Осенняя подготовка балкона: как защитить растения и мебель до первых заморозков

Остекление само по себе не гарантирует плюсовой температуры. На открытом балконе вещи испытывают влияние осадков и ветра, а на остекленном без отопления также остается риск промерзания. Производитель балконного остекления Lumon объясняет, что его системы защищают от ветра, но оставляют вентилируемым пространство.

Уберите листья и проверьте отвод воды

Соберите с пола опавшие листья, рассыпанный грунт и другой мусор. Если на балконе есть сливное отверстие или решетка, проверьте, не перекрыты ли они.

В памятке управляющей компании Wynford советуют очищать балконные ливни от листьев и мусора, а после сильной непогоды проверять их повторно.

Не перекрывайте путь для стекания воды коробками, ковриками или горшками.

Убирайте только доступные участки, в которые можно безопасно добраться с балкона. Очистку наружных водостоков за ограждением оставьте специалистам.

Заберите текстиль и подготовьте мебель для хранения

Подушки, пледы и мягкие накладки на стуле перенесите в сухое помещение. Перед упаковкой очистите и полностью высушите их: проверьте способ стирки и сушки на ярлыке.

В советам IKEA по подготовке уличной мебели к зиме отмечают, что следует убирать подушки на хранение даже тогда, когда они изготовлены из ткани для использования на улице.

Сложную мебель по возможности перенесите в сухое место. Если вы оставляете их на балконе, проверьте рекомендации производителя по зимнему хранению и используйте соответствующий защитный чехол.

Под чехлом должен циркулировать воздух. Плотный укут без вентиляции может способствовать накоплению конденсата.

Проверьте, какие растения и горшки могут остаться

Не все балконные растения выдерживают мороз. Ориентируйтесь на требования конкретного вида и сорта, а не только на то, что растение хорошо чувствовало себя на улице летом.

Специалисты Королевского садоводческого общества Великобритании советуют позаботиться о защите чувствительных растений к первым заморозкам. Пеларгонии и неморозостойкие фуксии следует перенести на зимовку в помещение, где температура не опускается ниже нуля.

Для морозостойких растений, которые могут зимовать на улице в вашем климате:

Выберите защищенное от сильного ветра место.

Проверьте, свободны ли дренажные отверстия горшка.

Поднимите горшки над поверхностью на специальных ножках или стойких подставках, чтобы улучшить отвод воды.

Перед сильными морозами оберните контейнер теплоизоляционным материалом, например пузырьковой пленкой, не перекрывая дренажные отверстия.

Убедитесь, что горшок пригоден для использования на морозе.

Пустые горшки без подтвержденной морозостойкости лучше убрать на хранение в соответствии с рекомендациями производителя. Слейте воду из воронок, ведер и поддонов, которые больше не используете.

Осмотрите остекление и механизмы открывания

На застекленном балконе проверьте, нормально ли открываются и закрываются створки и работают ли фиксаторы. Для раздвижной системы также осмотрите доступные направляющие и уберите из них мусор способом, указанным в инструкции.

Не заклеивайте все промежутки в остеклении наугад. В безрамных системах часть зазоров может быть предусмотрена для вентиляции и просушивания конструкций. Указания по герметизации проверяйте именно для своей системы.

Если створка заедает, фиксатор не держит или заметно повреждение стекла, обратитесь к сервисному специалисту. Не пытайтесь закрыть механизм силой.

Уберите предметы, которые могут сдвинуть ветер

Осмотрите легкие стулья, пустые кашпо, сушилку и декор. То, что легко опрокидывается или скользит по полу, лучше убрать к ухудшению погоды.

В Национальной метеорологической службе США советуют перед сильным ветром заносить незакрепленные предметы с балконов и надежно фиксировать уличную мебель.

Не оставляйте незакрепленные вещи на перилах или у наружного края балкона. Если цветочные ящики или подвесные элементы имеют поврежденные крепления, прекратите их использование до ремонта. После сильного ветра проверьте, не сместились ли вещи.