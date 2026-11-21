Чи можна офіційно працювати на двох роботах

Українське законодавство дозволяє працівникам укладати трудові договори одразу з кількома роботодавцями.

Відповідно до статті 21 Кодексу законів про працю України, людина має право працювати на одному або одночасно на кількох підприємствах, якщо інше не передбачено законодавством, колективним договором або угодою сторін.

Такий формат називається роботою за сумісництвом. Він передбачає, що працівник, крім основної роботи, виконує іншу оплачувану роботу за окремим трудовим договором у вільний від основних обов'язків час.

Наприклад, людина може працювати бухгалтером в одній компанії, а після завершення робочого дня вести бухгалтерію іншого підприємства.

При цьому законодавство не встановлює загального обмеження на кількість роботодавців. Тобто працівник може мати не лише дві, а й більше офіційних робіт, якщо здатний виконувати свої обов'язки та дотримуватися встановлених правил.

Чим відрізняється внутрішнє та зовнішнє сумісництво

Робота за сумісництвом буває двох видів:

Внутрішнє сумісництво - працівник виконує додаткову оплачувану роботу в того самого роботодавця, але за окремим трудовим договором і у вільний від основної роботи час.

Зовнішнє сумісництво - людина працює за основним місцем роботи в одній компанії, а за сумісництвом - в іншій.

Наприклад, якщо працівник удень працює адміністратором, а ввечері за окремим договором виконує обов'язки оператора в тій самій компанії, це внутрішнє сумісництво.

Якщо ж він після основної роботи працює в іншій організації, йдеться про зовнішнє сумісництво.

Важливо не плутати сумісництво із суміщенням посад. Під час суміщення працівник виконує додаткові обов'язки в межах свого основного робочого часу та отримує за це доплату. Окремий трудовий договір для такої роботи не укладають.

Чи потрібно повідомляти роботодавця про другу роботу

За загальним правилом працівникові не потрібно отримувати окремий дозвіл основного роботодавця, щоб влаштуватися на іншу роботу за сумісництвом.

Але є важливий нюанс. Стаття 21 КЗпП допускає обмеження, встановлені законодавством, колективним договором або угодою сторін. Тому перед оформленням другої роботи варто перевірити умови свого трудового договору та правила, які діють у компанії.

Новий роботодавець також не зобов'язаний вимагати довідку з основного місця роботи лише для підтвердження факту працевлаштування.

Скільки годин можна працювати за сумісництвом

Головна умова сумісництва полягає в тому, що додаткова робота повинна виконуватися у вільний від основної роботи час.

Як роз'яснює Державна служба України з питань праці, сумісник може працювати понад чотири години на день і навіть повний робочий день, якщо графік та умови праці це дозволяють.

Наприклад, працівник може:

Працювати на основній роботі з 09:00 до 17:00, а на другій - з 18:00 до 21:00.

Працювати в одній компанії у будні, а в іншій - у вихідні.

Мати неповний робочий день за основним місцем роботи та виконувати додаткові обов'язки в іншого роботодавця.

При цьому графіки основної роботи та роботи за сумісництвом не повинні накладатися. Працівник має реально виконувати обов'язки за кожним трудовим договором.

Як оформлюється друга офіційна робота

Робота за сумісництвом потребує такого самого офіційного оформлення трудових відносин, як і основне працевлаштування.

Для цього роботодавець повинен належним чином оформити трудовий договір, видати відповідний наказ або розпорядження та повідомити податковий орган про прийняття працівника до початку роботи. Під час оформлення зазначають, що людина працюватиме саме за сумісництвом.

За кожним місцем роботи окремо визначаються посадові обов'язки, графік, умови оплати та інші положення трудового договору.

Роботодавець не може виправдовувати відсутність офіційного оформлення тим, що працівник уже має основне місце роботи.

Хто не може працювати за сумісництвом

Хоча для більшості працівників сумісництво дозволене, законодавство встановлює обмеження для окремих категорій посад.

Як пояснює система Безоплатної правничої допомоги, обмеження щодо іншої оплачуваної діяльності стосуються, серед інших:

Державних службовців.

Посадових осіб місцевого самоврядування.

Суддів.

Поліцейських.

Окремих посадових і службових осіб прокуратури, СБУ, ДБР та НАБУ.

Для цих категорій закон передбачає винятки, серед яких викладацька, наукова і творча діяльність, медична практика та деякі види спортивної діяльності. Також під час воєнного стану для окремих осіб можуть діяти спеціальні винятки за визначених законом умов.

Тому працівникам державних органів і правоохоронних структур перед оформленням другої роботи необхідно перевірити обмеження саме для своєї посади.

Чи можна отримувати дві зарплати та оплачувані відпустки

Працівник, який офіційно працює за сумісництвом, має право на заробітну плату за кожним трудовим договором.

На основній роботі зарплата нараховується відповідно до її умов, а за сумісництвом - за фактично виконану роботу.

Наприклад, якщо людина отримує 25 тисяч гривень на основній роботі та 10 тисяч гривень за сумісництвом, загальна нарахована зарплата становитиме 35 тисяч гривень до утримання податків.

При цьому сумісники мають право на щорічні відпустки за кожним місцем роботи. Працівник може узгодити відпустку за сумісництвом одночасно з відпусткою на основній роботі, але закон не зобов'язує його відпочивати в однакові дати.

Як оплачують лікарняні працівникам із двома роботами

Із 4 квітня 2025 року в Україні діють правила, які дозволяють отримувати допомогу з тимчасової непрацездатності як за основним місцем роботи, так і за сумісництвом.

Це означає, що за наявності передбачених законом умов працівник може отримати лікарняні за кожним трудовим договором.

Для оформлення виплат можуть знадобитися документи про заробіток за основним місцем роботи. Із 1 травня 2026 року для розрахунку лікарняних сумісникам також можна використовувати відомості про зарплату з Реєстру застрахованих осіб, зокрема довідку ОК-7. Про це йдеться в інформаційному бюлетені Пенсійного фонду України.