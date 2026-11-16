Работодатель не выплатил зарплату в Польше: куда жаловаться украинцам

Когда задержка зарплаты в Польше является нарушением

В Польше порядок выплаты заработной платы зависит от вида договора, по которому работает человек. Если сотрудник официально трудоустроен по трудовому договору (umowa o pracę), его права защищает Трудовой кодекс Польши (Kodeks pracy).

Если зарплату выплачивают раз в месяц, это должно происходить не позднее первых десяти дней следующего календарного месяца.

Если установленный день выплаты приходится на выходной или праздничный день, деньги необходимо перечислить раньше. Даже задержка на несколько дней может считаться нарушением обязанностей работодателя.

Важно, что финансовые трудности компании или задержка оплаты со стороны клиентов не освобождают работодателя от обязанности своевременно выплачивать зарплату.

Куда жаловаться, если работодатель не платит

Если работодатель не выплачивает заработанные деньги, одним из основных органов, в которые можно обратиться, является Государственная инспекция труда Польши (Państwowa Inspekcja Pracy, PIP). Это учреждение контролирует соблюдение трудового законодательства, в том числе своевременность выплаты зарплаты.

Подать жалобу можно в соответствующую окружную инспекцию труда (Okręgowy Inspektorat Pracy).

В обращении стоит указать:

Название и адрес работодателя.

Свои контактные данные.

Период, за который не выплатили зарплату.

Сумму задолженности, если она известна.

Обстоятельства нарушения и имеющиеся доказательства.

Подача жалобы в инспекцию труда не требует уплаты государственной пошлины. По общему правилу инспекторы не должны раскрывать работодателю информацию о том, кто подал жалобу, без согласия заявителя.

Однако важно учитывать, что инспекция труда не всегда может самостоятельно разрешить спор о размере задолженности. Если между сторонами возник спор о самом праве на оплату или ее сумме, может потребоваться обращение в суд.

Как правильно подать жалобу в инспекцию труда

На официальном сайте Państwowa Inspekcja Pracy объясняют, что работник может подать жалобу несколькими способами:

Лично в отделении окружной инспекции труда.

По почте, отправив подписанное обращение.

Через систему электронных доставок e-Doręczenia с соответствующей электронной подписью.

Обычного электронного письма без необходимой электронной подписи недостаточно для надлежащей подачи официальной жалобы работника.

В обращении необходимо указать имя, фамилию и адрес заявителя, название и адрес компании, а также описать нарушение. Желательно приложить документы, подтверждающие задолженность.

Инспекция не рассматривает анонимные жалобы, однако персональные данные заявителя защищены. Без его письменного согласия инспектор, по общему правилу, не сообщает работодателю, кто обратился с жалобой.

По результатам проверки инспектор может обязать работодателя выплатить причитающуюся зарплату, если задолженность подтверждена и вопрос входит в его полномочия.

Что делать, если зарплату не выплатили по umowa zlecenie

Украинцы в Польше часто работают не только по трудовым договорам, но и по гражданско-правовым соглашениям, в частности umowa zlecenie. В таком случае действуют другие правила.

Как объясняет польская инспекция труда, umowa zlecenie регулируется Гражданским кодексом, а не Трудовым кодексом.

В 2026 году минимальная почасовая ставка по таким договорам, если на них распространяется соответствующая гарантия, составляет 31,40 злотого брутто.

Если договор заключен на срок более одного месяца, оплату в пределах гарантированной минимальной почасовой ставки необходимо производить не реже одного раза в месяц.

Если заказчик работы не выплачивает деньги или платит меньше установленной минимальной ставки, можно обратиться в PIP. Однако полномочия инспекции в отношении гражданско-правовых договоров ограничены. Она контролирует прежде всего соблюдение гарантий минимальной почасовой оплаты.

Если речь идет о взыскании всей договорной суммы, превышающей гарантированный минимум, спор обычно необходимо решать в гражданском суде.

Это важное отличие: работник по umowa o pracę и исполнитель по umowa zlecenie имеют разные правовые механизмы возврата задолженности.

Как вернуть зарплату через суд

Если обращение к работодателю и в инспекцию не помогло, следующим шагом может стать судебный иск.

При работе по трудовому договору umowa o pracę сотрудник имеет право обратиться в суд по трудовым спорам (sąd pracy).

Как разъясняет Государственная инспекция труда Польши, в иске можно требовать не только невыплаченную зарплату, но и предусмотренные законом проценты за просрочку.

В документе необходимо указать данные работника и работодателя, сумму долга, период задолженности и обстоятельства нарушения. К иску стоит приложить копию договора, расчетные листы, банковские выписки и другие доказательства.

Важно учитывать сроки обращения. Для требований, возникающих из трудовых отношений, в Польше общий срок исковой давности составляет три года со дня, когда соответствующую сумму должны были выплатить.

Какие доказательства помогут вернуть деньги

Даже если работодатель не признает долг, работнику стоит сохранить все материалы, подтверждающие выполнение работы.

Наиболее полезными могут быть:

Трудовой или гражданско-правовой договор и приложения к нему.

Графики смен, табели учета рабочего времени.

Банковские выписки о предыдущих выплатах.

Расчетные листы по зарплате.

Переписка с руководителем или бухгалтерией.

Сообщения об обещанной дате выплаты.

Контакты коллег, которые могут подтвердить выполнение работы.

Если у работника нет копии договора, это усложняет ситуацию, но не обязательно лишает его возможности защищать свои права.

Фактическое выполнение работы можно подтверждать другими доказательствами. Если человек работал под руководством работодателя, в определенном им месте и по установленному графику, может возникнуть вопрос о фактическом существовании трудовых отношений независимо от названия договора.

Можно ли требовать зарплату после увольнения

Увольнение не отменяет обязанности работодателя рассчитаться за выполненную работу. Работник может требовать погашения задолженности даже после завершения трудовых отношений.

В PIP отдельно объясняют, что право на оплату может сохраняться и за период фактической работы после даты, которую работодатель указал в документах как день увольнения.

Если человек продолжал выполнять свои обязанности с ведома работодателя, сама запись в кадровых документах не лишает его права требовать оплату за это время. В такой ситуации особенно важно сохранить графики, переписку и другие доказательства фактической работы.

Что стоит сделать перед подачей жалобы

Прежде чем обращаться в контролирующие органы, целесообразно письменно потребовать от работодателя погасить задолженность. В Польше такое обращение называется wezwanie do zapłaty - требование об оплате.

В нем стоит указать сумму долга, период, за который не получена зарплата, банковский счет для перевода и срок, в течение которого работодатель должен рассчитаться.

Копию документа и подтверждение его отправки необходимо сохранить. Это может стать дополнительным доказательством в случае дальнейшего спора.