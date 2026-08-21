Неприятный запах из мусорника исчезнет навсегда: 5 хитростей, которые реально работают

Цитрусовая кожура

Не выбрасывайте кожуру лимона, апельсина или мандарина. Положите несколько кусочков на дно пакета или непосредственно в ведро.

Цитрус обладает сильным свежим ароматом, который поможет перебить запах от пищевых отходов. Кожицу лучше менять каждые несколько дней.

Пищевая сода

Это один из самых простых вариантов. Насыпьте на дно чистого сухого ведра 2-3 столовых ложки соды, а затем вставьте пакет.

Сода помогает поглощать неприятные запахи и излишнюю влагу. Когда она станет влажной, ее нужно заменить.

Кофейная гуща

После утреннего кофе не торопитесь выбрасывать гущу. Небольшое количество можно высушить, положить в маленькую тканевую сумку или бумажный фильтр и оставить около мусорного пакета.

Аромат кофе поможет замаскировать неприятные запахи. Важно использовать именно сухую гущу, поскольку влага может способствовать появлению плесени.

Бумага на дно

Часто проблема не только в самом мусоре, но и в жидкости, которая скапливается на дне пакета. Именно он может стать источником резкого запаха.

Положите на дно несколько слоев старой газеты, бумажное полотенце или кусок картона. Они будут впитывать часть влаги, поэтому запах будет слабее.

Уксус для самого ведра

Если запах уже въелся в пластик, просто новый пакет может помочь. После вынесения мусора вымойте ведро водой с моющим средством, а затем протрите его раствором уксуса с водой.

После этого обязательно оставьте ведро открытым до полного высыхания. Самое влажное ведро часто становится причиной того, что неприятный запах возвращается.

Главное - не использовать все средства одновременно. Для ежедневного поддержания свежести достаточно соды или цитрусовой кожуры, а именно ведро следует регулярно мыть и хорошо высушивать.