Что нельзя ставить в аэрогриль: посуда и предметы, которые могут его повредить

Почему не вся посуда подходит для аэрогриля

Аэрогриль готовит пищу благодаря интенсивной циркуляции горячего воздуха. Температура внутри зависит от модели и выбранного режима, а в некоторых приборах может превышать 200 градусов. Поэтому материалы, не рассчитанные на сильный нагрев, могут деформироваться или повредиться.

Важно учитывать не только термостойкость посуды, но и ее размеры. Слишком большая форма может препятствовать циркуляции воздуха, из-за чего продукты будут готовиться неравномерно.

Согласно рекомендациям Philips, между формой для выпекания и стенками корзины необходимо оставлять достаточно свободного пространства для циркуляции воздуха.

Пластиковые контейнеры и одноразовая посуда

Обычные пластиковые контейнеры для хранения продуктов, одноразовые тарелки и крышки не предназначены для высоких температур.

При нагревании они могут размягчаться, терять форму или плавиться. Расплавленный пластик способен загрязнить корзину и повредить внутренние поверхности прибора.

Особенно важно не путать посуду для микроволновой печи с посудой для духовки.

Маркировка microwave safe означает, что изделие подходит для использования в микроволновой печи при определенных производителем условиях. Однако она не подтверждает, что контейнер выдержит нагревание в аэрогриле.

В руководстве Philips Airfryer прямо указано, что внутрь прибора нельзя помещать нетермостойкий пластик, картон и обычную бумагу.

Бумажные полотенца, салфетки и картон

Бумажные полотенца, салфетки, картонные упаковки и обычные листы бумаги не следует использовать в аэрогриле.

Основная опасность заключается в том, что легкие материалы могут подниматься потоком горячего воздуха и попадать на нагревательный элемент. Это создает риск возгорания.

Поэтому нельзя разогревать еду в картонных коробках, даже если они кажутся достаточно прочными.

Также не стоит класть бумажные полотенца на дно корзины, чтобы они впитывали жир. Для очистки прибора необходимо использовать способы, предусмотренные инструкцией производителя.

Можно ли использовать пергамент

Пергамент для выпекания не всегда запрещен, однако правила его использования зависят от конкретной модели аэрогриля.

Например, на официальном сайте Philips указано, что компания не рекомендует использовать пергамент и фольгу в ряде своих моделей.

Причина заключается в том, что эти материалы могут перекрывать поток воздуха, а незакрепленная бумага способна попасть на нагревательный элемент и загореться.

Если производитель конкретного прибора разрешает использовать пергамент, необходимо соблюдать следующие правила:

Не кладите бумагу в пустую корзину во время предварительного разогрева.

Размещайте продукты так, чтобы они надежно удерживали пергамент.

Не допускайте контакта бумаги с нагревательным элементом.

Не превышайте максимально допустимую температуру, указанную на упаковке пергамента.

Не перекрывайте отверстия, необходимые для циркуляции воздуха.

Если инструкция запрещает использование пергамента, этого запрета необходимо придерживаться даже при наличии специальных бумажных вкладышей для аэрогрилей.

Обычная стеклянная посуда

Не каждая стеклянная тарелка или миска подходит для приготовления пищи в аэрогриле. Обычное столовое стекло может не выдержать высокой температуры или резкого перепада температур. Из-за этого посуда способна треснуть или разбиться.

Для приготовления можно использовать только стеклянные формы, производитель которых разрешает нагревание в духовке при необходимой температуре.

В рекомендациях Philips относительно форм для выпекания указано, что для совместимых моделей могут подходить термостойкие формы из стекла, керамики, металла и силикона. Однако перед использованием необходимо убедиться, что форма соответствует размерам корзины и не препятствует циркуляции воздуха.

Также не стоит ставить в горячий аэрогриль холодную стеклянную посуду, если производитель не допускает такого перепада температур.

Деревянные доски и кухонные принадлежности

Деревянные ложки, лопатки, доски и другие кухонные принадлежности не предназначены для длительного нагревания внутри аэрогриля.

Из-за высокой температуры древесина может пересыхать, темнеть или обугливаться. Особенно опасно расположение деревянных предметов вблизи нагревательного элемента. Поэтому не следует оставлять деревянные лопатки или ложки в корзине во время приготовления.

Для перемешивания и переворачивания продуктов лучше использовать подходящие термостойкие кухонные инструменты, не оставляя их внутри работающего прибора.

Слишком большие формы для выпекания

Даже термостойкая посуда может оказаться неподходящей, если ее размеры не соответствуют конструкции аэрогриля.

Согласно рекомендациям Philips, форма для выпекания должна свободно помещаться в корзине, оставляя пространство для движения горячего воздуха.

Особенно внимательно следует использовать формы для кексов, пирогов и другой выпечки, поскольку тесто во время приготовления увеличивается в объеме. Если форма переполнена, тесто может подняться до нагревательного элемента и подгореть.

Металлическая посуда и алюминиевая фольга

В отличие от микроволновой печи, некоторые аэрогрили позволяют использовать металлические формы для выпекания. Однако это не означает, что внутрь можно помещать любой металлический предмет.

Посуда должна быть предназначена для высоких температур, не содержать нетермостойких пластиковых деталей и соответствовать размерам корзины.

Отдельного внимания требует алюминиевая фольга. Ее использование зависит от рекомендаций производителя конкретной модели. Фольга не должна свободно перемещаться внутри прибора, касаться нагревательного элемента или перекрывать циркуляцию воздуха.