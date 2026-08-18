Сложите подушку пополам: этот простой трюк покажет, пора ли ее менять

В среднем эксперты советуют заменять подушку примерно каждые 1-2 года, но точный срок зависит от материала, качества и того, насколько хорошо за ней ухаживали. Некоторые модели могут служить дольше, но ориентироваться только на дату покупки не стоит.

Есть несколько более наглядных сигналов.

Как понять, что подушку пора менять

1. На подушке появились стойкие желтые пятна

Желтизна - один из самых заметных признаков старения подушки. Она может появляться через пот, кожный жир, слюну, влажные волосы или косметические средства, постепенно проникающие сквозь наволочку.

Если пятна стали устойчивы и подушка заметно изменила цвет, это повод задуматься о замене, особенно если одновременно появился запах или изменилась форма изделия.

2. Подушка перестала держать форму

Со временем наполнитель сжимается, сбивается в комки или, наоборот, становится плоским. В результате, голова и шея уже не получают той поддержки, которую подушка давала сначала.

Особо стоит обратить внимание, если утром вы просыпаетесь с дискомфортом в шее или плечах или постоянно поправляете подушку ночью.

3. Простой тест: сложите подушку пополам

Это один из самых простых домашних способов проверить состояние подушки.

Сложите ее пополам, прижмите и отпустите. Если она быстро возвращается в исходную форму - наполнитель еще сохраняет упругость. Если подушка остается сложенной либо очень медлительно восстанавливает форму, она, возможно, уже утратила свои характеристики.

В то же время этот тест подходит не для всех типов подушек, поэтому следует учитывать материал наполнителя.

4. Вы начали просыпаться с болью или напряжением в шее

Подушка должна поддерживать голову и шею в удобном положении. Если раньше вы спали нормально, а теперь регулярно просыпаетесь с болью или скованностью, причиной может быть изношенное или неподходящее изделие.

Впрочем, если дискомфорт не проходит после замены подушки, следует обратиться к врачу, ведь причина может быть не в постельных принадлежностях.

5. Появился неприятный запах

Во время сна подушка контактирует с потом, кожным жиром, волосами и другими загрязнениями. Впоследствии они могут накапливаться внутри наполнителя и вызывать стойкий запах.

Если запах не исчезает после правильной стирки в соответствии с инструкцией изготовителя, это еще один аргумент в пользу новой подушки.

Почему важно следить за чистотой подушки

Постельные принадлежности могут накапливать пылевых клещей и их аллергены. Для людей с чувствительностью к ним это может усугублять симптомы аллергии, особенно ночью.

Поэтому важно регулярно стирать наволочки и использовать чехол для подушки.

А вот саму подушку нельзя стирать по универсальному правилу. Температура и способ очищения зависят от наполнителя: перед стиркой обязательно проверяйте рекомендации производителя.

Как понять, что пора покупать новую

Не обязательно ждать, пока подушка станет совсем непригодной. Следует задуматься о замене, если она:

потеряла форму и стала плоской

сбилась в комки

не возвращается в исходную форму

имеет стойкие желтые пятна или запах

больше не обеспечивает комфортной поддержки

начала провоцировать дискомфорт после сна.

Так что если вашей подушке уже несколько лет и она имеет хотя бы несколько таких признаков, возможно, пора не откладывать покупку новой.