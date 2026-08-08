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Полезное 08 августа 2026, 10:11

Мы годами делаем это неправильно: 10 неочевидных вещей, которым точно не место на подоконнике

Подоконник часто превращается в универсальное место для всего, что не нашло своего места в шкафу
Наталия Крижановская Наталия Крижановская Редактор Styler
Некоторые продукты и вещи лучше держать подальше от солнечного подоконника (фото: magnific.com)
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Поставить банку кофе, бутылку масла или любимые духи у окна кажется вполне логичным. Там все под рукой, а некоторые вещи красиво выглядят в солнечном свете. Однако именно это место в квартире может быть далеко не лучшим для их хранения.

Styler рассказывает, что и почему ни в коем случае не нужно оставлять на подоконнике.

Кофе

Банка с кофе у окна кажется очень удобной: ее легко взять утром, а сама упаковка может стать частью кухонного декора. Но солнечный свет и тепло постепенно ухудшают качество кофе.

Особенно быстро выветриваются ароматические вещества. В результате напиток может потерять тот насыщенный запах и вкус, ради которого вы его покупали.

Для кофе рекомендуем найти сухой, прохладный и темный шкаф подальше от плиты и окна.

Оливковое и другие растительные масла

Бутылка масла на подоконнике - еще одна привычная картина на кухне. Но для нее это не самое лучшее место.

Свет и тепло ускоряют окисление жиров. Поэтому масло, постоянно стоящее у солнечного окна, может быстрее терять свои вкусовые и качественные свойства.

Советуем держать его в закрытом шкафчике, куда не попадают солнечные лучи.

Орехи

Орехи часто хранят в банках, которые хочется поставить на видное место. Однако солнечный подоконник для них - неудачный вариант.

Из-за высокого содержания жиров орехи чувствительны к теплу, свету и контакту с воздухом. В таких условиях они быстрее теряют свежесть и могут приобрести неприятный прогорклый привкус.

Потому запас орехов лучше держать в герметичной упаковке в прохладном темном месте.

Специи

Красивые баночки со специями у окна могут смотреться очень эффектно. Но с практической точки зрения лучше переставить его в шкаф.

Солнечный свет постепенно разрушает часть ароматических веществ. Поэтому специи теряют запах и становятся менее насыщенными.

Особенно жаль дорогие пряности, которые покупают именно ради яркого аромата.

Чай

Прозрачная банка с чаем на подоконнике может выглядеть красиво, но чай тоже не любит солнечный свет.

Тепло, свет и влага могут негативно влиять на его аромат. Если пачка или банка стоит у окна, чай постепенно может стать менее душистым.

Советуем хранить его в плотно закрытой емкости в сухом темном шкафу.

Картофель

Вот тут уже не просто вопрос вкуса.

Картофель не стоит оставлять на солнечном подоконнике, потому что под действием света клубни могут зеленеть. Именно в зеленых участках повышается уровень гликоалкалоидов, в частности соланина - а это вещество крайне токсично для человека.

Учитывая это, картофель традиционно хранят в темном, прохладном и хорошо проветриваемом месте.

Духи

Бутылочки с духами часто выставляют на подоконник, ведь там они выглядят как часть декора. Но красивое место не означает правильное.

Прямой солнечный свет и нагрев могут постепенно изменять аромат духов. Некоторые компоненты становятся менее стабильными и со временем запах может отличаться от исходного.

Потому флакон лучше держать в черном месте со стабильной температурой.

Косметика

Кремы, сыворотки и другие косметические средства тоже не стоит превращать в украшение подоконника.

Постоянный нагрев и солнечный свет могут влиять на стабильность отдельных компонентов косметики. Особенно это касается средств с активными веществами.

Поэтому косметику лучше хранить в соответствии с рекомендациями на упаковке подальше от прямого солнца.

Лекарство

Это один из самых важных пунктов в списке.

Даже если на подоконнике прохладно, в солнечный день температура у стекла может существенно повышаться. Для некоторых препаратов тепло, свет и влажность могут быть нежелательными.

Поэтому лекарство лучше хранить там, где это предусмотрено инструкцией, обычно в сухом месте, защищенном от света, при рекомендованной температуре.

А если конкретному препарату требуется холодильник, подоконник точно не может его заменить.

Фотографии

А вот здесь дело не в том, что фотография "испортится" за один день.
Если старые фотографии годами лежат под прямыми солнечными лучами, цвета постепенно могут тускнеть. Бумага также может желтеть, а изображение - терять первоначальную насыщенность.

Поэтому семейные фотографии, открытки и другие памятные бумажные вещи лучше хранить подальше от прямого солнца.

Что можно оставлять на подоконнике?

Сам подоконник не является опасным местом само по себе. Проблема, на самом деле, в прямом солнечном свете, нагревании и перепадах температуры .

Поэтому перед тем как оставить там любую вещь, стоит подумать, не боится ли она тепла и ультрафиолета.

А красивые банки, парфюмерию и косметику лучше переставить туда, где они не будут стоять под солнцем. Так они подольше сохранят свои характеристики, а подоконник можно бросить для вещей, которым такие условия не вредят.

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