Коли обрізувати шовковицю восени

У листопаді не варто поспішати з обрізуванням, якщо дерево ще не скинуло листя. Найкраще проводити цю процедуру після завершення активного росту, коли шовковиця перейшла у стан спокою.

Як стверджує RHS, шовковицю можна обрізувати після опадання листя восени та до середини зими. Саме в цей період зменшується ризик сильного виділення соку через зрізи. Наприкінці зими та навесні, коли сокорух активізується, дерево може втрачати більше соку.

Тому якщо в листопаді на шовковиці ще залишилося листя, обрізування краще відкласти.

Як правильно обрізати шовковицю перед зимою

Дорослій шовковиці зазвичай не потрібне щорічне сильне обрізування. Достатньо стежити за станом крони та прибирати гілки, які заважають нормальному росту.

Як пояснюють фахівці Woodland Trust, сильне обрізування старого дерева здатне спровокувати надмірний ріст нових пагонів. Тому втручання має бути помірним.

Після опадання листя можна:

видалити сухі, зламані та пошкоджені гілки;

прибрати пагони, які перехрещуються або труться один об одного;

за потреби злегка прорідити загущені ділянки крони;

залишити здорові великі гілки, якщо вони не створюють небезпеки.

Для роботи використовуйте гострий та чистий секатор. За рекомендаціями Університету Міннесоти, зріз потрібно робити за межами гілкового кільця - невеликого потовщення біля основи гілки.

Не зрізайте гілки врівень зі стовбуром та не залишайте довгих пеньків.

Обрізування проводьте в суху погоду. Якщо прогнозують сильні морози, такі роботи краще перенести. Великі гілки, особливо на високих деревах, безпечніше довірити спеціалісту.

Чи потрібно вкривати шовковицю на зиму

Доросла шовковиця зазвичай добре переносить морози, тому повністю вкривати її не потрібно. А ось молоді саджанці можуть постраждати від холоду, особливо під час першої зимівлі.

Це підтверджують результати дослідження Інституту садівництва НААН України. Науковці з'ясували, що шовковиця сортів "Крупноплідна чорна" та "Стамбульська рожева" вже з дворічного віку добре переносила зиму. Натомість в однорічних саджанців підмерзали верхівки та пошкоджувалася кора.

Тому найбільше уваги варто приділити молодим деревам. Перед морозами захистіть їхнє коріння мульчею, а за потреби утепліть стовбур. Дорослій здоровій шовковиці зимостійкого сорту зазвичай достатньо звичайного осіннього догляду.

Як захистити коріння шовковиці від морозів

Для молодих дерев корисним буде мульчування пристовбурної ділянки. Воно допомагає зберегти вологу та зменшити різкі коливання температури ґрунту.

За рекомендаціями експертів, навколо нещодавно висаджених дерев можна розкласти органічну мульчу шаром приблизно 7-8 см.

Для цього підійдуть:

деревна тріска;

подрібнена кора;

соснова хвоя.

Розподіліть матеріал широким кільцем навколо дерева, залишаючи вільний простір біля стовбура. Не насипайте мульчу безпосередньо на кореневу шийку. Постійна вологість у цій ділянці може спричинити пошкодження кори та сприяти розвитку гнилі.

Чи потрібно поливати та підживлювати шовковицю в листопаді

Якщо осінь була дощовою, додатковий полив зазвичай не потрібен. Проте після тривалої посухи молоде дерево може потребувати вологи навіть після опадання листя.

Як засвідчили в матеріалі Університету Іллінойсу, осінній полив доречний за трьох умов:

ґрунт сухий на глибині приблизно 10-15 см;

температура повітря перевищує 4-5 градусів тепла;

земля ще не промерзла.

Поливайте повільно, щоб вода проникала в кореневу зону, а не накопичувалася біля стовбура.

Якщо ґрунт вологий після дощів, полив пропустіть. Доросла шовковиця, яка давно росте на ділянці, зазвичай потребує додаткової води лише під час тривалої посухи.

Підживлювати шовковицю азотними добривами наприкінці осені не потрібно. Таке підживлення може стимулювати ріст молодих пагонів, які не встигнуть визріти до морозів.

Як захистити стовбур молодої шовковиці

Молоді дерева можуть страждати не тільки від сильних морозів, а й від різких температурних перепадів. У сонячний зимовий день кора нагрівається, а вночі швидко охолоджується. Через це на стовбурі можуть виникати пошкодження та тріщини.

Як пояснюють фахівці Університету Вісконсину, захистити молоді дерева можна за допомогою світлої садової обмотки.

Її накладають від нижньої частини стовбура до перших основних гілок. Кожен наступний виток має трохи перекривати попередній.

Світлий матеріал допомагає зменшити нагрівання кори зимовим сонцем. Для захисту від зайців та гризунів додатково можна встановити спеціальну сітку або кожух навколо стовбура. Тимчасову садову обмотку потрібно зняти навесні після останніх заморозків.

Яких помилок варто уникати перед зимою

Навіть морозостійку шовковицю можна пошкодити неправильним доглядом. Перед похолоданням не варто:

сильно вкорочувати здорові гілки без необхідності;

обрізувати дерево до завершення активного росту;

засипати кореневу шийку товстим шаром мульчі;

поливати промерзлий або надмірно вологий ґрунт;

вносити азотні добрива для стимуляції росту.

Якщо шовковиця вже багато років росте на ділянці та добре переносить місцеві зими, їй зазвичай достатньо огляду крони та контролю вологості ґрунту. Найбільше уваги перед морозами потребують молоді саджанці, які ще не встигли повністю зміцніти.