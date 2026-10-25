Что нельзя класть в посудомойку: советы Bosch и Whirlpool

Какие вещи не стоит класть в посудомойку

Производители бытовой техники Bosch и Whirlpool объясняют, что горячая вода, моющие средства и интенсивная мойка могут повреждать отдельные виды посуды. Поэтому некоторые кухонные принадлежности лучше мыть вручную.

1. Деревянные доски и кухонные лопатки

Древесина впитывает влагу, а под воздействием горячей воды может набухать и деформироваться. После многократного мытья на досках, ложках и лопатках нередко появляются трещины. Такие вещи лучше мыть вручную теплой водой с моющим средством и хорошо просушивать.

2. Острые кухонные ножи

Посудомойка может ускорять затупление лезвий, особенно если ножи соприкасаются с другими предметами во время мытья. Кроме того, высокая температура и моющие средства способны повреждать деревянные ручки или ослаблять клеевые соединения. Качественные поварские ножи лучше мыть отдельно и сразу вытирать насухо.

3. Чугунные сковородки

Обычная чугунная посуда имеет защитный слой полимеризованного масла, который помогает предотвращать появление ржавчины и прилипание пищи. Посудомоечная машина может повредить этот слой, из-за чего сковородка начнет ржаветь. Чугун лучше мыть вручную, тщательно высушивать и при необходимости восстанавливать защитное покрытие.

4. Сковородки с антипригарным покрытием

Даже если сковородка внешне кажется прочной, агрессивные моющие средства и длительные циклы могут постепенно ухудшать состояние ее покрытия.

Некоторые производители разрешают автоматическую мойку отдельных моделей, поэтому стоит проверять инструкцию. Если соответствующего разрешения нет, безопаснее мыть такую сковородку мягкой губкой вручную.

5. Термокружки и термосы

Не все термокружки рассчитаны на мытье в посудомойке. Высокая температура и попадание воды в уплотнения могут повредить конструкцию некоторых моделей. В результате термокружка может хуже сохранять температуру напитков.

Если производитель не указал, что изделие подходит для посудомойки, лучше мыть его вручную.

6. Хрустальные бокалы и тонкое стекло

Деликатная посуда может повредиться из-за высокой температуры, контакта с другими предметами или воздействия моющих средств. На хрустале иногда появляется помутнение, которое невозможно полностью убрать обычным мытьем.

Особенно осторожно нужно обращаться со старинными бокалами и стеклом ручной работы.

7. Посуда с позолотой и ручной росписью

Декоративные элементы не всегда выдерживают многократную автоматическую мойку. Золотистые ободки могут стираться, а рисунки - постепенно тускнеть. Тарелки, чашки и сервизы с ручной росписью лучше очищать мягкой губкой без абразивных средств.

8. Медная и алюминиевая посуда

Медь под воздействием моющих средств может потемнеть или потерять блеск. Некоторые алюминиевые изделия после мытья меняют цвет, покрываются пятнами или теряют декоративное покрытие.

Это особенно касается необработанного алюминия. Для посуды со специальным защитным слоем нужно проверять рекомендации производителя.

9. Тонкие пластиковые контейнеры

Не весь пластик выдерживает температуру посудомоечной машины. Одноразовые контейнеры, тонкие пластиковые крышки и некоторые пищевые упаковки могут деформироваться во время мытья и сушки.

Мыть в посудомойке стоит только изделия, для которых производитель прямо разрешает такой способ очистки. Обычно их рекомендуют размещать в верхней корзине.

10. Банки и бутылки с бумажными этикетками

Под воздействием горячей воды бумага и клей могут отделяться от поверхности. Кусочки этикеток способны попасть в фильтр или другие части посудомоечной машины, ухудшая ее работу. Перед мытьем стеклянных банок лучше полностью снять этикетки и остатки клея.

Как понять, можно ли мыть посуду в машине

Проще всего проверить обозначения на дне изделия или его упаковке.

Надпись "Dishwasher safe" означает, что производитель разрешает мытье в посудомоечной машине. Также может использоваться символ с тарелками или стаканами под струями воды.

Но есть важный нюанс: единого универсального обозначения для всех производителей нет. Поэтому, если символ непонятен, стоит обратиться к инструкции конкретного изделия.

Не следует путать обозначение пригодности для контакта с пищевыми продуктами с разрешением на автоматическую мойку. Это разные характеристики.

Что делать, если уже помыли запрещенную посуду

Один цикл не обязательно означает, что вещь окончательно испорчена. Сначала осмотрите ее на наличие трещин, деформаций, повреждений покрытия и ослабленных деталей.

Если пластик изменил форму, стекло треснуло или антипригарное покрытие начало отслаиваться, такой предмет не стоит продолжать использовать для приготовления или хранения пищи без оценки его состояния.

Если же на алюминиевой посуде появились только темные пятна, это не всегда означает, что она стала непригодной. Однако восстанавливать поверхность нужно только способом, рекомендованным производителем.

Главное правило: если нет уверенности, что посуда выдерживает автоматическую мойку, лучше помыть ее вручную. Это поможет сохранить кухонные принадлежности и избежать лишних расходов на замену.