Пятна на одежде после стирки: эффективные способы удаления жира, кофе, вина и косметики

Что важно сделать перед выведением пятна

Чем быстрее вы начнете обрабатывать загрязнение, тем легче его будет удалить. Американский институт очистки советует действовать как можно быстрее и перед стиркой использовать средство предварительной обработки.

Также следует помнить несколько правил:

проверьте этикетку - для деликатных тканей, шерсти, шелка и вещей с пометкой «лишь химчистка» домашняя обработка может навредить;

- для деликатных тканей, шерсти, шелка и вещей с пометкой «лишь химчистка» домашняя обработка может навредить; не трите пятно , а осторожно промокните загрязненный участок салфеткой;

, а осторожно промокните загрязненный участок салфеткой; перед использованием нового средства испытайте его на незаметном участке , особенно если одежда цветная или из деликатной ткани;

, особенно если одежда цветная или из деликатной ткани; если после стирки пятно осталось, не сушите вещь - сначала повторите предварительную обработку, поскольку тепло может закрепить загрязнение на ткани.

Как отстирать жирные пятна

Масло, масло, соусы и другие жирные продукты могут оставить заметные следы на ткани. Сначала осторожно уберите избыток жира.

Эксперт по уходу за одеждой Захари Позняк советует использовать жидкое стиральное средство или небольшое количество моющего средства. Эти средства содержат поверхностно-активные вещества, помогающие расщепить жир и смыть его во время стирки.

Распределите средство по пятну и оставьте на 15-30 минут. После этого постирайте вещь. Если загрязнение не исчезло, повторите обработку перед следующим циклом стирки.

Как вывести пятно от кофе или чая

Кофейные пятна нуждаются в быстрой обработке, поскольку красители из напитка могут закрепиться в волокнах ткани. Эксперт по уходу за одеждой Рик Ром советует для хлопка и льна сначала промыть загрязнение водой, а затем использовать жидкое стиральное средство или моющее средство в качестве предварительной обработки.

Для синтетических тканей, в частности полиэстера и спандекса, эксперт рекомендует другой подход - замачивание. Вещь можно оставить в воде с небольшим количеством моющего средства примерно на 15 минут, после чего постирать.

Для старого пятна кофе можно применить этот способ с замачиванием. Если под рукой нет специального средства, дополнительно можно использовать пищевую соду или белый уксус, после чего нужно постирать.

Как отстирать красное вино

Для пятен от красного вина эксперты советуют сначала убрать избыток жидкости, а затем перейти к предварительной обработке. Специалист по уходу за одеждой Том Чекони рекомендует для обычных вещей после промывки водой нанести на пятно средство на основе энзимов.

Для устойчивого загрязнения эксперт предлагает после предварительной обработки замочить в теплой воде с небольшим количеством средства для мытья посуды и белого уксуса. Для белых вещей можно добавить кислородный отбеливатель, если его использование разрешено для конкретной ткани.

После замачивания одежду нужно постирать, а затем проверить, исчезло ли пятно. Если следует остаться, процедуру необходимо повторить.

Как вывести тональный крем и другую косметику

Тональный крем, консиллер, помада и другая косметика могут оставлять на ткани жирные и пигментированные следы. Для тонального крема способ обработки зависит от его формулы: водные средства часто отстираются во время обычной стирки, тогда как масляные нуждаются в предварительной обработке.

Стилистка и визажистка из Вермонта советует для стойких масляных пятен от тонального крема использовать очищающее мыло на масляной основе: его нужно нанести непосредственно на загрязнение и оставить на 15 минут или дольше, после чего постирать вещь.

Для других косметических пятен эксперты также рекомендуют средства для предварительной обработки. К примеру, для стойкой косметики можно использовать средство для мытья посуды, которое помогает справиться с жирной основой, а затем постирать одежду.

Как избавиться от пятен от дезодоранта и пота

Белые следы дезодоранта на темной одежде и желтые пятна в зоне подмышек на светлых вещах имеют разное происхождение, поэтому и нуждаются в разной обработке.

Для пятен от пота эксперт Кэролин Форте советует предварительно обработать ткань средством с энзимами. Для цветной одежды можно использовать энзимное стиральное средство или пятновыводитель, а для белых вещей - дополнительно отбеливатель, если он подходит ткани.

Если на темной одежде остались свежие белые следы дезодоранта, сначала уберите поверхностный остаток, а затем обработайте участок жидким стиральным средством. Для устаревшего налета может потребоваться замачивание перед стиркой.

Что делать, если пятно не исчезло

Если после стирки все еще заметно, повторите предварительную обработку и постирайте еще раз. Не используйте сушилку, пока загрязнение полностью не исчезнет, поскольку тепло может закрепить его на ткани.

Если пятно старое, большое или осталось на дорогой или щекотливой вещи после нескольких попыток, лучше обратиться к химчистке.