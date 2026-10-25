Що не можна класти в посудомийку: поради Bosch і Whirlpool

Які речі не варто класти в посудомийку

Виробники побутової техніки Bosch та Whirlpool пояснюють, що гаряча вода, мийні засоби та інтенсивне миття можуть пошкоджувати окремі види посуду. Тому деякі кухонні речі краще очищувати вручну.

1. Дерев'яні дошки та кухонні лопатки

Деревина вбирає вологу, а під дією гарячої води може набухати та деформуватися. Після багаторазового миття на дошках, ложках і лопатках нерідко з'являються тріщини. Такі речі краще мити вручну теплою водою з мийним засобом і добре просушувати.

2. Гострі кухонні ножі

Посудомийка може прискорювати затуплення лез, особливо якщо ножі торкаються інших предметів під час миття. Крім того, висока температура та мийні засоби здатні пошкоджувати дерев'яні ручки або послаблювати клейові з'єднання. Якісні кухарські ножі краще мити окремо та відразу витирати насухо.

3. Чавунні сковорідки

Звичайний чавунний посуд має захисний шар полімеризованої олії, який допомагає запобігати іржавінню та прилипанню їжі. Посудомийна машина може пошкодити цей шар, через що сковорідка почне іржавіти. Чавун краще мити вручну, ретельно висушувати та за потреби відновлювати захисне покриття.

4. Сковорідки з антипригарним покриттям

Навіть якщо сковорідка зовні здається міцною, агресивні мийні засоби та тривалі цикли можуть поступово погіршувати стан її покриття.

Деякі виробники дозволяють автоматичне миття окремих моделей, тому варто перевіряти інструкцію. Якщо відповідного дозволу немає, безпечніше мити таку сковорідку м'якою губкою вручну.

5. Термочашки та термоси

Не всі термочашки розраховані на миття в посудомийці. Висока температура й потрапляння води в ущільнення можуть пошкодити конструкцію деяких моделей. У результаті термочашка може гірше зберігати температуру напоїв.

Якщо виробник не зазначив, що виріб підходить для посудомийки, краще мити його вручну.

6. Кришталеві келихи та тонке скло

Делікатний посуд може пошкодитися через високу температуру, контакт з іншими предметами або дію мийних засобів. На кришталі іноді з'являється помутніння, яке неможливо повністю прибрати звичайним миттям.

Особливо обережно потрібно поводитися зі старовинними келихами та склом ручної роботи.

7. Посуд із позолотою та ручним розписом

Декоративні елементи не завжди витримують багаторазове автоматичне миття. Золотисті обідки можуть стиратися, а малюнки - поступово тьмяніти. Тарілки, чашки й сервізи з ручним розписом краще очищувати м'якою губкою без абразивних засобів.

8. Мідний та алюмінієвий посуд

Мідь під дією мийних засобів може потемніти або втратити блиск. Деякі алюмінієві вироби після миття змінюють колір, вкриваються плямами чи втрачають декоративне покриття.

Це особливо стосується необробленого алюмінію. Для посуду зі спеціальним захисним шаром потрібно перевіряти рекомендації виробника.

9. Тонкі пластикові контейнери

Не весь пластик витримує температуру посудомийної машини. Одноразові контейнери, тонкі пластикові кришки та деякі харчові упаковки можуть деформуватися під час миття й сушіння.

Мити в посудомийці варто лише вироби, для яких виробник прямо дозволяє такий спосіб очищення. Зазвичай їх рекомендують розміщувати у верхньому кошику.

10. Банки та пляшки з паперовими етикетками

Під дією гарячої води папір і клей можуть відокремлюватися від поверхні. Шматочки етикеток здатні потрапити у фільтр або інші частини посудомийної машини, погіршуючи її роботу. Перед миттям скляних банок краще повністю зняти етикетки та залишки клею.

Як зрозуміти, чи можна мити посуд у машині

Найпростіше перевірити позначення на дні виробу або його упаковці.

Напис "Dishwasher safe" означає, що виробник дозволяє миття в посудомийній машині. Також може використовуватися символ із тарілками чи склянками під струменями води.

Але є важливий нюанс: єдиного універсального позначення для всіх виробників немає. Тому, якщо символ незрозумілий, варто звернутися до інструкції конкретного виробу.

Не слід плутати позначення придатності для контакту з харчовими продуктами із дозволом на автоматичне миття. Це різні характеристики.

Що робити, якщо вже помили заборонений посуд

Один цикл не обов'язково означає, що річ остаточно зіпсована. Спочатку огляньте її на наявність тріщин, деформацій, пошкоджень покриття та ослаблених деталей.

Якщо пластик змінив форму, скло тріснуло або антипригарне покриття почало відшаровуватися, такий предмет не варто продовжувати використовувати для приготування чи зберігання їжі без оцінки його стану.

Якщо ж на алюмінієвому посуді з'явилися лише темні плями, це не завжди означає, що він став непридатним. Проте відновлювати поверхню потрібно лише способом, рекомендованим виробником.

Головне правило: якщо немає впевненості, що посуд витримує автоматичне миття, краще помити його вручну. Це допоможе зберегти кухонне приладдя та уникнути зайвих витрат на заміну.