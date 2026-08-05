Листья помидоров начали скручиваться? Не паникуйте, причина "на поверхности"

Не каждая скрученная листва означает проблему

Если верхние или нижние листья начали чуть-чуть заворачиваться внутрь, а сам куст остается крепким, зеленым и продолжает цвести и завязывать плоды, вероятнее всего, паниковать не стоит.

В жаркие дни томаты часто убавляют площадь листовой пластины, чтобы испарять меньше влаги. Таким образом, растение защищается от перегрева и недостатка воды. Особенно часто это происходит во время длительных периодов жары, когда температура держится выше +30 градусов.

Так же листья могут временно скручиваться после пересадки, обрезки пасынков или других стрессовых процедур. Если через несколько дней растение выглядит здоровым, волноваться не нужно.

Другое дело, когда вместе со скручиванием листья желтеют, буреют, покрываются пятнами, увядают или прекращают рост. В таком случае следует искать истинную причину.

Неправильный уход - самая распространенная ошибка

Одна из популярных причин – нарушение режима полива. Томаты не любят ни пересыхания почвы, ни постоянного "болота" у корней.

Если земля долго остается сухой, листья начинают сворачиваться в трубочку, чтобы сохранить влагу. А чрезмерный полив приводит к недостатку кислорода у корней, из-за чего растение тоже реагирует на деформацию листьев.

Не менее важное значение имеет питание.

Избыток азотных удобрений стимулирует быстрое наращивание зеленой массы. Листья становятся темно-зелеными, толстыми и начинают загибаться, а сил на формирование плодов у растения остается меньше.

В то же время дефицит калия часто проявляется тем, что края листьев закручиваются вверх, постепенно подсыхают, а на старых листьях может появляться желтая кайма. При недостатке кальция молодые листья нередко деформируются, а плоды могут поражаться вершинной гнилью.

Еще одна распространенная причина - перегрев корневой системы . Если почва открыта и солнце целый день нагревает ее, растение испытывает дополнительный стресс. Именно поэтому опытные огородники советуют мульчировать грядки скошенной травой, соломой или другим органическим материалом.

Как правильно ухаживать за помидорами (фото: magnific.com)

Когда следует заподозрить болезни или вредителей

Если скручивание сопровождается мозаичной окраской листвы, сильными деформациями или резким угнетением роста, причиной могут быть вирусные заболевания.

К сожалению, вылечить их практически невозможно, поэтому пораженные растения обычно удаляют, чтобы не заразить соседние.

Проблему также могут вызвать мелкие вредители, а именно:

тля,

белокрылка,

паутинный клещ.

Они высасывают сок из молодых листьев, из-за чего они постепенно сморщиваются, скручиваются и теряют нормальную форму.

Поэтому мы рекомендуем регулярно осматривать не только верхнюю, но и нижнюю сторону листьев. Там чаще всего прячутся насекомые и их личинки.

Как предотвратить скручивание листьев

Полностью исключить риск невозможно, но значительно снизить его вполне реально.

Для этого достаточно соблюдать несколько простых правил:

поливать томаты обильно, но не слишком часто, ориентируясь на состояние почвы;

использовать мульчу, чтобы дольше сохранять влагу и защитить корни от перегрева;

не злоупотреблять азотными удобрениями после начала цветения;

регулярно осматривать кусты на наличие пятен, насекомых и деформаций;

удалять пасынки постепенно, не создавая для растения сильнейшего стресса;

обеспечивать хорошую циркуляцию воздуха между кустами.

Самое главное правило - не спешить сразу обрабатывать томаты химическими препаратами. Сначала нужно внимательно оценить состояние растения. Во многих случаях достаточно скорректировать полив или подкормку, и уже через несколько дней листья перестанут скручиваться, а куст продолжит нормально развиваться.