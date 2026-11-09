Розетка искрит при подключении прибора: когда это нормально, а когда опасно

Почему возле вилки может появиться короткая искра

Когда штырь вилки только касается контакта розетки, площадь прикосновения еще мала, а ток уже проходит. Между ними может возникнуть маленький электрический разряд. Именно он виден как искру при подключении блока питания, обьясняет служба поддержки ASUS.

Если искра появилась на корпусе зарядного блока или там, где к нему подключен кабель, перестаньте пользоваться адаптером. Искры вне металлических штырей вилки Apple называет признаком повреждения.

По каким признакам розетку должен осмотреть электрик

Если вилка выпадает под своим весом, розетка заметно нагревается или от нее пахнет горелым пластиком, прекратите ею пользоваться и вызовите электричество.

Как отмечают в электрическом сервисе City Power, обзор нужен и в таких случаях.

При подключении произошла сильная вспышка, даже если она сразу угасла.

Искры появляются, когда вилка уже неподвижна или в розетку ничего не вставлено.

Изнутри розетки слышен треск или жужжание.

Пластик вокруг отверстий потемнел или оплавился.

Можно ли вытащить вилку

Если горячая розетка потрескивает, искрит или пахнет горелым, оставьте вилку на месте. Неплотное соединение внутри может перегреваться, даже когда прибор еще работает. Не прикасайтесь к накладке, чтобы проверить температуру, и не пытайтесь воспроизвести искру другим прибором. От таких действий предостерегают специалисты AB Electrical.

Если дыма нет, к щитку можно безопасно подойти и вы точно знаете, какой автомат питает эту розетку, выключите его. Оставьте линию обесточенной до осмотра электриком. Если автомат сработал сам, не включайте его снова.

Самостоятельно разбирать розетку в поисках причины опасно, объясняют электричества компании Graco.

Если из розетки идет дым или видно пламя

Предупредите людей рядом, выйдите безопасным путем и немедленно звоните по телефону 101. Запах дыма в комнате уже является основанием для вызова, даже если огня не видно. Если выйти мешает дым или огонь, сразу скажите диспетчеру, где вы находитесь. Об этом говорится в памятке ГУ ДСНС в Одесской области.

Не задерживайтесь, чтобы выключить автомат или вытащить вилку. Не гасите розетку водой из-за риска поражения током. Это подчеркивает ДСНС в правилах тушения электрооборудования.