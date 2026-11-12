Продали авто, но штрафы приходят вам: как поступить, если покупатель не переоформил машину

Почему после продажи автомобиля продолжают приходить штрафы

Одна из главных причин - автомобиль фактически передали покупателю, но не завершили его официальное переоформление.

Камеры автоматической фиксации нарушений ПДД не устанавливают личность водителя по лицу. Ответственное лицо определяют по данным государственных реестров.

По общему правилу, ответственность за автоматически зафиксированное нарушение возлагается на физическое лицо, на которое зарегистрировано транспортное средство. Если в реестре указан надлежащий пользователь, ответственность может возлагаться на него.

Поэтому бывший владелец рискует получать постановления за превышение скорости и другие нарушения, даже если за рулем находится новый владелец.

Однако важно различать три ситуации:

Автомобиль передали по доверенности. Такой документ не передает право собственности, поэтому автомобиль остается зарегистрированным на предыдущего владельца.

Подписали договор купли-продажи, но не завершили перерегистрацию. Необходимо проверить документы и регистрационный статус машины. Сам факт передачи ключей не гарантирует изменения данных в реестре.

Автомобиль официально перерегистрировали. Если нарушение зафиксировали уже после смены владельца, есть основания проверить правильность постановления и обжаловать его.

Как проверить, переоформили ли автомобиль

Прежде чем оплачивать или обжаловать штраф, необходимо установить, изменились ли регистрационные данные транспортного средства.

Для этого можно обратиться в сервисный центр МВД с документами, подтверждающими продажу автомобиля, и попросить разъяснить его регистрационный статус.

Также стоит проверить информацию в Электронном кабинете водителя или приложении Дія. Но отсутствие автомобиля в электронном перечне само по себе не заменяет официального подтверждения перерегистрации.

Подготовьте:

Паспорт или другой документ, удостоверяющий личность

Регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика

Договор купли-продажи, если он есть

Копии документов на автомобиль, если они сохранились

Полученные постановления о штрафах

Особое внимание обратите на дату перерегистрации. Именно она поможет установить, кто был указан в реестре на момент нарушения.

Покупатель не переоформил машину: что делать продавцу

Если выяснилось, что автомобиль до сих пор зарегистрирован на вас, проблему необходимо решать отдельно от уже полученных штрафов.

Первый шаг - связаться с покупателем.

Сообщите ему, что транспортное средство не переоформлено и из-за этого на ваше имя приходят постановления.

Попросите завершить перерегистрацию и согласуйте способ оформления документов. Желательно сохранить письменную переписку.

Второй шаг - обратиться в сервисный центр МВД.

Если покупатель согласен сотрудничать, стороны могут оформить необходимые документы и завершить перерегистрацию.

Согласно разъяснению Главного сервисного центра МВД, при обычной смене владельца автомобиль, по общему правилу, не нужно физически доставлять в сервисный центр. Однако документы и участие сторон или их уполномоченных представителей должны соответствовать требованиям конкретной процедуры.

Третий шаг - выяснить возможности юридической защиты.

Если покупатель не выходит на связь или отказывается переоформлять машину, стоит получить индивидуальную юридическую консультацию.

Самостоятельно исключить покупателя из реестра или переоформить на него транспортное средство без надлежащих правовых оснований продавец не может.

Также не следует подавать ложное заявление об угоне автомобиля, если его добровольно передали другому лицу.

Как обжаловать штраф за нарушение, которого вы не совершали

Если на ваше имя пришло постановление за автоматически зафиксированное нарушение, прежде всего проверьте его номер, дату, время, место и государственный номер автомобиля.

Посмотреть информацию можно через официальный сервис МВД или Электронный кабинет водителя.

В соответствии с Кодексом Украины об административных правонарушениях, постановление об автоматически зафиксированном нарушении можно обжаловать в установленном порядке.

Патрульная полиция разъясняет, что жалобу на такое постановление можно подать в течение 10 дней со дня вступления его в законную силу.

В зависимости от обстоятельств обратиться можно в вышестоящий орган или к должностному лицу либо в соответствующий суд.

К жалобе целесообразно приложить:

Копию постановления об административном правонарушении

Договор купли-продажи автомобиля

Документы, подтверждающие дату перерегистрации

Другие доказательства, касающиеся обстоятельств нарушения

Важно понимать, что договор купли-продажи не гарантирует автоматической отмены штрафа. Решение зависит от регистрационного статуса автомобиля, обстоятельств дела и представленных доказательств.

Если срок обжалования пропущен по уважительным причинам, можно поставить вопрос о его восстановлении в предусмотренном законом порядке.

Может ли покупатель самостоятельно взять штраф на себя

Да, для отдельных нарушений, зафиксированных в автоматическом режиме, законодательство предусматривает процедуру изменения ответственного лица.

Согласно статье 279-3 КУоАП, фактический водитель может признать нарушение и согласиться на привлечение к административной ответственности.

Для этого он должен в течение 20 календарных дней со дня совершения нарушения или со дня вступления постановления в законную силу обратиться в уполномоченное подразделение Национальной полиции с соответствующим заявлением и предоставить подтверждение уплаты штрафа.

Также Патрульная полиция описывает возможность изменения ответственного лица через сервис МВД с использованием квалифицированной электронной подписи и предварительной уплатой штрафа.

Эта процедура требует участия лица, которое фактически управляло автомобилем. Одного заявления предыдущего владельца о том, что он не был за рулем, недостаточно для автоматического переноса ответственности.

Что будет, если игнорировать штрафы

Даже если нарушение совершил покупатель, игнорировать постановление, оформленное на ваше имя, опасно.

Если штраф не оплатить или своевременно не обжаловать, постановление может быть передано на принудительное исполнение. Это может привести к дополнительным расходам и мерам принудительного взыскания, предусмотренным законодательством.

Для штрафов за автоматически зафиксированные нарушения ПДД действуют специальные правила оплаты. В частности, при определенных законом условиях можно оплатить 50% суммы штрафа в течение льготного срока.

Но оплата постановления не решает вопрос с регистрацией автомобиля. Если машина по-прежнему остается оформленной на предыдущего владельца, риск получения новых штрафов сохраняется.

Как избежать проблем при продаже автомобиля

Безопаснее всего оформлять продажу так, чтобы передача транспортного средства и его перерегистрация происходили в рамках одной процедуры.

Для этого стоит:

Заключать официальный договор купли-продажи

Убедиться, что перерегистрация завершена

Хранить свой экземпляр договора

Проверять дату изменения регистрационных данных

Не считать доверенность полноценной заменой продажи

Главный сервисный центр МВД подчеркивает, что передача автомобиля по доверенности не означает перехода права собственности.

Поэтому самое важное после продажи машины - убедиться, что новый владелец надлежащим образом оформил транспортное средство. Это поможет избежать ситуации, когда автомобилем пользуется другой человек, а штрафы продолжают приходить вам.