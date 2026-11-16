Роботодавець не виплатив зарплату в Польщі: куди скаржитися українцям

Коли затримка зарплати в Польщі є порушенням

У Польщі порядок виплати заробітної плати залежить від виду договору, за яким працює людина. Якщо працівник офіційно працевлаштований за трудовим договором (umowa o pracę), його права захищає Кодекс праці Польщі (Kodeks pracy).

Якщо зарплату виплачують раз на місяць, це має відбуватися не пізніше ніж протягом перших десяти днів наступного календарного місяця.

Якщо встановлений день виплати припадає на вихідний або святковий день, гроші потрібно перерахувати раніше. Навіть затримка на кілька днів може вважатися порушенням обов'язків роботодавця.

Важливо, що фінансові труднощі компанії або затримка оплати від клієнтів не звільняють роботодавця від обов'язку своєчасно виплачувати зарплату.

Куди скаржитися, якщо роботодавець не платить

Якщо роботодавець не виплачує зароблені кошти, одним із головних органів, до яких можна звернутися, є Державна інспекція праці Польщі (Państwowa Inspekcja Pracy, PIP). Ця установа контролює дотримання трудового законодавства, зокрема своєчасність виплати зарплати.

Подати скаргу можна до відповідного окружного інспекторату праці (Okręgowy Inspektorat Pracy).

У зверненні варто зазначити:

Назву та адресу роботодавця.

Свої контактні дані.

Період, за який не виплатили зарплату.

Суму заборгованості, якщо вона відома.

Обставини порушення та наявні докази.

Скарга до інспекції праці не потребує сплати державного збору. За загальним правилом інспектори не повинні розкривати роботодавцю інформацію про те, хто подав скаргу, без згоди заявника.

Але важливо враховувати, що інспекція праці не завжди може самостійно вирішити спір щодо розміру заборгованості. Якщо між сторонами є суперечка щодо самого права на оплату або її суми, може знадобитися звернення до суду.

Як правильно подати скаргу до інспекції праці

На офіційному сайті Państwowa Inspekcja Pracy пояснюють, що працівник може подати скаргу кількома способами:

Особисто у відділенні окружної інспекції праці.

Поштою, надіславши підписане звернення.

Через систему електронних доставлень e-Doręczenia з належним електронним підписом.

Звичайного електронного листа без необхідного електронного підпису недостатньо для належного подання офіційної скарги працівника.

У зверненні потрібно вказати ім'я, прізвище та адресу заявника, назву й адресу компанії, а також описати порушення. Бажано додати документи, які підтверджують заборгованість.

Інспекція не розглядає анонімні скарги, проте персональні дані заявника захищені. Без його письмової згоди інспектор за загальним правилом не повідомляє роботодавцю, хто звернувся зі скаргою.

За результатами перевірки інспектор може зобов'язати роботодавця виплатити належну зарплату, якщо заборгованість підтверджена та належить до його повноважень.

Що робити, якщо зарплату не виплатили за umowa zlecenie

Українці в Польщі часто працюють не лише за трудовими договорами, а й за цивільноправними угодами, зокрема umowa zlecenie. У такому випадку діють інші правила.

Як пояснює польська інспекція праці, umowa zlecenie регулюється Цивільним кодексом, а не Кодексом праці.

У 2026 році мінімальна погодинна ставка за такими договорами, якщо на них поширюється відповідна гарантія, становить 31,40 злотого брутто.

Якщо договір укладено на строк понад один місяць, оплату в межах гарантованої мінімальної погодинної ставки потрібно здійснювати щонайменше раз на місяць.

Якщо замовник роботи не виплачує гроші або платить менше встановленої мінімальної ставки, можна звернутися до PIP. Але повноваження інспекції щодо цивільноправних договорів обмежені. Вона контролює насамперед дотримання гарантій мінімальної погодинної оплати.

Якщо йдеться про стягнення всієї договірної суми, яка перевищує гарантований мінімум, спір зазвичай потрібно вирішувати в цивільному суді.

Це важлива відмінність: працівник за umowa o pracę та виконавець за umowa zlecenie мають різні правові механізми повернення заборгованості.

Як повернути зарплату через суд

Якщо звернення до роботодавця та інспекції не допомогло, наступним кроком може бути судовий позов.

За трудовим договором umowa o pracę працівник має право звернутися до суду праці (sąd pracy).

Як роз'яснює Державна інспекція праці Польщі, у позові можна вимагати не лише невиплачену зарплату, а й законні відсотки за прострочення.

У документі необхідно зазначити дані працівника та роботодавця, суму боргу, період заборгованості й обставини порушення. До позову варто додати копію договору, розрахункові листи, банківські виписки та інші докази.

Важливо враховувати строки звернення. Для вимог із трудових відносин у Польщі загальний строк позовної давності становить три роки від дня, коли відповідну суму мали виплатити.

Які докази допоможуть повернути гроші

Навіть якщо роботодавець не визнає борг, працівнику варто зберегти всі матеріали, які підтверджують виконання роботи.

Найкориснішими можуть бути:

Трудовий або цивільноправний договір та додатки до нього.

Графіки змін, табелі обліку робочого часу.

Банківські виписки про попередні виплати.

Розрахункові листи із зарплати.

Листування з керівником або бухгалтерією.

Повідомлення про обіцяну дату виплати.

Контакти колег, які можуть підтвердити виконання роботи.

Якщо працівник не має копії договору, це ускладнює ситуацію, але не обов'язково позбавляє його можливості захищати свої права.

Фактичне виконання роботи можна підтверджувати іншими доказами. Якщо людина працювала під керівництвом роботодавця, у визначеному ним місці та за встановленим графіком, може виникнути питання про фактичне існування трудових відносин незалежно від назви договору.

Чи можна вимагати зарплату після звільнення

Звільнення не скасовує обов'язку роботодавця розрахуватися за виконану роботу. Працівник може вимагати заборгованість навіть після завершення трудових відносин.

У PIP окремо пояснюють, що право на оплату може зберігатися і за період фактичної роботи після дати, яку роботодавець зазначив у документах як день звільнення.

Якщо людина продовжувала виконувати свої обов'язки з відома роботодавця, сам запис у кадрових документах не позбавляє її права вимагати оплату за цей час. У такій ситуації особливо важливо зберегти графіки, листування та інші докази фактичної роботи.

Що варто зробити перед поданням скарги

Перш ніж звертатися до контролюючих органів, доцільно письмово вимагати від роботодавця погасити заборгованість. У Польщі таке звернення називається wezwanie do zapłaty - вимога про оплату.

У ньому варто зазначити суму боргу, період, за який не отримано зарплату, банківський рахунок для переказу та строк, протягом якого роботодавець має розрахуватися.

Копію документа й підтвердження його надсилання потрібно зберегти. Це може стати додатковим доказом у разі подальшого спору.