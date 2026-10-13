Обрезка сирени, гортензий и лаванды: что можно делать осенью, чтобы не навредить саду

Какие растения не стоит обрезать осенью

Сирень

Сирень формирует цветочные почки для следующего сезона вскоре после завершения весеннего цветения. Если осенью укоротить здоровые побеги, можно избавиться от будущих соцветий.

Как объясняют специалисты University of Vermont Extension , основную обрезку сирени рекомендуют проводить сразу после цветения. Запоздалое укорочение ветвей может уменьшить количество цветов в следующем году.

Осенью лучше не менять форму куста без необходимости, ограничившись удалением сухих или поврежденных веток.

Форзиция

Форзиция зацветает одним из первых весной, укрываясь ярко-желтыми цветами еще до появления листьев.

По рекомендациям RHS формировочную обрезку нужно проводить сразу после цветения. Позже укорочение побегов может уменьшить количество цветов следующей весной.

Если куст сильно разросся, его можно омолодить в течение покоя, в частности осенью. Однако после столь сильной обрезки форзиция не будет цвести следующей весной.

Гортензия крупнолистая

Большинство крупнолистных гортензий формируют цветочные почки на побегах предыдущего года. Сильная осенняя обрезка может лишить куст значительной части будущих цветов.

Эксперты рекомендуют оставлять на зиму сухие соцветия крупнолистных гортензий с шаровидными цветочными шапками. Они помогают защищать нежные почки под ними от морозов.

Весной отцветшие соцветия срезают над первой парой здоровых почек. У разновидностей с плоскими соцветиями их можно удалять раньше, после цветения.

Важно: метельчатые и древовидные гортензии цветут на приросте текущего года, поэтому для них действуют другие правила обрезки. Некоторые повторноцветущие сорта крупнолистных гортензий также способны формировать цветы на новых побегах.

Чубушник и вейгела

Оба куста цветут преимущественно на побегах, сформировавшихся в предыдущем сезоне.

Как объясняют специалисты , чубушник и вейгел рекомендуют обрезать сразу после завершения цветения. В этот период можно укоротить отцветшие побеги и удалить часть старейших веток.

Осенняя формовка может привести к потере цветочных почек, поэтому здоровые побеги лучше оставить до следующего сезона.

Рододендроны и азалии

Рододендроны и азалии обычно не нуждаются в регулярной сильной обрезке. У многих сортов цветочные почки на следующую весну уже сформированы к осени.

По рекомендациям экспертов , эти кусты лучше оставлять без обрезки, если нет поврежденных или больных побегов. При необходимости легкое формирование проводят после цветения.

Осенью здоровые ветки лучше не укорачивать, чтобы сберечь будущие цветы.

Лаванда

Лаванда требует регулярной обрезки, чтобы сохранять компактную форму. Однако поздняя осень, особенно в регионах с холодными и влажными зимами, для этого не подходит.

Как свидетельствуют специалисты , лаванду лучше подстригать в конце лета сразу после завершения цветения.

При обрезке удаляют отцветшие цветоносы и небольшую часть зеленого прироста. Старую одревесневшую основу сильно укорачивать не стоит, поскольку из нее плохо отрастают новые побеги.

Если растение пострадало от морозов, поврежденные листья можно убрать весной.

Розы

Осенью не стоит производить сильную формовочную обрезку большинства кустовых роз. Перед зимой растениям важно постепенно завершить активный рост.

В материале University of Minnesota Extension специалисты советуют осенью сосредоточиться на удалении сухих, больных и поврежденных побегов.

Основную формовку рекомендуют отложить до весны. В то же время, очень длинные побеги отдельных сортов можно укоротить или закрепить, чтобы их не повредил сильный ветер.

Особенно осторожно нужно обрезать плетистые розы и кустовые сорта, цветущие на прошлогодних побегах.

Вишни и сливы

Для вишен, слив и других деревьев рода Prunus осенняя обрезка может повышать риск грибковых заболеваний.

В частности, эксперты предупреждают о серебристости листьев – болезни, возбудитель которой проникает через раны на древесине.

Гриб образует больше всего инфекционных спор осенью и зимой. Поэтому специалисты рекомендуют проводить плановую обрезку уязвимых деревьев летом: в этот период спор меньше, а раны заживают быстрее.

Если листья приобрели серебристый оттенок, сначала нужно уточнить причину: такие изменения возможны и из-за холода, засухи или других стрессов. Самого этого симптома недостаточно, чтобы подтвердить грибковое заболевание.

Если поражение серебристостью листьев подтверждено, больные ветви удаляют как можно быстрее, регулярно дезинфицируя инструмент и убирая срезанную древесину.

Эхинацея и декоративные злаки

Не все многолетники нужно срезать до земли перед зимой. Сухие стебли и соцветия некоторых растений остаются полезными для птиц и насекомых.

В материале University of Illinois Extension садоводческий специалист Райан Панкау пояснил, что семенные головки эхинацеи привлекают птиц даже зимой. Потому их можно оставлять до весны.

Для эхинацеи это необязательная рекомендация для птиц и зимнего вида сада. Осенняя срезка отцветших стеблей само собой не лишает ее цветения в следующем году.

Ноябрьские декоративные злаки также лучше не срезать осенью. Их сухие стебли оставляют до весны, а затем убирают до появления новых побегов.

Вечнозеленые декоративные злаки нуждаются в другом уходе. Обычно достаточно убрать сухие листья, не срезая здоровую зеленую часть растения.

Что можно сделать осенью

При необходимости осенью можно:

Удалять сухие, сломанные и больные ветви с учетом особенностей конкретного растения.

Убирать растительные остатки с признаками болезней.

Закреплять длинные побеги, которые могут повредить ветер.

Важно не путать санитарную обрезку с формовочной. Первая помогает устранить поврежденные или больные части растения, тогда как вторая может повлиять на будущее цветение и зимостойкость.

Сроки обрезки также зависят от местного климата. Поэтому следует учитывать не только время года, но и завершение цветения, состояние побегов и риск заморозков.