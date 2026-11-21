Можно ли официально работать на двух работах

Украинское законодательство позволяет работникам заключать трудовые договоры сразу с несколькими работодателями.

В соответствии со статьей 21 Кодекса законов о труде Украины, человек имеет право работать на одном или одновременно на нескольких предприятиях, если иное не предусмотрено законодательством, коллективным договором или соглашением сторон.

Такой формат называется работой по совместительству. Он предусматривает, что работник, помимо основной работы, выполняет другую оплачиваемую работу по отдельному трудовому договору в свободное от основных обязанностей время.

Например, человек может работать бухгалтером в одной компании, а после завершения рабочего дня вести бухгалтерию другого предприятия.

При этом законодательство не устанавливает общего ограничения на количество работодателей. То есть работник может иметь не только две, но и больше официальных работ, если способен выполнять свои обязанности и соблюдать установленные правила.

Чем отличается внутреннее и внешнее совместительство

Работа по совместительству бывает двух видов:

Внутреннее совместительство - работник выполняет дополнительную оплачиваемую работу у того же работодателя, но по отдельному трудовому договору и в свободное от основной работы время.

Внешнее совместительство - человек работает по основному месту работы в одной компании, а по совместительству - в другой.

Например, если работник днем работает администратором, а вечером по отдельному договору выполняет обязанности оператора в той же компании, это внутреннее совместительство.

Если же он после основной работы трудится в другой организации, речь идет о внешнем совместительстве.

Важно не путать совместительство с совмещением должностей. При совмещении работник выполняет дополнительные обязанности в пределах своего основного рабочего времени и получает за это доплату. Отдельный трудовой договор для такой работы не заключается.

Нужно ли сообщать работодателю о второй работе

По общему правилу работнику не нужно получать отдельное разрешение основного работодателя, чтобы устроиться на другую работу по совместительству.

Но есть важный нюанс. Статья 21 КЗоТ допускает ограничения, установленные законодательством, коллективным договором или соглашением сторон. Поэтому перед оформлением второй работы стоит проверить условия своего трудового договора и правила, действующие в компании.

Новый работодатель также не обязан требовать справку с основного места работы только для подтверждения факта трудоустройства.

Сколько часов можно работать по совместительству

Главное условие совместительства заключается в том, что дополнительная работа должна выполняться в свободное от основной работы время.

Как разъясняет Государственная служба Украины по вопросам труда, совместитель может работать более четырех часов в день и даже полный рабочий день, если график и условия труда это позволяют.

Например, работник может:

Работать на основной работе с 09:00 до 17:00, а на второй - с 18:00 до 21:00.

Работать в одной компании по будням, а в другой - по выходным.

Иметь неполный рабочий день по основному месту работы и выполнять дополнительные обязанности у другого работодателя.

При этом графики основной работы и работы по совместительству не должны пересекаться. Работник должен реально выполнять обязанности по каждому трудовому договору.

Как оформляется вторая официальная работа

Работа по совместительству требует такого же официального оформления трудовых отношений, как и основное трудоустройство.

Для этого работодатель должен надлежащим образом оформить трудовой договор, издать соответствующий приказ или распоряжение и уведомить налоговый орган о приеме работника до начала работы. При оформлении указывают, что человек будет работать именно по совместительству.

По каждому месту работы отдельно определяются должностные обязанности, график, условия оплаты и другие положения трудового договора.

Работодатель не может оправдывать отсутствие официального оформления тем, что работник уже имеет основное место работы.

Кто не может работать по совместительству

Хотя для большинства работников совместительство разрешено, законодательство устанавливает ограничения для отдельных категорий должностей.

Как объясняет система Бесплатной правовой помощи, ограничения относительно другой оплачиваемой деятельности касаются, среди прочих:

Государственных служащих.

Должностных лиц местного самоуправления.

Судей.

Полицейских.

Отдельных должностных и служебных лиц прокуратуры, СБУ, ГБР и НАБУ.

Для этих категорий закон предусматривает исключения, среди которых преподавательская, научная и творческая деятельность, медицинская практика и некоторые виды спортивной деятельности. Также во время военного положения для отдельных лиц могут действовать специальные исключения при определенных законом условиях.

Поэтому работникам государственных органов и правоохранительных структур перед оформлением второй работы необходимо проверить ограничения именно для своей должности.

Можно ли получать две зарплаты и оплачиваемые отпуска

Работник, который официально работает по совместительству, имеет право на заработную плату по каждому трудовому договору.

На основной работе зарплата начисляется в соответствии с ее условиями, а по совместительству - за фактически выполненную работу.

Например, если человек получает 25 тысяч гривен на основной работе и 10 тысяч гривен по совместительству, общая начисленная зарплата составит 35 тысяч гривен до удержания налогов.

При этом совместители имеют право на ежегодные отпуска по каждому месту работы. Работник может согласовать отпуск по совместительству одновременно с отпуском на основной работе, но закон не обязывает его отдыхать в одинаковые даты.

Как оплачивают больничные работникам с двумя работами

С 4 апреля 2025 года в Украине действуют правила, позволяющие получать пособие по временной нетрудоспособности как по основному месту работы, так и по совместительству.

Это означает, что при наличии предусмотренных законом условий работник может получать больничные по каждому трудовому договору.

Для оформления выплат могут понадобиться документы о заработке по основному месту работы. С 1 мая 2026 года для расчета больничных совместителям также можно использовать сведения о зарплате из Реестра застрахованных лиц, в частности справку ОК-7. Об этом говорится в информационном бюллетене Пенсионного фонда Украины.