на детей. Такое заявление нужно подать не позднее последнего дня месяца, в котором работника освободили от выполнения работы в связи с призывом или поступлением на военную службу.

Важно, что речь идет именно об освобождении от выполнения работы на время службы, а не об увольнении с должности.

Как рассчитать компенсацию за неиспользованные дни

Размер выплаты зависит от количества неиспользованных дней отпуска и среднедневной заработной платы.

Для расчета применяют Порядок исчисления средней заработной платы, утвержденный постановлением Кабмина № 100.

Общая формула следующая:

Компенсация = количество неиспользованных календарных дней отпуска × среднедневная зарплата.

По общему правилу среднюю зарплату определяют на основании выплат за последние 12 календарных месяцев, предшествующих месяцу выплаты компенсации.

Если человек работал меньше года, расчетный период обычно охватывает полные календарные месяцы работы, предшествующие месяцу выплаты компенсации. Порядок № 100 также предусматривает отдельные правила для случаев, когда работника приняли на работу в первый рабочий день месяца.

При этом учитывают не только должностной оклад, но и другие выплаты, которые в соответствии с Порядком № 100 входят в расчет среднего заработка.

Из расчетного периода исключают время, которое по правилам этого Порядка не учитывается, поэтому самостоятельный подсчет может отличаться от окончательной суммы бухгалтерии.

Если в расчетном периоде работник не имел заработка, применяют специальные правила Порядка № 100. Отсутствие выплат не означает, что компенсация автоматически будет равна нулю.

Пример расчета компенсации

Предположим, работник увольняется в октябре 2026 года и имеет 10 неиспользованных календарных дней ежегодного отпуска, право на которые возникло после 31 декабря 2023 года.

Расчетный период в этом примере - с 1 октября 2025 года по 30 сентября 2026 года.

За эти 12 календарных месяцев заработок работника, который учитывается для расчета, составил 240 000 гривен.

Предположим также, что из расчетного периода не нужно исключать ни одного дня. Тогда он составит 365 календарных дней.

В таком случае:

240 000 грн ÷ 365 календарных дней = 657,53 грн среднедневной зарплаты.

657,53 грн × 10 дней = 6 575,30 грн компенсации.

Таким образом, начисленная компенсация составит примерно 6 575 гривен до удержания налогов.

В этом примере среднедневная зарплата сначала округлена до копеек. Если округлять только конечный результат, сумма составит 6 575,34 грн.

Важно, что 365 календарных дней - не универсальный показатель для всех расчетов. Количество дней зависит от конкретного расчетного периода и времени, которое необходимо исключить в соответствии с законодательством.

Во время военного положения праздничные и нерабочие дни, предусмотренные статьей 73 КЗоТ, не исключают из расчета только на основании их праздничного статуса.

Это условный пример. Фактическая сумма зависит от зарплатных выплат, расчетного периода, количества неиспользованных дней и других обстоятельств.

Почему компенсацию за старые отпуска могут рассчитывать иначе

В 2026 году особое внимание нужно обратить на отпуска, право на которые возникло до 31 декабря 2023 года включительно.

Для них действует отдельное правило: среднюю зарплату рассчитывают на основании выплат, начисленных в 2023 году. В то же время для неиспользованных отпусков, право на которые возникло после этой даты, применяют общий порядок расчета.

Эту особенность предусматривает постановление Кабмина № 100. Она имеет значение для работников, у которых накопились дни отпуска за несколько лет.

Например, если при увольнении в 2026 году человек имеет неиспользованные дни за 2022, 2023 и 2025 годы, бухгалтерии нужно разграничить их по периоду возникновения права на отпуск.

Поэтому даже одинаковое количество неиспользованных дней за разные годы не обязательно означает одинаковую сумму компенсации.

Когда работодатель должен выплатить компенсацию

Согласно статье 116 КЗоТ, все причитающиеся работнику суммы при увольнении должны выплатить в день увольнения.

В окончательный расчет входят заработная плата, компенсация за неиспользованный отпуск и другие выплаты, на которые человек имеет право.

Если работник в день увольнения не работал, расчет должны произвести не позднее следующего дня после предъявления им требования о выплате.

Работодатель также обязан письменно уведомить работника о начисленных и выплаченных суммах с указанием каждого вида выплаты. Такое уведомление предоставляют в день выплаты соответствующих сумм.

Если между сторонами возник спор относительно размера компенсации, работодатель все равно должен в установленный срок выплатить сумму, которую не оспаривает.

Важно: работодатель не может просто перенести выплату компенсации на следующий обычный день зарплаты, если закон требует произвести расчет раньше.

Что делать, если компенсацию не выплатили

Если при увольнении работник не получил компенсацию за неиспользованный отпуск или считает, что ее рассчитали неправильно, прежде всего стоит обратиться к работодателю с письменным требованием.

В обращении целесообразно попросить предоставить расчет количества неиспользованных дней отпуска, среднедневной зарплаты и общей суммы компенсации.

Если проблему не решили, работник может подать обращение в Государственную службу Украины по вопросам труда или защищать свои права в суде.

В соответствии со статьей 117 Кодекса законов о труде Украины, если работодатель по своей вине не выплатил причитающиеся работнику средства в установленный срок, при предусмотренных законом условиях он должен выплатить средний заработок за время задержки, но не более чем за шесть месяцев.

Эти шесть месяцев являются ограничением периода, за который может начисляться соответствующее возмещение, а не сроком обращения работника в суд.

При этом во время военного положения действуют специальные положения трудового законодательства.

Согласно статье 10 Закона Украины "Об организации трудовых отношений в условиях военного положения", работодатель может быть освобожден от ответственности за нарушение сроков оплаты труда, если докажет, что оно произошло вследствие боевых действий или других обстоятельств непреодолимой силы.

Сам факт военного положения или нехватка средств у работодателя не означают автоматического освобождения от ответственности.

При этом обязанность выплатить причитающиеся работнику средства сохраняется.

Важно, что применение специальных правил к конкретному спору о компенсации за отпуск зависит от обстоятельств дела и правовой оценки соответствующих выплат.

Удерживают ли налоги с компенсации

Компенсация за неиспользованный отпуск является налогооблагаемым доходом работника.

По общим правилам в 2026 году с нее удерживают:

18% налога на доходы физических лиц;

5% военного сбора.

Например, если работнику начислили 6 575,30 грн компенсации, расчет будет следующим:

НДФЛ 18% - 1 183,55 грн.

Военный сбор 5% - 328,77 грн.

Сумма к выплате - 5 062,98 грн.

Таким образом, после удержания этих двух платежей работник получит примерно 5 063 гривны.

Этот пример приведен по общим ставкам налогообложения, без применения налоговых льгот или специальных режимов. Фактическая сумма может отличаться в зависимости от обстоятельств.

Поэтому при самостоятельном расчете важно различать начисленную сумму компенсации и средства, которые фактически поступят на счет.