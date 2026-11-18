Когда обрезать шелковицу осенью

В ноябре не стоит спешить с обрезкой, если дерево еще не сбросило листву. Лучше всего проводить эту процедуру после завершения активного роста, когда шелковица перешла в состояние покоя.

Как утверждает RHS, шелковицу можно обрезать после опадания листьев осенью и до середины зимы. Именно в этот период уменьшается риск сильного выделения сока из-за срезов. В конце зимы и весной, когда сокодвижение активизируется, дерево может терять больше сока.

Поэтому если в ноябре на шелковице еще остались листья, обрезку лучше отложить.

Как правильно обрезать шелковицу перед зимой

Взрослой шелковице обычно не нужна ежегодная сильная обрезка. Достаточно следить за состоянием кроны и убирать ветки, мешающие нормальному росту.

Как объясняют специалисты Woodland Trust, сильная обрезка старого дерева способна спровоцировать чрезмерный рост новых побегов. Поэтому вмешательство должно быть умеренным.

После опадания листья можно:

удалить сухие, сломанные и поврежденные ветви;

убрать побеги, которые перекрещиваются или трутся друг о друга;

при необходимости слегка проредить загущенные участки кроны;

оставить здоровые большие ветви, если они не создают опасности.

Используйте острый и чистый секатор. По рекомендациям Университета Миннесоты , срез нужно производить за пределами ветвного кольца – небольшого утолщения у основания ветви.

Не срезайте ветки вровень со стволом и не оставляйте длинные пни.

Обрезку производите в сухую погоду. Если прогнозируют сильные морозы, такие работы лучше перенести. Большие ветки, особенно на высоких деревьях, безопаснее доверить специалисту.

Нужно ли укрывать шелковицу на зиму

Взрослая шелковица обычно хорошо переносит морозы, поэтому полностью укрывать ее не нужно. А вот молодые саженцы могут пострадать от холода, особенно во время первой зимовки.

Это подтверждают результаты исследования Института садоводства НААН Украины. Ученые выяснили, что шелковица сортов "Крупноплодная черная" и "Стамбульская розовая" уже со двухлетнего возраста хорошо переносила зиму. В однолетних саженцев подмерзали верхушки и повреждалась кора.

Поэтому больше внимания стоит уделить молодым деревьям. Перед морозами защитите их корни мульчей, а при необходимости утеплите ствол. Взрослой здоровой шелковице зимостойкого сорта обычно достаточно обычного осеннего ухода.

Как защитить корни шелковицы от морозов

Для молодых деревьев полезным будет мульчирование приствольного участка. Она помогает сохранить влагу и уменьшить резкие колебания температуры почвы.

По рекомендациям экспертов, вокруг недавно взорванных деревьев можно разложить органическую мульчу слоем примерно 7-8 см.

Для этого подойдут:

древесная щепа;

измельченная кора;

сосновая хвоя.

Распределите материал широким кольцом вокруг дерева, оставляя свободное пространство у ствола. Не насыпайте мульчу прямо на корневую шейку. Постоянная влажность в этом участке может повлечь за собой повреждение коры и способствовать развитию гнили.

Нужно ли поливать и подкармливать шелковицу в ноябре

Если осень была дождливая, дополнительный полив обычно не нужен. Однако после длительной засухи молодое дерево может нуждаться в влаге даже после опадания листьев.

Как показали в материале Университета Иллинойса, осенний полив уместен при трех условиях:

почва сухая на глубине примерно 10-15 см;

температура воздуха превышает 4-5 градусов тепла;

земля еще не промерзла.

Поливайте медленно, чтобы вода проникала в корневую зону, а не скапливалась у ствола.

Если почва влажная после дождей, полив пропустите. Взрослая шелковица, давно растущая на участке, обычно нуждается в дополнительной воде только во время длительной засухи.

Подкармливать шелковицу азотными удобрениями в конце осени не нужно. Такая подкормка может стимулировать рост молодых побегов, которые не успеют вызреть до морозов.

Как защитить ствол молодой шелковицы

Молодые деревья могут страдать не только от сильных морозов, но и от резких перепадов температуры. В солнечный зимний день кора нагревается, а ночью быстро охлаждается. Поэтому на стволе могут возникать повреждения и трещины.

Как объясняют специалисты Висконсинского университета, защитить молодые деревья можно с помощью светлой садовой обмотки.

Ее накладывают от нижней части ствола к первым основным ветвям. Каждый последующий виток должен немного перекрывать предыдущий.

Светлый материал помогает уменьшить нагрев коры зимним солнцем. Для защиты от зайцев и грызунов можно дополнительно установить специальную сетку или кожух вокруг ствола. Временную садовую обмотку следует снять весной после последних заморозков.

Какие ошибки следует избегать перед зимой

Даже морозостойкую шелковицу можно повредить неправильным уходом. Перед похолоданием не стоит:

сильно укорачивать здоровые ветви без необходимости;

обрезать дерево до завершения активного роста;

засыпать корневую шейку толстым слоем мульчи;

поливать промерзшую или чрезмерно влажную почву;

вносить азотные удобрения для стимуляции роста.

Если шелковица уже много лет растет на участке и хорошо переносит местные зимы, ей обычно достаточно осмотра кроны и контроля влажности почвы. Больше внимания перед морозами нуждаются молодые саженцы, которые еще не успели полностью окрепнуть.